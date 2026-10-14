Andrés Hurtado pide salir de prisión por su hija de 10 años: “Soy su único sostén, ¿cómo puede sobrevivir?”

El exconductor de televisión alegó una vez más las razones por las que debería continuar su proceso en libertad, tras dos años de cárcel

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Durante la audiencia, la figura televisiva, conocida como ‘Chibolín’, cuestionó los argumentos que sustentan la prisión preventiva. Ante el juez Juan Carlos Checkley, afirmó que no existen elementos que acrediten un eventual peligro de fuga.

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Hurtado señaló que cuenta con arraigo domiciliario, familiar y laboral. Según expuso, estos factores deberían ser evaluados al momento de decidir si puede continuar el proceso judicial en libertad.

Andrés Hurtado interviene desde un centro de reclusión durante una audiencia virtual transmitida por el canal Justicia TV del Poder Judicial del Perú.

El exconductor remarcó que tiene una residencia conocida en Surco desde el comienzo de las investigaciones. Con ello, buscó rebatir la hipótesis de que pudiera ocultarse o alejarse del país para evitar a la justicia.

“Los cuatro puntos que he aprendido en estos dos años que estoy aquí... El peligro de fuga es: domicilio. Yo tengo domicilio en Surco desde el día uno”, sostuvo ante el magistrado.

También se refirió a las horas previas a su detención. Hurtado rechazó que sus movimientos de aquel momento puedan ser interpretados como una intención de abandonar el Perú.

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Según explicó, tenía previsto pasar la noche en un hotel y luego acudir a una clínica para someterse a una segunda operación. A partir de ese relato, cuestionó la tesis fiscal sobre un supuesto intento de fuga.

El presentador Andrés Hurtado solicita la suspensión de su prisión preventiva para hacerse cargo de la manutención y cuidado de su hija menor.

“Me fui a dormir, como todos los sábados, al hotel y al día siguiente me voy a la clínica porque me tenían que hacer la segunda operación. ¿Cuál fue el peligro de fuga? Este país no es tonto en saber cómo fue esa película”, manifestó.

Andrés Hurtado afirmó que su hija depende de él económicamente

Uno de los pasajes centrales de la audiencia ocurrió cuando Andrés Hurtado habló de Luciana, su hija menor. El exconductor señaló que la niña tiene 10 años y que era él quien cubría sus gastos antes de ingresar al penal.

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Hurtado indicó que está divorciado desde hace 11 años. A pesar de esa situación, aseguró que mantenía una responsabilidad directa en el cuidado económico de la menor y pidió que el tribunal tome en cuenta ese aspecto al resolver su solicitud.

“Yo soy un hombre divorciado hace 11 años, pero todo el mundo sabe de Lucianita, de mi hija de 10 años. Yo soy su único sostén”, expresó durante su intervención.

Quién es la madre de la tercera hija de Andrés Hurtado, más conocido como 'Chibolín'.

El exconductor planteó que su permanencia en prisión durante los últimos dos años ha tenido consecuencias para su hija. “Imagínese los dos años que estoy acá, ¿cómo puede sobrevivir Lucianita?”, preguntó frente al juez Checkley.

La situación de la menor fue presentada como parte de sus argumentos sobre el arraigo familiar. Para Hurtado, sus vínculos en el país, su responsabilidad económica y su domicilio fijo contradicen la posición de la Fiscalía respecto de un posible riesgo de fuga.

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Su pedido apunta a que el juzgado reconsidere la medida que lo mantiene bajo prisión preventiva. La decisión deberá tomar en cuenta los fundamentos expuestos por la defensa y la posición del Ministerio Público sobre la necesidad de mantener la restricción de su libertad.