Perú

ONPE aún espera resoluciones de 1.821 actas observadas para completar los resultados electorales en Lima Metropolitana

Los casos impugnados pueden pasar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuya intervención podría prolongar la publicación de los resultados definitivos

Las actas observadas presentan diferentes causales, como firmas incompletas, datos ilegibles, votos impugnados, solicitudes de nulidad y errores en las sumas (Créditos: ATV)
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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) todavía espera las resoluciones de los Jurados Electorales Especiales (JEE) para incorporar al cómputo las actas observadas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Aunque el organismo ya procesó el 100 % de las actas recibidas durante la jornada del domingo 4 de octubre, el resultado definitivo en Lima Metropolitana dependerá de que concluyan las revisiones pendientes y se resuelvan las eventuales apelaciones.

Karent Asca Balaguer, subgerente de Operaciones Electorales de la ONPE, explicó, ante las cámaras de ATV, que el procesamiento de las actas de Lima Metropolitana terminó el 5 de octubre, mientras que el trabajo correspondiente a las demás regiones del país culminó el último sábado. Sin embargo, completar esta etapa no significa que todos los votos estén contabilizados, debido a que una parte de los documentos requiere una evaluación adicional antes de ingresar al sistema.

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En una entrevista televisiva, la funcionaria precisó que todas las actas con observaciones fueron remitidas a los JEE, entidades responsables de revisar cada caso y emitir las resoluciones correspondientes. La institución electoral permanece a la espera de estos pronunciamientos para incorporarlos al cómputo oficial y avanzar progresivamente hacia el cierre de los resultados.

Una mano introduce una cédula de votación doblada en una urna de cartón con el logotipo de la ONPE
Las actas observadas presentan diferentes causales, como firmas incompletas, datos ilegibles, votos impugnados, solicitudes de nulidad y errores en las sumas (ONPE)

¿Cuántas actas observadas faltan resolver en Lima Metropolitana?

Asca Balaguer detalló que, entre las cuatro elecciones —gobernador regional, consejeros, autoridades provinciales y distritales—, se registraron 9.466 actas observadas a escala nacional. De ese conjunto, la ONPE había recibido 700 resoluciones hasta el momento de la entrevista.

En Lima Metropolitana, la situación presenta un avance más limitado. De las 1.918 actas que requerían una revisión, únicamente 97 contaban con resoluciones recibidas por el organismo electoral al mediodía de la conversación. Esto dejaba 1.821 documentos pendientes de resolución, una cifra que condiciona la actualización del cómputo en una jurisdicción donde la disputa electoral concentra especial atención pública.

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La representante aclaró que el procedimiento contempla distintas causales de observación. Entre ellas figuran la ausencia de firmas completas de los miembros de mesa, los datos ilegibles, los votos impugnados, las solicitudes de nulidad y los errores en las sumas. También se revisan las discrepancias entre el número de ciudadanos que acudieron a votar y la cantidad de sufragios consignados en el acta.

Mano de una persona inserta papeleta blanca en ranura de una urna electoral beige con el logo de ONPE. Varias personas observan al fondo
Los casos impugnados pueden pasar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), cuya intervención podría prolongar la publicación de los resultados definitivos (ONPE)

¿Por qué se demora la publicación del resultado definitivo?

El tiempo requerido para resolver estos casos responde a los procedimientos y plazos establecidos en el reglamento electoral. Según explicó la funcionaria, incluso cuando un JEE ya evaluó un documento, debe publicarlo y esperar tres días para permitir que los involucrados presenten una eventual apelación.

Si se interpone un recurso, el expediente pasa al Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que constituye la siguiente instancia. En cambio, cuando no existe una impugnación dentro del plazo correspondiente, la resolución puede remitirse a la ONPE para su procesamiento e incorporación al cómputo.

Este trámite explica por qué el procesamiento del total de actas no equivale a disponer de cifras definitivas. La conclusión del escrutinio informático depende también de las decisiones que adopten los órganos electorales competentes y del cumplimiento de las garantías previstas para cada procedimiento.

ONPE espera recibir más resoluciones durante octubre

Consultada sobre cuándo podrían conocerse los resultados definitivos en Lima Metropolitana, Asca Balaguer estimó que durante esa semana aumentaría la cantidad de resoluciones remitidas por los JEE. Como ejemplo, señaló que la ONPE había recibido 52 pronunciamientos hasta el día anterior y que la cifra ascendió a 97 al mediodía de la entrevista.

La funcionaria no estableció una fecha exacta para el cierre del cómputo. Su proyección apuntó a un incremento de los documentos recibidos en los días siguientes, aunque reconoció que todavía quedarían pendientes aquellos casos que lleguen a una segunda instancia ante el JNE.

Por ello, el resultado definitivo de Lima Metropolitana podría extenderse hasta finales de octubre, en función del avance de las revisiones, las apelaciones y la recepción de los pronunciamientos. La ONPE aseguró que sus centros de cómputo trabajan las 24 horas del día, durante toda la semana, para incorporar las resoluciones tan pronto como lleguen y completar la contabilización de los votos.

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