Sedapal y Corpac tienen nuevos presidentes: conoce a las figuras designadas por el Fonafe

La designación se realizó por recomendación del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento y del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, según correspondió a cada entidad. Foto: composición Infobae Perú/Infobae Perú

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El Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (Fonafe) designó a nuevos presidentes de directorio para el Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) y la Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial (Corpac). Las decisiones fueron adoptadas a propuesta de los ministerios de Vivienda, Construcción y Saneamiento y de Transportes y Comunicaciones, respectivamente.

Los nombramientos corresponden a Fernando Julio Laca Barrera, quien asumirá la presidencia de Sedapal, y Jorge Raúl Larrea Castellano, que estará al frente de Corpac. Los acuerdos fueron tomados durante la sesión de directorio de Fonafe del 4 de setiembre y publicados este sábado en el Diario Oficial El Peruano.

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Fernando Laca asumirá la presidencia de Sedapal

El Fonafe designó a Fernando Julio Laca Barrera como nuevo presidente del directorio de Sedapal, a propuesta del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). El nombramiento fue oficializado mediante un acuerdo de directorio publicado el 5 de setiembre.

Según el MVCS, su llegada marca el inicio de un proceso de reestructuración de la empresa, con el objetivo de avanzar hacia una gestión más eficiente y orientada a resultados. La medida busca fortalecer la prestación del servicio de agua potable para las familias de Lima y Callao.

Fernando Julio Laca Barrera fue designado como nuevo titular del directorio de Sedapal por el Fonafe. Foto: TV Perú

El ministro de Vivienda, Mauricio Arnillas, aseguró que la reorganización no implica una privatización de los recursos hídricos. “Quiero decirle a la población que tenga confianza, que esa reestructuración es por el bien de Sedapal y de la población. Sedapal tiene todas las cualidades para ser una de las mejores empresas del Perú, sin que eso signifique privatización del agua. El agua es pública, del Estado, y va a seguir siendo así, de eso que no quede ninguna duda”, indicó.

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¿Quién es Fernando Laca?

Laca Barrera es ingeniero civil y cuenta con trayectoria en el sector de agua y saneamiento. Entre sus antecedentes figura haber ejercido como viceministro de Construcción y Saneamiento en dos oportunidades, además de ocupar puestos directivos en el Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS) y la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (SUNASS).

También trabajó como especialista sénior en agua y saneamiento del Banco Mundial y como consultor coordinador técnico en programas destinados a elevar la calidad y sostenibilidad de estos servicios. Su experiencia incluye además labores vinculadas con procesos de reforma institucional dentro del sector.

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Entre 2019 y la actualidad, coordinó asistencia técnica para la gestión del Fondo del Programa de Apoyo a la Reforma de los Servicios de Agua. En ese trabajo participó junto con el MVCS, OTASS y SUNASS en iniciativas relacionadas con la reforma del saneamiento y el fortalecimiento de los servicios.

Fonafe designó a Jorge Raúl Larrea Castellano para presidir el directorio de Corpac, a propuesta del MTC. Foto: Corpac

Jorge Larrea estará al frente de Corpac

Por otra parte, Fonafe acordó nombrar a Jorge Raúl Larrea Castellano como nuevo presidente de Corpac, luego de una propuesta presentada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC). La designación también fue adoptada en la sesión de directorio del 4 de setiembre.

El cambio forma parte de las decisiones adoptadas por el Fonafe respecto de las empresas estatales bajo su ámbito. La corporación tiene a su cargo actividades vinculadas con los aeropuertos y la aviación comercial en el país.

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Asimismo, el directorio de Fonafe dejó sin efecto la designación de Gonzalo Mario Castillo Guzmán como director independiente de Sedapal. Ante ello, se encargó a la dirección ejecutiva iniciar el proceso de selección para cubrir esa posición.

¿Qué empresas están bajo el ámbito del Fonafe?

El Fonafe supervisa un conjunto de empresas estatales que desarrollan actividades en distintos sectores de la economía. Actualmente, son 35 empresas las que se encuentran bajo su ámbito.

De ese total, 11 corresponden a empresas de distribución eléctrica, cinco son compañías generadoras y cuatro pertenecen al sector financiero. Además, existen seis empresas de infraestructura no eléctrica, una compañía de hidrocarburos y ocho entidades dedicadas a diversas actividades.

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