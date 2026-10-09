ONP paga hasta S/1.000 como pensión por enfermedad o discapacidad: También puede ser temporal

Con un aporte mensual accesible y una serie de beneficios que incluyen pensiones vitalicias y acceso a servicios de salud, el SNP busca promover la inclusión y la protección social en un sector que históricamente ha enfrentado dificultades para acceder a estos derechos.

Guardar

¿Sabías que la ONP te protege ante imprevistos? La Oficina de Normalización Previsional, organismo adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas, explicó que los aportes los trabajadores también los protegen en caso de enfermar o sufrir un accidente que les impida trabajar.

En ese caso pueden solicitar una pensión y acceder a un seguro de salud, ambos hasta su recuperación o de por vida. Para ello el afiliado debe haber aportado, por lo menos, 12 meses en los últimos tres años, antes de ocurrido el accidente. Pero si el titular fallece, su familia también puede acceder a la pensión de viudez, orfandad o ascendencia.

PUBLICIDAD

Esto también está disponible para los independientes o quienes trabajen solo por horas y realizan aportes a la ONP por su cuenta. Por ejemplo, las personas que realizan servicios para el hogar por horas y no cuentan con un empleador, pueden afiliarse al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) y aportar desde S/160 al mes para construir su futura pensión. Con un mínimo de 10 años de aportes, pueden acceder a una pensión de jubilación y seguro de salud de por vida, informó la ONP.

Los trabajadores independientes pueden acceder a la pensión por invalidez de la ONP desde su primer aporte si cumplen la normativa vigente, según la ONP.

Requisitos

¿Sabías que si tienes una discapacidad física o mental, temporal o permanente, que te impide o reduce la posibilidad de trabajar y generar ingresos para subsistir, puedes solicitar la pensión de discapacidad a la Oficina de Normalización Previsional? Así lo indica el D.L. N° 19990.

PUBLICIDAD

Esto aplica en los siguientes casos:

Te encuentras en una situación de discapacidad física o mental, prolongada o permanente, y quedas impedida o impedido en un 50% o más de tu capacidad de trabajo habitual

Tienes una pensión de discapacidad temporal por impedimento calificado y existe evidencia comprobada de que esta condición no puede ser revertida en un porcentaje no menor al 50% o más de tu capacidad de trabajo habitual.

La discapacidad se produjo por accidente común, de trabajo o enfermedad profesional y, además, estabas aportando al momento en que ocurrió. En caso seas afiliada facultativa o afiliado facultativo, podrás solicitar esta pensión si el riesgo se produce antes de la fecha de vencimiento de tu aporte correspondiente al mes en que el accidente se produjo y no existen aportes pendientes de pago por períodos anteriores.

En una entrevista para el programa Diálogo Abierto de Radio Nacional, la vocera de la ONP, Katherine Velarde, explica las opciones de afiliación voluntaria al Sistema Nacional de Pensiones para jóvenes y emprendedores que no se encuentran en planilla. Durante la transmisión se presentan imágenes de charlas informativas brindadas a estudiantes en aulas de clase.

Para esto, hay una serie de requisitos que necesitas cumplir. Estos son:

Solicitud según formato virtual. Incluye declaración jurada de autenticidad de documentos

Clave virtual, si aún no la tienes, debes solicitarla

Copia simple de los documentos que acrediten la relación laboral y/o declaración simple que consigne el vínculo laboral. Entre los documentos que el asegurado puede adjuntar para acreditar su relación laboral se encuentran: certificados de trabajo, boletas de pago de remuneraciones, liquidación de tiempo de servicios o de beneficios sociales, constancias de aportaciones de la Oficina de Registro y Cuenta Individual Nacional de Empleadores Asegurados (ORCINEA) emitido por el Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o de EsSalud, o cualquier documento público conforme al artículo 235° del Código Procesal Civil

Copia simple de los Certificados de Pago Regular (CPR), Certificados de Pago Especial (CPE) u otros comprobantes de pago emitidos por el ex Instituto Peruano de Seguridad Social (IPSS) o el Seguro Social de Salud - EsSalud, si esta información no se encuentra en los sistemas que administra la Oficina de Normalización Previsional

Copia simple del Certificado Médico de Discapacidad emitido por el Seguro Social de Salud (EsSalud), establecimientos de salud pública del Minsa o Entidades Prestadoras de Salud. NOTA: La Oficina de Normalización Previsional (ONP) hace revisiones periódicas para confirmar si el estado de discapacidad se mantiene.

Según la ONP, estas acciones refuerzan el compromiso de la entidad con la seguridad social de todos los peruanos.

Aporte mínimo de ONP

El monto mínimo del aporte actual es S/ 160, equivalente al 13% de la Remuneración Mínima Vital vigente (S/1.230). Para facilitar el pago, la ONP dispone de los canales digitales disponibles las 24 horas:

Billetera electrónica Interbank Negocios y los canales virtuales de Interbank.

Plataforma de pago Operaciones en línea de la Sunat (no necesita tener clave SOL).

De forma presencial, los canales son:

Agentes Interbank con el código de servicio 0600203 y el número de documento de identidad del afiliado.

En las ventanillas del Banco de la Nación,indicar el número de documento de identidad del afiliado, mes y monto a pagar.