Señor de los Milagros: presentan propuesta para declarar su festividad y procesión Patrimonio Cultural Inmaterial de la Región Andina

Procesión del Señor de los Milagros llegó a el Vaticano y fue saludada por el papa León XIV

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La festividad del Señor de los Milagros forma parte de las expresiones religiosas peruanas que podrían obtener un reconocimiento regional. Una iniciativa presentada ante la Representación Nacional del Perú en el Parlamento Andino propone declarar esta celebración como Patrimonio Cultural Inmaterial y Religioso de la Región Andina.

La propuesta fue presentada por la vicepresidenta del organismo, Maali del Pomar, durante la sesión ordinaria mensual de la delegación peruana. El proyecto será sustentado ante el Pleno del Parlamento Andino durante las reuniones previstas en Barranquilla, Colombia.

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El reconocimiento planteado comprende tanto la festividad como la procesión en honor al Señor de los Milagros. La iniciativa busca incorporar esta manifestación religiosa al ámbito patrimonial andino, en el marco de las actividades de integración entre los países de la región.

La agenda de la representación peruana también incluyó asuntos de cooperación institucional, desarrollo social y recuperación patrimonial. Durante la sesión, el Pleno aprobó tres instrumentos de colaboración con entidades públicas y una organización internacional, cuya firma se coordinará posteriormente.

Propuesta será sustentada ante el Pleno del Parlamento Andino

Maali del Pomar presentó la iniciativa de reconocimiento regional durante la sesión ordinaria de la Representación Nacional del Perú. La propuesta plantea que la Festividad y Procesión del Señor de los Milagros obtenga la categoría de Patrimonio Cultural Inmaterial y Religioso de la Región Andina.

Según la información difundida por la representación peruana, el proyecto será expuesto ante el Pleno en Barranquilla. Las sesiones del Parlamento Andino están previstas del 13 al 17 de octubre, mientras que la sesión ordinaria del organismo se desarrollará del 14 al 16 de octubre.

La iniciativa toma como referencia una tradición que cuenta con reconocimiento nacional. La festividad del Señor de los Milagros fue declarada Patrimonio Cultural de la Nación en 2005. Además, la información proporcionada por la representación peruana señala que las procesiones vinculadas con esta devoción también se realizan en más de 22 países.

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Siete prioridades de integración forman parte de la agenda peruana

Durante la sesión ordinaria también se informó sobre una reunión con la presidenta Keiko Fujimori, en la que se abordaron siete prioridades para la integración andina.

Entre los temas expuestos figura el proyecto ferroviario Tacna-Arica, relacionado con la conexión entre Perú y Chile. La agenda también contempla la elaboración de un protocolo andino frente al fenómeno El Niño y una propuesta legislativa vinculada con los centros históricos.

La lucha contra el terrorismo constituye otra de las prioridades comunicadas durante la reunión. En el ámbito educativo, se incluyó la homologación de títulos profesionales mediante la participación del Ministerio de Educación (Minedu) y la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

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En materia sanitaria, la propuesta contempla la compra conjunta de medicamentos con el Ministerio de Salud (Minsa). La lista se completa con el impulso de la Marca Andina para la gastronomía, una iniciativa orientada a promover este sector dentro de la agenda de integración regional.

Parlamento Andino aprueba tres convenios de cooperación

El Pleno aprobó por unanimidad tres instrumentos de cooperación con la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) y World Vision Perú. De acuerdo con la información de la representación peruana, los documentos serán socializados con cada entidad antes de su firma.

El primer instrumento corresponde a un convenio marco con la MML y el Programa Municipal para la Recuperación del Centro Histórico de Lima (Prolima). Su objetivo es establecer una línea de colaboración para la recuperación urbana del centro histórico de la capital peruana.

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El segundo acuerdo involucra al Minjusdh y está dirigido al fortalecimiento de Cárceles Productivas, programa relacionado con el desarrollo de actividades productivas en establecimientos penitenciarios.

Los tres instrumentos quedaron aprobados por el Pleno, pero su formalización dependerá de las coordinaciones posteriores con las instituciones involucradas.