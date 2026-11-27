mbos heridos fueron ubicados en la clínica San Judas Tadeo, en San Miguel, tras un operativo policial en establecimientos de salud (Créditos: TVPerú)

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El asalto armado perpetrado la mañana del viernes 27 de noviembre en la Costa Verde dejó una serie de evidencias que ahora forman parte de la investigación policial. Los delincuentes utilizaron varios vehículos para interceptar una camioneta en la subida Santa Rosa, en el distrito de La Perla, dispararon contra la unidad y abandonaron teléfonos celulares durante su huida.

El jefe de la Región Policial del Callao, general PNP Olger Benavides, informó que una de las hipótesis apunta a que las víctimas habrían sido seguidas antes del ataque. La distribución de los vehículos y la intervención simultánea de varios sujetos armados hacen presumir que se trató de una operación organizada para impedir que los ocupantes pudieran escapar.

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El hecho ocurrió aproximadamente a las 6:30 de la mañana, cuando una pareja se desplazaba en una camioneta Jeep negra rumbo al aeropuerto internacional Jorge Chávez. Según la información preliminar proporcionada a la Policía, los delincuentes sustrajeron equipajes que contenían joyas de oro. Hasta el momento, no se ha establecido oficialmente el valor de lo robado.

Cobertura informativa sobre un asalto con armas de fuego ocurrido en la subida hacia la avenida Santa Rosa en la Costanera del Callao. Las imágenes muestran el punto del incidente donde vehículos fueron interceptados y la intervención de efectivos de la Policía Nacional del Perú, junto a las declaraciones preliminares brindadas a los medios de comunicación por un mando policial en el lugar de los hechos.

Celulares arrojados al acantilado: ¿qué busca recuperar la Policía?

Uno de los principales elementos que los investigadores esperan analizar son los tres teléfonos celulares que habrían sido arrojados hacia el acantilado de la Costa Verde durante el asalto.

El general Olger Benavides confirmó el hallazgo y señaló que los dispositivos serían recuperados por personal especializado para someterlos a peritajes. El objetivo es identificar a sus propietarios, revisar su contenido y establecer si fueron utilizados para coordinar el ataque.

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El análisis podría aportar información sobre las comunicaciones realizadas antes y después del robo, así como posibles contactos entre los participantes. También permitiría determinar si los equipos contienen datos que ayuden a reconstruir los desplazamientos de los sospechosos.

La Policía busca establecer si los teléfonos pertenecían a los delincuentes y si fueron descartados deliberadamente para evitar que las autoridades accedieran a información sobre la organización del atraco. Sin embargo, todavía no se ha confirmado la identidad de sus propietarios ni el contenido de los dispositivos.

Las cámaras de seguridad captaron un violento asalto ocurrido en la subida Santa Rosa, en el distrito de Callao. El video muestra cómo varios individuos abordan un vehículo en plena vía.

Vehículo Nissan tenía antecedentes por tentativa de homicidio

Otra línea de investigación está relacionada con los automóviles utilizados para bloquear el paso de la camioneta. Entre las unidades identificadas figura un Nissan de placa B6H-624, que registraba antecedentes por un choque con daños materiales ocurrido en 2011 y una investigación por tentativa de homicidio en 2024. También aparece vinculado a registros relacionados con fabricación y suministro de armas y explosivos.

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Estos antecedentes deberán ser contrastados por los investigadores para determinar quién utilizaba el vehículo y si existe alguna relación entre sus ocupantes y los responsables del asalto.

Durante las diligencias también se inspeccionaron unidades que presentaban impactos de proyectiles. En uno de los vehículos se encontró un arma de fuego y se detectó una modificación en el motor, elementos que forman parte de las pericias policiales.

La identificación de los propietarios, la revisión de las placas y el análisis de las características de los automóviles permitirán establecer qué papel cumplió cada unidad durante el ataque y cuál fue la ruta utilizada para escapar.

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Un grupo de individuos armados y encapuchados intercepta una camioneta en medio de una vía rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más de 30 disparos contra una camioneta con lunas blindadas

Las imágenes registradas durante el asalto muestran la violencia con la que actuó el grupo armado. Los delincuentes llegaron en varios automóviles y cerraron el paso a la camioneta Jeep negra, que tenía lunas blindadas.

De acuerdo con los reportes preliminares, los atacantes realizaron más de 30 disparos contra la unidad e intentaron abrir sus puertas y ventanas mediante golpes. Mientras algunos disparaban, otros integrantes del grupo se encargaban de bloquear el desplazamiento de los vehículos que se encontraban alrededor.

