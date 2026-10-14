Perú

FONAFE: Brigitt Bencich asume la Presidencia del holding estatal y Lorena Masías retoma la Dirección Ejecutiva

Brigitt Bencich ejerció anteriormente como viceministra de Economía y presidenta de Cofide. El Fonafe supervisa las empresas estatales de electricidad, infraestructura, finanzas, saneamiento y transporte

Lorena Masías
Antes de su primera gestión en Fonafe, dirigió Sunedu entre 2015 y 2018. También tuvo cargos en la SBS, el Indecopi, el Agrobanco y la Caja de Pensiones Militar Policial. En 2023 fue designada superintendenta de la SMV.
Guardar

El Gobierno renovó la conducción del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) con la designación de Brigitt Bruna Bencich Aguilar como presidenta del Directorio, Lorena de Guadalupe Masías Quiroga como directora ejecutiva y Julio Vidal Montoya Gonzales como representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ante ese órgano colegiado.

Las tres decisiones, formalizadas por el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba Bustinza, y publicadas el 13 de octubre en el diario oficial El Peruano, cambian a dos de las principales autoridades de la entidad y cubren una plaza del MEF en el Directorio.

PUBLICIDAD

Masías vuelve a Fonafe después de dirigir la entidad en 2020

Bencich reemplaza a Fredy Jordán Medina, cuya renuncia a la presidencia fue aceptada por el Ejecutivo. Masías sucede a Pedro Manuel Tapia Alvarado, quien también dejó el puesto de directora ejecutiva tras presentar su renuncia. En tanto, Vidal fue designado como representante del MEF ante el Directorio de Fonafe.

El Directorio, compuesto por siete miembros, establece la estrategia de las empresas estatales bajo el ámbito de Fonafe. La Dirección Ejecutiva lleva esas decisiones a la gestión cotidiana de la corporación.

Brigitt Bencich
El Gobierno nombra a Brigitt Bencich Aguilar como nueva presidenta del Fonafe.

Para Masías, el nombramiento supone un retorno. La economista ya ocupó la Dirección Ejecutiva desde febrero de 2020, cuando fue designada mediante una resolución suprema durante el gobierno de Martín Vizcarra.

PUBLICIDAD

Su vínculo más reciente con la institución fue en el Directorio. En marzo de 2025 fue nombrada representante del Ministerio de Energía y Minas, aunque renunció a esa función en noviembre de ese año.

Bencich llega desde el MEF y los directorios de empresas estatales

Brigitt Bencich es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú y cuenta con una maestría en Administración Pública y Desarrollo Internacional por la Harvard Kennedy School.

Su trayectoria está asociada al MEF, donde ocupó los cargos de directora general de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales, asesora ministerial y viceministra de Economía entre diciembre de 2020 y agosto de 2021.

FONAFE
El Directorio del Fonafe está compuesto por siete miembros que definen la estrategia corporativa.

También acumuló experiencia en directorios de empresas públicas. Fue directora y presidenta de la Corporación Financiera de Desarrollo (Cofide), una de las compañías bajo el ámbito de Fonafe. Además, integró directorios de Petroperú, Empresa de Generación Eléctrica del Sur (Egesur) y Electro Puno.

En tanto, Julio Vidal se incorpora al Directorio con experiencia en el negocio eléctrico. Fue gerente general de la Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (SEAL) entre abril y julio de 2020, y también ocupó puestos ligados a las áreas comercial y operativa de compañías distribuidoras.

Fonafe concentra la gestión de empresas estatales estratégicas

Fonafe es una empresa de derecho público adscrita al MEF. Tiene a su cargo la dirección y supervisión de la actividad empresarial del Estado, además de ejercer la titularidad de las acciones estatales en las compañías que conforman la corporación.

Bajo su manto se encuentran empresas de electricidad, finanzas, infraestructura, saneamiento, transporte y otros rubros. Entre ellas figuran PERUPETRO, Editora Perú (El Peruano), Cofide, Electroperú, Sedapal, Enapu, Corpac, Banco de la Nación, Banco Agropecuario (Agrobanco) y las empresas eléctricas regionales.

