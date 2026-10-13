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El papa León XIV será hospitalizado este martes para extraerle un nódulo pulmonar antes de su viaje a Latinoamérica

Los médicos estiman que la extirpación presenta bajo riesgo y que, incluso ante un diagnóstico maligno, las perspectivas serían favorables para el líder católico, de 71 años y con buen estado general

León XIV será hospitalizado este martes para extraer un nódulo pulmonar antes de su viaje a Latinoamérica
León XIV será hospitalizado este martes para extraer un nódulo pulmonar antes de su viaje a Latinoamérica
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A pocas semanas de un viaje a Sudamérica, el papa León XIV será hospitalizado el martes en Roma para someterse a una intervención quirúrgica en la que se le retirará un nódulo de un pulmón, una operación generalmente considerada de poco riesgo por los especialistas.

El sumo pontífice, de 71 años, acudirá a última hora de la mañana al hospital Gemelli, que acoge a los papas desde el pontificado de Juan Pablo II en los años 1980.

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Esta intervención, destinada a extraer un pequeño nódulo en el pulmón, constituye la primera alerta de salud para el papa estadounidense desde su elección al frente de la Iglesia católica, el 8 de mayo de 2025.

La convalecencia de León XIV podría durar aproximadamente una semana, informó la Santa Sede sobre esta operación que ocurre a menos de un mes de un largo viaje a Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 al 17 de noviembre, una gira muy esperada con un programa especialmente intenso.

El domingo, al término de la oración del Ángelus, León XIV había anunciado que este nódulo había sido descubierto “en una fase muy temprana” durante unos recientes exámenes médicos, un anuncio que sorprendió a los fieles congregados en la plaza de San Pedro y a los católicos de todo el mundo.

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“Los médicos consideran conveniente intervenir y, por lo tanto, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”, explicó el sumo pontífice.

La intervención médica constituye la primera alerta sobre la salud del pontífice estadounidense desde su elección en mayo de 2025. (EFE/ARCHIVO)
La intervención médica constituye la primera alerta sobre la salud del pontífice estadounidense desde su elección en mayo de 2025. (EFE/ARCHIVO)

Su declaración supuso una transparencia poco habitual en el Vaticano, donde la comunicación sobre la salud de los papas está tradicionalmente muy controlada, pese a los esfuerzos de su predecesor argentino Francisco, fallecido en abril de 2025, por una mayor apertura.

Robert Prevost, nombrado jefe de la Iglesia católica en mayo de 2025, nació en Chicago, Estados Unidos, pero pasó más de 20 años en Perú, país del que también tiene la nacionalidad y donde lo esperan con grandes preparativos en noviembre.

Agenda cancelada

Todas sus citas han sido canceladas hasta el 20 de octubre, incluida una gran misa el miércoles para la clausura de una asamblea mundial sobre la familia, en la que será reemplazado por el nuevo decano de los cardenales, el cardenal Tagle.

El papa se alojará en una suite especial situada en la última planta del Gemelli, equipada con una pequeña capilla, una cocina y una sala de reuniones para el personal médico, donde Francisco fue hospitalizado unas semanas antes de su muerte.

El sumo pontífice es considerado en general en buen estado de salud y aprecia el deporte, especialmente el tenis, que continúa practicando con regularidad.

Marco Scarci, especialista en cirugía torácica en el Reino Unido, declaró a la AFP que no se trata de “una operación particularmente arriesgada” y que espera que el papa se recupere pronto, aunque “podría tardar hasta tres meses en recuperar su nivel de forma física previo a la operación”.

En cuanto al viaje a América del Sur, el profesor Federico Venuta, jefe del servicio de cirugía torácica del hospital Policlinico Umberto I de Roma, precisó a la AFP que “por regla general, se recomienda evitar los viajes en avión durante unos veinte días después de estas intervenciones quirúrgicas, aunque obviamente es posible cierta flexibilidad”.

Con muy buen pronóstico

La mayoría de los nódulos pulmonares son benignos, es decir, no cancerosos, pero un pequeño porcentaje de ellos puede ser un signo precoz de cáncer de pulmón.

El pontífice permanecerá alojado en la suite especial del centro médico donde estuvo internado el papa Francisco antes de su fallecimiento. (EFE/ARCHIVO)
El pontífice permanecerá alojado en la suite especial del centro médico donde estuvo internado el papa Francisco antes de su fallecimiento. (EFE/ARCHIVO)

Un pequeño nódulo se denomina “coin lesion” en inglés porque en las radiografías se parece a una moneda redonda, explicó el médico Venuta en Roma.

Los nódulos pequeños generalmente no causan síntomas, pero los más grandes pueden provocar dificultad para respirar, dolor torácico y tos persistente, a veces acompañada de sangre.

El nódulo en el pulmón del Papa fue descubierto durante exámenes de rutina y no a raíz de síntomas, precisó el Vaticano a la AFP.

Estos nódulos “pueden corresponder a toda una serie de lesiones benignas —inflamatorias, infecciosas, autoinmunes o congénitas— o bien ser malignos”, según el profesor Venuta.

La extirpación del nódulo puede realizarse bajo anestesia general, asistiendo la respiración del paciente con un tubo.

“A menudo, se puede acceder a la lesión por vía externa o interna, por ejemplo mediante biopsia guiada por imagen o por endoscopia”, añadió Venuta.

Aunque el nódulo resultara no ser benigno, el pronóstico del papa sería “muy positivo”, estimó.

“Para una persona en buen estado general de salud, el pronóstico de un cáncer de pulmón detectado en una fase tan precoz (...) es absolutamente favorable”.

(AFP)

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