Una vez que consiguieron acceder a la camioneta, retiraron maletas, bolsos y otros equipajes. Entre los objetos sustraídos habría pertenencias que contenían joyas de oro.

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La intervención también puso en peligro a otros conductores que transitaban por la Costa Verde. Algunos abandonaron sus automóviles y se tendieron sobre el pavimento para protegerse de los proyectiles, mientras otros retrocedieron para alejarse de la zona de peligro.

La secuencia del ataque evidencia que los delincuentes actuaron en distintos puntos de la vía y que la operación no estuvo dirigida únicamente a detener la camioneta, sino también a impedir que otros vehículos interfirieran en el robo.

¿Quiénes eran las víctimas y qué transportaban?

La Policía confirmó que los ocupantes de la camioneta se dirigían al aeropuerto internacional Jorge Chávez cuando fueron interceptados. Según la información preliminar proporcionada por los agraviados, los delincuentes sustrajeron joyas de oro que transportaban en sus equipajes.

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Entre las personas identificadas en los reportes periodísticos figura Sanjay Pagrani, ciudadano de nacionalidad india vinculado a actividades empresariales relacionadas con la comercialización y exportación de metales preciosos en Perú y Ecuador. También se identificó a Mari Nataly Miranda, de 35 años.

La actividad empresarial de uno de los agraviados ha generado interés por los antecedentes de una compañía relacionada con el comercio de oro que sufrió un millonario robo en 2021. Este episodio constituye un antecedente que ha vuelto a cobrar relevancia tras el ataque en la Costa Verde, aunque no existe una conexión criminal confirmada entre ambos hechos.

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El antecedente del robo de 15 kilos de oro en 2021

El 6 de agosto de 2021, delincuentes sustrajeron un cargamento de 15 kilogramos de oro perteneciente a la empresa Balaji S.A.C. El material estaba valorizado en aproximadamente 842.000 dólares y era trasladado por trabajadores de la compañía hacia instalaciones aeroportuarias del Callao.

Las investigaciones de aquel caso identificaron la presunta participación de un efectivo policial. Posteriormente, en 2025, tres implicados fueron condenados a 20 años de prisión efectiva.

Los antecedentes empresariales de Sanjay Pagrani también fueron examinados en investigaciones periodísticas sobre compañías dedicadas a la comercialización y exportación de oro.

Sin embargo, es importante precisar que las autoridades no han establecido que el asalto ocurrido el 27 de noviembre tenga relación con el robo registrado cinco años antes. La coincidencia en el ámbito comercial de las víctimas no constituye una prueba de que ambos episodios hayan sido ejecutados por una misma organización.

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Otro asalto a transportadores de oro ocurrió en marzo de 2026

El ataque de La Perla también recuerda otro episodio registrado el 22 de marzo de 2026 en la Costa Verde, a la altura de San Miguel, cerca de las subidas Escardó y Gamarra.

En aquella oportunidad, delincuentes armados interceptaron vehículos que trasladaban lingotes de oro y sustrajeron un cargamento de ocho kilogramos. El asalto dejó dos personas heridas y presentó características similares por el uso de varios vehículos y la intervención de sujetos armados.

La coincidencia en el tipo de mercancía transportada y la modalidad delictiva constituye un antecedente relevante para las investigaciones. No obstante, tampoco se ha confirmado que los responsables de ambos ataques pertenezcan a la misma organización criminal.

Varios hombres armados interceptan un vehículo en el Callao mientras un mando de la Policía Nacional del Perú informa a los medios de comunicación. (Infobae Perú)

Dos heridos y varias interrogantes pendientes

El asalto del 27 de noviembre dejó dos personas heridas, quienes fueron trasladadas a un establecimiento de salud en San Miguel. Según informó el jefe de la Región Policial del Callao, ambas recibían atención médica y se encontraban fuera de peligro.

La Policía continúa con el análisis de las grabaciones de seguridad, la recuperación de los teléfonos celulares y las pericias a los vehículos encontrados en la escena. También busca reconstruir los desplazamientos de los sospechosos antes de llegar a la subida Santa Rosa y establecer cómo obtuvieron información sobre el traslado de las joyas.

Entre las principales interrogantes figura quién proporcionó los datos sobre las víctimas, cuánto tiempo habría durado el seguimiento, cuál fue el valor del botín y qué ruta utilizaron los delincuentes para escapar.

Los resultados de los peritajes telefónicos y vehiculares serán determinantes para identificar a los participantes y establecer si el asalto respondió a una operación dirigida contra un traslado específico de objetos de alto valor.