Temas Relacionados

FONAFEMEFperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

BTS se fue del Perú, pero dejó más de S/18 millones en impuestos, según MEF

Los conciertos de BTS aportaron millones de soles a la economía peruana, en un año en que se espera que el PBI quede estancado alrededor del 3,2%

BTS se fue del Perú, pero dejó más de S/18 millones en impuestos, según MEF

Noveno retiro de la AFP: qué falta para pensar en una posible aprobación y cuál es el sustento para hacerlo

La iniciativa legistiva plantea liberar de manera voluntaria cuatro UIT de las cuentas individuales, como una excepción temporal a la prohibición vigente en la reforma previsional, pero aún requiere debate y votos parlamentarios

Noveno retiro de la AFP: qué falta para pensar en una posible aprobación y cuál es el sustento para hacerlo

Perú: la Nueva Carretera Central que construye Francia costará casi el triple, pero el inicio de obras en 2027 ni siquiera está asegurado

La obra vial más cara del país. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones reconoció problemas para negociar la primera parte de los S/30.000 millones con el MEF. La Contraloría de la República ya había identificado un déficit presupuestal

Perú: la Nueva Carretera Central que construye Francia costará casi el triple, pero el inicio de obras en 2027 ni siquiera está asegurado

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

El pronunciamiento se produjo luego de que el Ejecutivo formalizara la designación del escritor como representante diplomático peruano en Washington mediante una resolución suprema publicada el 14 de octubre.

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

Gatillero de ‘La Jauría’ revela por qué ordenaron asesinar a ‘la China Polo’ y denuncia vínculos con la PNP

La declaración sostiene que la comunicadora ancashina fue atacada por difundir referencias sobre integrantes y asuntos internos de bandas del norte, según la hipótesis presentada en un reciente reportaje

Gatillero de ‘La Jauría’ revela por qué ordenaron asesinar a ‘la China Polo’ y denuncia vínculos con la PNP
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

Keiko Fujimori le desea éxitos a Álvaro Vargas Llosa como embajador del Perú en EE.UU.: “Confío en que su trayectoria”

Keiko Fujimori crea comisión “Perú en Orden”: ¿Quiénes la integran y cuáles son sus funciones?

Álvaro Vargas Llosa, nuevo embajador de Perú en EE.UU., defiende la cooperación en seguridad: “Sería suicida [rechazarla]”

Álvaro Vargas Llosa es oficializado como nuevo embajador del Perú en Estados Unidos

PJ evalúa hoy pedido de Andrés Hurtado para salir de prisión

ENTRETENIMIENTO

Karina Rivera sorprendió al llamar en vivo a María Pía Copello y aclara por qué no se ha dado un encuentro público: “Han pasado mil situaciones”

Karina Rivera sorprendió al llamar en vivo a María Pía Copello y aclara por qué no se ha dado un encuentro público: “Han pasado mil situaciones”

Mónica Sánchez sufrió fuerte caída en ensayo y postergan estreno de ‘Las irresponsables’

Robbie Williams en Lima: Renzo Reggiardo recibirá al cantante antes de su concierto en el Estadio San Marcos

BTS no llegó a Palacio de Gobierno: usuarios cuestionan a Keiko Fujimori por no cumplir promesa

Drones, 650 baños portátiles y un sistema especial de traslado para menores de edad: así es el sistema de seguridad para el concierto de BTS en Chile

DEPORTES

Regatas Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

Regatas Lima vs Géminis: día, hora y canal TV del partidazo por la fecha 1 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027

La ácida opinión de Mauro Cantoro sobre las dudas por el sistema de juego de Universitario: “Los que están bajos son los jugadores”

Sport Boys frente a un problema: presencia de Christian Cueva ante Juan Pablo II por Torneo Clausura 2026 no está asegurada

Reimond Manco arremetió contra Franco Velazco por duros comentarios sobre Melgar: “Quiere ser Jean Ferrari, vive del espectáculo”

Entradas de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: precios y cómo comprar boletos para partidos de la fecha 1