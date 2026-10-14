Cronograma ONP: Desde este 15 de octubre 10 mil pensionistas reciben su dinero en casa

Pronto llega tu pago de pensión. La Oficina de Normalización Previsional (ONP), organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), informó que a través del Banco de la Nación procederá a realizar el pago de las pensiones a domicilio para 10 mil 331 pensionistas desde el jueves 15 hasta el sábado 24 de octubre.
En Lima Metropolitana las visitas se efectuarán de acuerdo con el siguiente cronograma:
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- A distritos de Lima Norte se visitará del 15 al 17 de octubre
- A distritos de Lima Sur se visitará del 18 al 19 de octubre
- A distritos de Lima Centro se visitará del 20 al 22 de octubre
- La segunda visita se dará el 23 y 24 de octubre.
Los distritos que se visitarán
¿Sabes en qué zona está incluido tu distrito? A continuación repasamos cada distrito de las zonas que serán visitadas por la ONP para hacer el pago de las pensiones:
En Lima Norte (15 al 17 de octubre):
- Ancón
- Bellavista
- Callao
- Carabayllo
- Carmen de La Legua
- Comas
- Independencia
- La Perla
- La Punta
- Los Olivos
- Mi Perú
- Magdalena
- Pueblo Libre
- Puente Piedra
- San Martín de Porres
- San Miguel
- Santa Rosa
- Santa Rosa de Quives
- Ventanilla.
En Lima Sur (18 y 19 de octubre):
- Barranco
- Chilca
- Chorrillos
- Lurín
- Miraflores
- Punta Negra
- San Borja
- San Isidro
- San Juan de Miraflores
- Santiago de Surco
- Surquillo
- Villa El Salvador
- Villa María del Triunfo.
En Lima Centro (20 al 22 de octubre):
- Ate
- Breña
- Chaclacayo
- Cieneguilla
- El Agustino
- Jesús María
- La Molina
- La Victoria
- Lima
- Lince
- Lurigancho
- Pachacámac
- Ricardo Palma
- Rímac
- San Juan de Lurigancho
- San Luis
- Santa Anita
- Santa Eulalia.
Asimismo, habrá una segunda visita (23 y 24 de octubre) dirigida a los pensionistas que no pudieron ser ubicados durante la primera fecha.
“De esta manera, la ONP contribuye a que los pensionistas, especialmente aquellos con dificultades de movilidad, puedan recibir su pensión de forma oportuna, segura y sin salir de casa”, resalta la institución
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¿Y las otras pensiones?
Por otro lado, para los otros regímenes de pensiones que paga esta institución, estos se darán en estas fechas:
- Decreto Ley N° 18846: Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre
- Decreto Ley N° 20530 y pensiones por encargo. Abono en cuenta bancaria: Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre
- Ley N° 30003 pensionistas pesqueros: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación, BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre
- Ley N° 26790 – pensionistas del seguro complementario de trabajo de riesgo: Abono en cuenta bancaria - Banco de la Nación (cobertura supletoria, fondo minero y reaseguro), BBVA, GNB Perú, Scotiabank, Interbank y Banbif: miércoles 14 de octubre.
También se debe recordar que para todos estos el pago a domicilio se darán del sábado 17 al sábado 24 de octubre.
El decreto 20530
Se debe resaltar que aún hay trabajadores que reciben sus pensiones a través de otras entidades. Como se sabe, estos pasarán progresivamente a la ONP. Mientras, cobran en estas fechas:
- Educación (incluye Universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales: Unidades Ejecutoras, Contraloría General de la República, Congreso de la República, Agrario y de Riego, Energía y Minas: miércoles 14 de octubre
- Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores: jueves 15 de octubre
- Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiental, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil: viernes 16 de octubre
- Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones, Tribunal Constitucional: lunes 19 de octubre.
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