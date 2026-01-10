Fiesta de la Virgen de la Candelaria: agenda de actividades y dónde ver en vivo

La ciudad de Puno volverá a convertirse en el epicentro de una de las expresiones culturales y religiosas más importantes del Perú y de América Latina: la Festividad de la Virgen de la Candelaria. Esta celebración, reconocida por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, no solo congrega a miles de devotos y danzantes en el altiplano, sino que también proyecta la identidad andina al mundo a través de la música, la danza y la fe.

En 2026, la festividad podrá seguirse en vivo desde distintos puntos del país y el extranjero gracias a la cobertura especial del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), que transmitirá los principales actos desde Puno mediante sus señales de televisión, radio y plataformas digitales. La iniciativa busca reforzar la presencia de los medios públicos en las regiones y acercar estas manifestaciones culturales a una audiencia global.

Afiche oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026

Una celebración que trasciende lo religioso

La Festividad de la Virgen de la Candelaria es mucho más que una conmemoración litúrgica. Durante varias semanas, Puno se transforma en un escenario donde conviven la devoción católica y las tradiciones ancestrales de los pueblos andinos. Comparsas provenientes de diversas provincias y comunidades participan en concursos que exigen meses de preparación y que destacan por la complejidad de sus coreografías, la riqueza de sus vestuarios y la fuerza de su música.

Como parte de la organización y difusión de esta celebración, representantes del IRTP realizaron coordinaciones con autoridades locales, la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno (FRFCP) y colectivos culturales. El objetivo es garantizar una cobertura que refleje la magnitud del evento y el esfuerzo colectivo que implica su realización, en línea con una política de comunicación descentralizada y orientada al servicio público.

Autoridades de la Federación se reúnen con representantes de los conjuntos

Cronograma oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026

Las actividades se desarrollarán entre enero, febrero y marzo de 2026, con un calendario que combina actos institucionales, religiosos y concursos de danzas. El cronograma es el siguiente:

Enero 2026

Viernes 16: Presentación oficial de la Festividad Virgen de la Candelaria 2026 – Puno.

Domingo 18: Desfile por el LXI aniversario institucional de la Federación Regional de Folklore y Cultura de Puno.

Viernes 23: Elección y coronación de la Reina del Folklore 2026 (danzas originarias y trajes de luces).

Sábado 24: Celebración eucarística y brindis por el LXI aniversario institucional de la FRFCP.

Lunes 26: Asamblea General Ordinaria.

Sábado 31: Primer día del LIX Concurso de Danzas Originarias en honor a la Virgen de la Candelaria.

Febrero 2026

Domingo 1: Segundo día del LIX Concurso de Danzas Originarias .

Lunes 2: Solemne misa de fiesta en honor a la Virgen de la Candelaria y procesión por las principales arterias de Puno, con armado de alfombras y participación de conjuntos en trajes de luces.

Sábado 7: Solemne misa de octava y procesión, con armado de alfombras y danzas en trajes originarios.

Domingo 8: LIX Concurso de Danzas en Traje de Luces en honor a la Virgen de la Candelaria.

Lunes 9: Primer día de la Parada y Veneración en honor a la Virgen de la Candelaria.

Martes 10: Segundo día de la Parada y Veneración.

Marzo 2026

Sábado 14: Informe económico correspondiente al periodo 2025–2026.

Sábado 21: Ceremonia de clausura y entrega de premios a los conjuntos ganadores de los concursos de danzas originarias y trajes de luces.

Tradición, competencia y devoción popular

Los concursos de danzas constituyen uno de los ejes centrales de la festividad. En ellos participan cientos de agrupaciones que representan distintas expresiones culturales del sur andino, evaluadas por jurados especializados. Paralelamente, las misas y procesiones refuerzan el carácter religioso de la celebración, con una masiva participación de fieles que acompañan a la imagen de la Virgen por las calles de la ciudad.

La parada y veneración, que se desarrolla en dos jornadas, marca uno de los momentos más intensos de la festividad, tanto por la cantidad de participantes como por la respuesta del público, que se congrega desde tempranas horas para presenciar el paso de los conjuntos.

Fiesta de la Virgen de la Candelaria 2026. (Foto: Agencia Andina)

¿Dónde ver la festividad en vivo?

Las principales actividades de la Festividad de la Virgen de la Candelaria 2026 serán transmitidas en vivo a través de TV Perú, Radio Nacional y las plataformas digitales del IRTP. Las emisiones también estarán disponibles en sus portales web y redes sociales oficiales, lo que permitirá seguir cada jornada desde cualquier parte del país y del extranjero.

De esta manera, la celebración puneña no solo reafirma su valor religioso y cultural, sino que también se proyecta como una de las mayores vitrinas del patrimonio vivo del Perú ante el mundo.