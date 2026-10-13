Perú

“Ganó la impunidad”: familia de vigilante atropellado en Trujillo denuncia irregularidades tras liberación de conductora ebria

Los familiares de Martínez Torres expresaron su indignación por la excarcelación. Una de las allegadas afirmó que las autoridades no los representan y cuestionó que la conductora se encuentre en libertad

La conductora tenía 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre y la licencia de conducir suspendida cuando embistió a Martínez Torres, de 54 años, el pasado 3 de mayo en la urbanización El Golf (Créditos: ATV)
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La liberación de Maritza Alfaro Serna, la conductora que atropelló mortalmente al vigilante Juan Martínez Torres en Trujillo, generó indignación entre los familiares de la víctima. El Poder Judicial revocó la sentencia de prisión efectiva y la sustituyó por una pena suspendida, decisión que permitió su excarcelación. Al momento del accidente, la mujer tenía 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre y su licencia de conducir estaba suspendida.

El hecho ocurrió el pasado 3 de mayo en la urbanización El Golf, en la ciudad de Trujillo, región La Libertad. La víctima, de 54 años, fue embestido por el vehículo conducido por Alfaro Serna y falleció después de permanecer varios días en agonía. El caso conmocionó a la población y provocó cuestionamientos sobre las circunstancias del atropello y las sanciones aplicadas.

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En junio, la conductora recibió una condena de cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva. Sin embargo, tras presentar una apelación, la Segunda Sala Penal de Apelaciones modificó el fallo y estableció una pena suspendida de poco más de dos años. La resolución fue cuestionada por los deudos, quienes consideran que la medida no corresponde a la gravedad de lo sucedido.

La conductora recibió inicialmente una condena de cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva, pero la Segunda Sala Penal de Apelaciones modificó el fallo tras evaluar su apelación - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
La conductora recibió inicialmente una condena de cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva, pero la Segunda Sala Penal de Apelaciones modificó el fallo tras evaluar su apelación - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Familiares expresan indignación por la excarcelación

La decisión judicial provocó el rechazo de los allegados del vigilante, que cuestionaron la actuación de las autoridades y manifestaron su desacuerdo con la liberación de la responsable del atropello.

“Las autoridades no nos representan. Eso es lamentable, es lamentable que esa mujer esté libre”, expresó una familiar a las cámaras de ATV.

Entre los argumentos para modificar la condena, el Poder Judicial consideró que Alfaro Serna no registra antecedentes penales y colaboró con las autoridades desde el primer momento. La resolución también establece restricciones para la sentenciada: no podrá cambiar de domicilio ni volver a conducir vehículos.

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Además, la sala incrementó a 400.000 soles el monto de la reparación civil que deberá recibir la familia de Martínez Torres. Sin embargo, el pago establecido no ha disipado el malestar de los parientes, quienes consideran que la modificación de la pena constituye un beneficio injustificado frente a la muerte del trabajador.

El Poder Judicial revocó la condena de prisión efectiva contra Maritza Alfaro Serna, quien atropelló mortalmente al vigilante Juan Martínez Torres en Trujillo, y dispuso una pena suspendida que permitió su liberación - Créditos: Captura de pantalla de ATV.
El Poder Judicial revocó la condena de prisión efectiva contra Maritza Alfaro Serna, quien atropelló mortalmente al vigilante Juan Martínez Torres en Trujillo, y dispuso una pena suspendida que permitió su liberación - Créditos: Captura de pantalla de ATV.

Otro familiar cuestionó directamente a los integrantes del tribunal que adoptó la decisión y sostuvo que el fallo refleja desigualdad en la aplicación de la justicia. A su juicio, la excarcelación transmite una sensación de impunidad y profundiza el dolor de quienes todavía reclaman una sanción proporcional a la pérdida sufrida.

“Lo único que pido es que estos tres jueces —Víctor Alberto Martín Burgos Mariño, presidente de la Segunda Sala Penal de Apelaciones; Jorge Humberto Colmenares Cavero y Manuel Federico Loyola Florián— duerman en paz y tranquilos. Nosotros estamos en una balanza: de un lado está el pobre y del otro, el rico. Ganó la impunidad”, señaló.

Dosaje etílico y licencia suspendida

La gravedad del caso también está relacionada con las condiciones en las que se encontraba la conductora cuando ocurrió el accidente. El examen toxicológico determinó que tenía 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre, una concentración superior al límite permitido para manejar en el Perú. Asimismo, su brevete estaba suspendido y, según el reportaje televisivo, registraba infracciones anteriores.

A estos cuestionamientos se suma la actuación policial posterior al atropello. Los efectivos que atendieron la emergencia consignaron inicialmente el hecho como una caída, de acuerdo con la información difundida en el informe periodístico. Este detalle generó interrogantes sobre el procedimiento aplicado durante las primeras diligencias.

Mientras Alfaro Serna permanece en libertad bajo las condiciones impuestas por la justicia, los familiares de Martínez Torres evalúan apelar la resolución. Su principal exigencia es que se revise la sanción y se establezca una respuesta judicial que consideren acorde con las circunstancias del caso.

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