Noveno retiro de la AFP: qué falta para pensar en una posible aprobación y cuál es el sustento para hacerlo

Un proyecto de ley presentado en el Congreso propone un noveno retiro de hasta 4 UIT de las AFP. (Andina)

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Un proyecto de ley presentado en el Congreso de la República plantea autorizar un noveno retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (UIT) de los fondos de las AFP, equivalente a S/22.000. La iniciativa todavía debe atravesar el proceso legislativo y se presenta como una excepción temporal a la prohibición de nuevos desembolsos incluida en la reforma previsional.

La propuesta fue impulsada por la congresista Catherin Palomino, de la bancada de Juntos por el Perú. Su objetivo es permitir a los afiliados del Sistema Privado de Pensiones acceder, de forma voluntaria, excepcional y limitada, a una parte de los recursos acumulados en sus cuentas individuales de capitalización.

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El texto sustenta la medida en los efectos económicos adversos que podría generar el fenómeno El Niño en los hogares. Según el proyecto, la autorización busca contribuir a mitigar las consecuencias de ese fenómeno sobre las familias.

La congresista Catherin Palomino impulsó la medida para permitir el acceso voluntario a las cuentas de ahorro previsional.

De acuerdo con el proceso legislativo, la iniciativa deberá ser evaluada primero por las comisiones de la Cámara de Diputados. Si recibe aprobación en esa instancia, pasará a la Cámara de Senadores. Recién tras un eventual respaldo de esta última cámara, el proyecto llegaría al Poder Ejecutivo, que podría promulgarlo u observarlo.

No fue sustentado

La propuesta para el retiro de AFP de hasta 4 UIT ya ingresó a la Comisión de Economía del Congreso, pero todavía no ha sido sustentada ni cuenta con opiniones solicitadas a instituciones. Por ese motivo, el debate legislativo se encuentra en una etapa inicial.

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El proyecto establece una autorización específica frente a la regla general de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano. Esa norma incluye en su artículo 15.1 una prohibición para retirar fondos previsionales.

La propuesta requiere la aprobación de la Cámara de Diputados y del Senado para llegar al Poder Ejecutivo. (Andina)

La iniciativa precisa que no busca modificar ni derogar de manera expresa las disposiciones vigentes. En cambio, propone una autorización con características excepcionales, facultativas y temporales.

“La presente propuesta legislativa no modifica ni deroga expresamente ninguna disposición del ordenamiento jurídico vigente. Solo establece con carácter excepcional, facultativo y temporal, una autorización para el retiro de hasta cuatro unidades impositivas tributarias (4 UIT) de los fondos acumulados en las cuentas individuales de capitalización de los afiliados al Sistema Privado de Pensiones, constituyendo una excepción a la regla general prevista en el artículo 15.1 de la Ley N.° 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano", señala el documento.

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El planteamiento considera que una nueva ley puede establecer una excepción a otra norma. Sin embargo, el proyecto aún debe ser debatido y obtener los respaldos necesarios en el Congreso para avanzar hacia una eventual aprobación.

El procedimiento contempla el pago escalonado de hasta una UIT cada 30 días tras la solicitud ante la AFP. (Andina)

Impacto de El Niño

Como parte de su justificación, el proyecto recoge cifras del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) sobre el efecto económico del fenómeno El Niño de 2023. Según la iniciativa, ese evento restó 1,1 puntos porcentuales al producto bruto interno de aquel año.

El documento también incorpora datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática sobre la situación económica de la población. Según esas cifras, en 2025 el 25,7% de los habitantes se encontraba en pobreza monetaria y otro 32,8% era considerado no pobre vulnerable.

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La fundamentación menciona como antecedente la Ley 32445, publicada el 20 de septiembre de 2025. Esa norma autorizó durante 2025 un retiro extraordinario y facultativo de hasta cuatro UIT.

El proyecto sostiene que la medida no generaría gasto público directo, debido a que los recursos provendrían de las cuentas individuales de los afiliados y no requerirían transferencias del Tesoro Público.

No obstante, el documento reconoce un riesgo fiscal indirecto. La propuesta plantea que el retiro no sea considerado como tal para determinados efectos de la Ley N.° 32123, lo que permitiría preservar el acceso posterior de los afiliados a pensiones con garantía estatal dentro del pilar semicontributivo.

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Los desembolsos mantienen la condición de intangibles salvo una excepción de hasta el 30% por deudas alimentarias. (Andina)

Fondos previsionales

El presidente del BCRP, Julio Velarde, se pronunció sobre las consecuencias que puede tener la liberación de recursos previsionales para las futuras pensiones. Durante sus declaraciones, incluyó la reducción de la tasa de natalidad como un elemento que los afiliados deberían considerar.

“La cifra aparentemente de hijos por mujer ahora en Perú es de 1.6, y en Lima, algo más de 1.3, y en Bolivia salió el resultado de 1.5, es decir, una cifra menor a la necesaria para mantener la población constante. Eso significa que ya no va a haber hijos que mantengan a los padres que no tienen pensión”, advirtió.

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Según Velarde, retirar hoy los ahorros de una cuenta individual de capitalización puede reducir de manera considerable los recursos disponibles al momento de la jubilación. En ese escenario, el fondo podría resultar insuficiente para cubrir los gastos de una pensión futura.

La advertencia también se vincula con el cambio demográfico. Una menor cantidad de hijos por familia puede limitar el respaldo económico familiar para quienes lleguen a la vejez sin una pensión suficiente.