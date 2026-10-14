FONAFE: Brigitt Bencich asume la Presidencia del holding estatal y Lorena Masías retoma la Dirección Ejecutiva

Antes de su primera gestión en Fonafe, dirigió Sunedu entre 2015 y 2018. También tuvo cargos en la SBS, el Indecopi, el Agrobanco y la Caja de Pensiones Militar Policial. En 2023 fue designada superintendenta de la SMV.

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El Gobierno renovó la conducción del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) con la designación de Brigitt Bruna Bencich Aguilar como presidenta del Directorio, Lorena de Guadalupe Masías Quiroga como directora ejecutiva y Julio Vidal Montoya Gonzales como representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante ese órgano colegiado.

Las tres decisiones, formalizadas por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, y publicadas el 13 de octubre en el diario oficial El Peruano, cambian a dos de las principales autoridades de la entidad y cubren una plaza del MEF en el Directorio.

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Masías vuelve a Fonafe después de dirigir la entidad en 2020

Bencich reemplaza a Fredy Jordán Medina, cuya renuncia a la presidencia fue aceptada por el Ejecutivo. Masías sucede a Pedro Manuel Tapia Alvarado, quien también dejó el puesto de directora ejecutiva tras presentar su renuncia. En tanto, Vidal fue designado como representante del MEF ante el Directorio de Fonafe.

El Directorio, compuesto por siete miembros, establece la estrategia de las empresas estatales bajo el ámbito de Fonafe. La Dirección Ejecutiva lleva esas decisiones a la gestión cotidiana de la corporación.

El Gobierno nombra a Brigitt Bencich Aguilar como nueva presidenta del Fonafe.

Para Masías, el nombramiento supone un retorno. La economista ya ocupó la Dirección Ejecutiva desde febrero de 2020, cuando fue designada mediante una resolución suprema durante el gobierno de Martín Vizcarra.

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Su vínculo más reciente con la institución fue en el Directorio. En marzo de 2025 fue nombrada representante del Ministerio de Energía y Minas, aunque renunció a esa función en noviembre de ese año.

Bencich llega desde el MEF y los directorios de empresas estatales

Brigitt Bencich es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Harvard Kennedy School.

Su trayectoria está asociada al MEF, donde ocupó los cargos de directora general de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, asesora ministerial y viceministra de Economía entre diciembre de 2020 y agosto de 2021.

El Directorio del Fonafe está compuesto por siete miembros que definen la estrategia corporativa.

También acumuló experiencia en directorios de empresas públicas. Fue directora y presidenta de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), una de las compañías bajo el ámbito de Fonafe. Además, integró directorios de Petroperú, Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur) y Electro Puno.

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En tanto, Julio Vidal se incorpora al Directorio con experiencia en el negocio eléctrico. Fue gerente general de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) entre abril y julio de 2020, y también ocupó puestos ligados a las áreas comercial y operativa de compañías distribuidoras.

Fonafe concentra la gestión de empresas estatales estratégicas

Fonafe es una empresa de derecho público adscrita al MEF. Tiene a su cargo la dirección y supervisión de la actividad empresarial del Estado, además de ejercer la titularidad de las acciones estatales en las compañías que conforman la corporación.

Bajo su manto se encuentran empresas de electricidad, finanzas, infraestructura, saneamiento, transporte y otros rubros. Entre ellas figuran PERUPETRO, Editora Perú (El Peruano), Cofide, Electroperú, Sedapal, Enapu, Corpac, Banco de la Nación, Banco Agropecuario (Agrobanco) y las empresas eléctricas regionales.

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