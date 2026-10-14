Perú

BTS se fue del Perú, pero dejó más de S/18 millones en impuestos, según MEF

Los conciertos de BTS aportaron millones de soles a la economía peruana, en un año en que se espera que el PBI quede estancado alrededor del 3,2%

La previa de las fechas en Perú incluye películas-concierto y documentales sobre BTS disponibles en plataformas de streaming
BTS en Lima. La entidad tributaria utilizará la información del operativo para contrastar los ingresos declarados por los comerciantes.
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El grupo surcoreano BTS dio tres conciertos multitudinarios en Lima y movió millones de soles en la economía peruana. Si bien ya los artistas de k-pop se fueron del país a continuar su gira por Sudamérica, han dejado un aporte económico importante, generado por impuestos, ventas de entradas, merchandasing y más.

“¡BTS no solo movió corazones, también millones de soles!“, resalta el mismo Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y apunta que los impuestos que se generaron alcanzaron los S/18 millones.

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Los tributos incluyeron pagos por impuesto a la renta, IGV, tributos aduaneros y otros conceptos tributarios. “Estos pagos se realizaron antes de los conciertos y forman parte del cumplimiento tributario de artistas y promotores”, apuntó el MEF.

La SUNAT registró ingresos por más de S/ 5,8 millones en alimentos, bebidas y merchandising durante los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. REUTERS/Leslie Moreno
La SUNAT registró ingresos por más de S/ 5,8 millones en alimentos, bebidas y merchandising durante los conciertos de BTS en el Estadio San Marcos. REUTERS/Leslie Moreno

Impacto económico de BTS

Los conciertos de BTS en Lima no solo cumplieron el sueño de miles de fanáticas (las ARMY) de ver a los artistas surcoreanos, sino también un gran aporte para la economía nacional, al mover millones de soles.

Así, entre los datos que resalta el MEF, están los S/18 millones en tributos pagados por artistas y promotores, así como el IGV y otros impuestos por el intercambio comercial dado.

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También se resaltan los más de S/5,8 millones en eventas registradas dentro del Estadio San Marcos. Estas incluyeron productos como merchandasing de la banda, alimentos y bebidas y otros artículos y servicios.

Un clip lleno de emoción y ternura donde Kim Taehyung (V) de BTS interactúa con el ARMY peruano en español, prometiendo volver y desatando la euforia de miles de fans.

“Estas ventas reflejan el consumo realizado por los asistentes dentro del estadio durante los conciertos”, resalta el MEF, que usó ciras de la Sunat (Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria).

Pero el movimiento económico también va más allá del escenario: transporte, gastronomía, hotelería y comercio también pueden beneficiarse de estos grandes eventos.

“Un concierto mueve más que entradas. La llegada de miles de fans también genera oportunidades para distintos negocios”, añade el MEF.

Así, entre los sectores que se benefician están:

  • Transporte, dado la movilización de personas, el traslado de asistentes se puede dar no solo por buses sino también por taxis, y así aumenta este consumo
  • Gastronomía. Crece el consumo en restaurantes y cafeterías, también aquellas relacionadas a la cultura surcoreana
  • Hotelería. Crece el alojamiento de visitantes, dado que varias fans viajan a Lima y al Perú desde otros países, para asistir a los conciertos
  • Comercio. Se dan compras antes y después del evento.
sunat foto ANDINA
SUNAT. Los promotores y los artistas pagaron más de 18 millones de soles en tributos previos a las presentaciones en Lima.

Impacto también en Turismo

Según informó el mismo Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), los tres conciertos que BTS ofreció en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre habrían movilizado a más de 50 mil turistas y excursionistas, generando un impacto económico estimado en US$ 18,7 millones para la capital

Así, de acuerdo con la estimación de la Dirección General de Investigación y Estudios sobre Turismo y Artesanía (DGIETA) del Mincetur, los tres conciertos congregarían alrededor de 150 mil asistentes.

De este total, más de 36,5 mil serían turistas que habrían llegado a Lima con motivo del espectáculo y permanecerían al menos una noche en la capital. Asimismo, se estima la llegada de más de 14 mil excursionistas, es decir, personas que visitarían Lima por el evento y retornarían a su lugar de residencia sin pernoctar.

Por otro lado, el 5,74 % de los compradores reside en el extranjero, lo que equivale a más de 8.500 asistentes internacionales. Ecuador concentra la mayor proporción de compradores extranjeros, con 27,9 %, seguido de México (12,2 %), Bolivia (10,6 %), Estados Unidos (9,1 %) y Chile (6,8 %). El 33,4 % restante corresponde a compradores provenientes de Costa Rica, Brasil y otros países.

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