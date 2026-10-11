Obispos de Perú encomiendan la salud del papa León XIV al Señor de los Milagros

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Lima, 11 oct (EFE).- La Conferencia Episcopal Peruana, que reúne a los obispos católicos del país, encomendó este domingo "la salud y la pronta recuperación" del papa León XIV al Señor de los Milagros, la venerada imagen del Cristo crucificado que sale en procesión en este mes, tras el anuncio de que será sometido a una cirugía antes de iniciar una visita a Uruguay, Argentina y Perú en noviembre.

"En este mes de octubre, el mes morado que llevamos grabado en el alma, encomendamos la salud y pronta recuperación del Santo Padre al Señor de los Milagros", expresó un comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García Camader.

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Asimismo, el Episcopado Peruano invitó a todo el pueblo católico y a las personas de buena voluntad a unirse en oración por la salud del papa León XIV, "elevando a Dios, Señor de la vida y fuente de toda salud, nuestras súplicas para que lo fortalezca y le conceda la salud que requiere el cumplimiento de su misión".

Igualmente, exhortó a las comunidades, familias y fieles a "encomendar al Santo Padre a la protección maternal de la Santísima Virgen María", para que "en plenitud de sus fuerzas siga en el cumplimiento de su misión al servicio de la Iglesia y de toda la humanidad", para continuar siendo "mensajero de la paz y la esperanza", y testigo de la unidad, la fraternidad y el encuentro entre todos los pueblos.

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Durante el tradicional rezo del Ángelus, el papa León XIV anunció que será intervenido quirúrgicamente en los próximos días debido a un nódulo pulmonar descubierto en una revisión médica.

El primer papa estadounidense de la historia, y con nacionalidad peruana por sus muchos años de misionero y obispo en el país andino, fue elegido en cónclave en mayo de 2025 para suceder a Francisco y acaba de cumplir 71 años, el pasado 14 de septiembre.

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Por el momento se sabe que esta primera operación como pontífice tendrá lugar en los próximos días de esta semana y que conllevará una hospitalización postoperatoria de cerca de una semana.

La intervención está prevista en el hospital Agostino Gemelli de Roma, donde el Vaticano cuenta con un apartamento privado desde los años ochenta, en tiempos de Juan Pablo II.

La operación del pontífice, que implicará necesariamente suspender su agenda vaticana durante algunos días mientras se recupera, se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y a Perú del 6 al 17 de noviembre.

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La visita del "Papa peruano", como se reconoce en el país, ha movilizado una intensa organización para hacer posible su encuentro con los fieles en las ciudades de Chiclayo, donde fue obispo, Santa Cruz de Succhabamba, Pucallpa, Cusco, Lima y Callao. EFE