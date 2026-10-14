Perú: la Nueva Carretera Central que construye Francia costará casi el triple, pero el inicio de obras en 2027 ni siquiera está asegurado

El valor referencial de la Nueva Carretera Central aumentó a S/ 30.000 millones en septiembre de 2026.

Guardar

La Nueva Carretera Central pasó de una estimación de S/11.571 millones en 2021 a un valor referencial de S/30.000 millones en septiembre de 2026, según cifras difundidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El proyecto, que busca conectar Lima con la macrorregión Centro, casi triplicó su costo inicial mientras el Gobierno prevé iniciar la construcción recién en 2027, sin tener asegurados todos los recursos requeridos para esa primera etapa.

PUBLICIDAD

La falta de recursos para iniciar obras no es un problema nuevo. En marzo, la Contraloría General de la República advirtió que la Nueva Carretera Central tenía un déficit superior a S/500 millones para 2026 y que, en ese momento, no registraba recursos programados para 2027 y 2028.

La carretera creció de 136 a cerca de 180 kilómetros

La primera proyección oficial, divulgada por el MTC en 2021 durante el proceso para contratar la asistencia técnica de Francia bajo la modalidad Gobierno a Gobierno, consideraba una inversión aproximada de S/11.571 millones. El proyecto contemplaba entonces una autopista de 136 kilómetros, con cuatro carriles, túneles y viaductos.

Los estudios posteriores modificaron el alcance de la infraestructura. En enero de 2024, el sector informó que la obra demandaría S/24.315 millones para construir una autopista de 185 kilómetros. En julio de 2025, la inversión estimada ascendió a S/24.541 millones, con una longitud aproximada de 183 kilómetros.

PUBLICIDAD

La cifra más reciente fue comunicada el 15 de septiembre por el entonces ministro Rafael Rey Rey. El MTC señaló que el valor estimado referencial para construir 180 kilómetros de vías asciende a S/30.000 millones. El monto equivale a 2,6 veces la proyección inicial y supone un incremento de alrededor de 159%.

Rafael Rey, exministro de Transportes. El MTC coordina hoy con el Ministerio de Economía la inclusión de recursos para iniciar las obras en 2027.

MTC espera iniciar en 2027, pero todavía negocia los recursos

El actual ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, afirmó que su sector trabaja con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para incorporar los recursos pendientes en el presupuesto público de 2027. La meta es iniciar las obras el próximo año.

La posibilidad depende de la asignación presupuestal. Para 2026 se habían anunciado S/600 millones para activar el primer componente del proyecto, pero esos recursos no llegaron a ejecutarse ni fueron incorporados en el crédito suplementario aprobado durante el año.

PUBLICIDAD

Para 2027, el presupuesto previsto es de cerca de S/100 millones. Sin embargo, PMO Vías, la oficina que brinda asistencia técnica en el marco del acuerdo con Francia, calcula que la primera unidad funcional requerirá S/876 millones durante ese año. Esa suma incluye ejecución, estudios, gestión del proyecto, adquisición de predios y liberación de interferencias.

El desarrollo de la primera unidad funcional del proyecto exigirá una inversión de S/ 876 millones durante 2027. Pero el MEF no abre el caño.

PMO Vías también atravesó una controversia antes de continuar

El retraso financiero ocurre después de la controversia surgida en febrero, cuando Provías Nacional decidió resolver el contrato de asistencia técnica con Egis, empresa integrante del Consorcio PMO Vías.

El MTC sostuvo que la medida no afectaba el acuerdo Gobierno a Gobierno (G2G) suscrito con Francia ni la continuidad de los proyectos. Tras un proceso de trato directo, el sector informó en abril que se formalizó una adenda para mantener la asistencia técnica del consorcio, integrado por Egis y Setec International.

PUBLICIDAD

El Túnel Pariachi sería el primer componente físico

La primera unidad funcional comprende el Túnel Pariachi, que conecta Ate y Cieneguilla, además de los intercambiadores viales 1 y 2. El componente tiene estudios definitivos, certificación ambiental y procesos de contratación concluidos, de acuerdo con PMO Vías.

El MTC había calculado en febrero que el presupuesto optimizado del túnel y sus accesos asciende a S/2.537 millones.

Los escenarios presentados ante el Congreso peruano proyectan la conclusión total de la autopista entre los años 2035 y 2038.

Para firmar el contrato, iniciar la supervisión, ejecutar la obra y pagar los adelantos, el proyecto requería alrededor de S/300 millones adicionales este año, según dijo el gerente de la Nueva Carretera Central de PMO Vías, Marc Chassande, a RPP Noticias.

PUBLICIDAD

“La ingeniería no es el problema”, sostuvo Chassande. El representante de la entidad francesa indicó que los requisitos técnicos, ambientales y de contratación están listos, pero falta la disponibilidad presupuestal para suscribir el contrato.

PMO Vías plantea culminar la obra entre 2035 y 2038

PMO Vías presentó ante el Congreso dos escenarios para la ejecución total de la carretera. Ambos parten de que la primera unidad funcional comience en 2027. El primero proyecta la culminación en 2035 y el segundo extiende los trabajos hasta 2038.

La autopista incluirá cerca de 180 kilómetros de vía, cuatro carriles, separador central, túneles, viaductos, muros de contención, intercambiadores viales, áreas de descanso y zonas de servicio. El MTC sostiene que permitirá reducir el viaje entre Lima y La Oroya a aproximadamente dos horas y media para vehículos livianos.

PUBLICIDAD