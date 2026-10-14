Cronograma ONP: Desde este 15 de octubre 10 mil pensionistas reciben su dinero en casa

Cronograma de pago de pensiones ONP modalidad domicilio.

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Pronto llega tu pago de pensión. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que a través del Banco de la Nación procederá a realizar el pago de las pensiones a domicilio para 10 mil 331 pensionistas desde el jueves 15 hasta el sábado 24 de octubre.

En Lima Metropolitana las visitas se efectuarán de acuerdo con el siguiente cronograma:

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A distritos de Lima Norte se visitará del 15 al 17 de octubre

A distritos de Lima Sur se visitará del 18 al 19 de octubre

A distritos de Lima Centro se visitará del 20 al 22 de octubre

La segunda visita se dará el 23 y 24 de octubre.

Los pensionistas cobrarán primero, como siempre, en el mes de octubre. La ONP detalla las fechas. - Crédito Andina

Los distritos que se visitarán

¿Sabes en qué zona está incluido tu distrito? A continuación repasamos cada distrito de las zonas que serán visitadas por la ONP para hacer el pago de las pensiones:

En Lima Norte (15 al 17 de octubre):

Ancón

Bellavista

Callao

Carabayllo

Carmen de La Legua

Comas

Independencia

La Perla

La Punta

Los Olivos

Mi Perú

Magdalena

Pueblo Libre

Puente Piedra

San Martín de Porres

San Miguel

Santa Rosa

Santa Rosa de Quives

Ventanilla.

Si tienes 20 años de aportes, recibirás dos pensiones ONP más al año, en julio y diciembre. - Crédito Andina

En Lima Sur (18 y 19 de octubre):

Barranco

Chilca

Chorrillos

Lurín

Miraflores

Punta Negra

San Borja

San Isidro

San Juan de Miraflores

Santiago de Surco

Surquillo

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo.

En Lima Centro (20 al 22 de octubre):

Ate

Breña

Chaclacayo

Cieneguilla

El Agustino

Jesús María

La Molina

La Victoria

Lima

Lince

Lurigancho

Pachacámac

Ricardo Palma

Rímac

San Juan de Lurigancho

San Luis

Santa Anita

Santa Eulalia.

Con tu clave virtual puedes acceder a tus constancias de pago a través de ONP Virtual. | ONP

Asimismo, habrá una segunda visita (23 y 24 de octubre) dirigida a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera fecha.

“De esta manera, la ONP contribuye a que los pensionistas, especialmente aquellos con dificultades de movilidad, puedan recibir su pensión de forma oportuna, segura y sin salir de casa”, resalta la institución

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¿Y las otras pensiones?

Por otro lado, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas:

Decreto Ley N° 18846 : Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre

Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo . Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre

Ley N° 30003 pensionistas pesqueros : Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre

Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre.

También se debe recordar que para todos estos el pago a domicilio se darán del sábado 17 al sábado 24 de octubre.

Las fechas de pago de las pensiones ONP. - Crédito Captura de El Peruano

El decreto 20530

Se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:

Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 14 de octubre

Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 15 de octubre

Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 16 de octubre

Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 19 de octubre.