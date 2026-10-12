Perú

Liberan a empresaria que atropelló y mató a vigilante en Trujillo: Sala cambió cárcel efectiva por pena suspendida

Maricsa Polet Alfaro Cerna había sido condenada a cuatro años, seis meses y 26 días de prisión por homicidio culposo tras causar la muerte de Juan Martínez Torres mientras conducía ebria. La segunda instancia suspendió su ejecución y ordenó su excarcelación. No se le impuso impedimento de salida del país

Una mujer vestida de blanco camina junto a una oficial de policía frente a un automóvil plateado y un recuadro muestra a un hombre sentado
En primera instancia, Maricsa Polet Alfaro Cerna fue condenada a cuatro años, seis meses y 26 días de prisión efectiva por la muerte de Juan Martínez Torres y trasladada al penal El Milagro, en Trujillo. (Infobae / Composición)
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Maricsa Polet Alfaro Cerna recuperará su libertad cuatro meses después de haber ingresado al penal El Milagro por la muerte del vigilante Juan Martínez Torres, a quien atropelló mientras trabajaba en la urbanización Las Palmas del Golf, en Trujillo. La empresaria conducía con 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre y tenía la licencia vencida desde 2022.

La Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de La Libertad revocó el extremo de la sentencia que ordenaba el cumplimiento efectivo de cuatro años, seis meses y 26 días de prisión y dispuso que esa misma pena quede suspendida en su ejecución durante un periodo de dos años, bajo reglas de conducta. La decisión, fechada el 7 de octubre, fue adoptada por unanimidad.

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Imágenes de una cámara de seguridad en Trujillo muestran el preciso instante en que un auto de alta gama pierde el control y arrolla brutalmente a un vigilante que se encontraba sentado en la vereda. El hombre resultó gravemente herido.| ATV Noticias

El fallo no significa que Alfaro Cerna haya sido absuelta ni que su condena se haya reducido a dos años. La responsabilidad por homicidio culposo se mantiene. Lo que cambia es la forma en que cumplirá la sentencia: podrá permanecer en libertad mientras respete las condiciones establecidas por el tribunal.

La Sala también elevó la reparación civil de S/329.280 a S/400.000. Según la resolución, la sentenciada ya abonó más de S/130.000 y deberá completar el monto pendiente. Además, continúa vigente la inhabilitación definitiva para conducir cualquier vehículo motorizado.

Imagen dividida con una camioneta gris abollada en la izquierda y una captura de video de seguridad nocturno en la derecha
La camioneta Mercedes-Benz muestra daños tras el atropello mortal a un vigilante en Trujillo, proceso por el cual la Sala Penal de Apelaciones suspendió la pena de prisión a la conductora. (Infobae / Composición)

Por qué la Sala decidió suspender la prisión

La resolución fue emitida por los magistrados Víctor Burgos Mariños, Jorge Colmenares Cavero y Manuel Loyola Florián. Entre los elementos considerados por el tribunal figuran que Alfaro Cerna no registra antecedentes penales ni tiene condición de reincidente, acreditó arraigo domiciliario, familiar y laboral, realizó pagos vinculados a la reparación civil y se sometió a la conclusión anticipada del proceso.

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La legislación peruana permite que una condena de hasta cinco años de prisión pueda ser suspendida, siempre que se cumplan otros requisitos. El artículo 57 del Código Penal establece, entre ellos, que el juez formule un pronóstico favorable sobre la conducta futura del condenado y que este no sea reincidente ni habitual. La norma no convierte automáticamente una pena menor a cinco años en suspendida: la decisión debe ser motivada por el órgano jurisdiccional.

La condena impuesta a Alfaro Cerna —cuatro años, seis meses y 26 días— se encuentra por debajo de ese límite.

La empresaria deberá presentarse cada 60 días ante el Juzgado de Ejecución para registrar y justificar sus actividades, no cambiar de domicilio sin autorización, cumplir con el cronograma de la reparación civil y no cometer un nuevo delito doloso.

Un punto llamativo del nuevo fallo es que no se le impuso impedimento de salida del país. La resolución tampoco modifica la prohibición definitiva de volver a conducir.

Retrato en blanco y negro de un hombre con gorra junto a varios paramédicos que atienden a una persona tendida en el suelo
El vigilante Juan Martínez Torres falleció tras ser atropellado en Trujillo por Maricsa Alfaro Cerna, a quien un tribunal otorgó la suspensión de su condena. (Infobae / Composición)

El atropello que terminó con la muerte de Juan Martínez

El caso se remonta a la noche del 3 de mayo de 2026. Juan Martínez Torres, de 54 años, cumplía labores de vigilancia en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco, cuando fue impactado por una camioneta Mercedes-Benz conducida por Alfaro Cerna.

Las cámaras de seguridad registraron el atropello. Martínez Torres sufrió graves lesiones y fue trasladado al Hospital Belén de Trujillo, donde permaneció cinco días en la Unidad de Cuidados Intensivos. Murió el 8 de mayo a consecuencia de las heridas.

El dosaje etílico practicado a la conductora arrojó 1,84 gramos de alcohol por litro de sangre. Las investigaciones también determinaron que conducía con una licencia que se encontraba vencida desde 2022.

El expediente estuvo acompañado desde sus primeros días por otros cuestionamientos. El acta policial inicial consignó que Martínez Torres había resultado herido producto de una caída, pese a que los videos de seguridad mostraban el atropello. Los policías involucrados en la elaboración de ese documento fueron separados de sus funciones mientras se investigaba su actuación.

Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV
Mujer embiste a vigilante en Trujillo y lo deja entre la vida y la muerte| SOL TV

Primero quedó libre y luego fue enviada a prisión

Esta no es la primera vez que la situación de libertad de Alfaro Cerna genera atención en el caso.

Después del atropello permaneció detenida durante unas 48 horas, pero el proceso comenzó con una imputación por lesiones culposas agravadas y afrontó la investigación bajo comparecencia con restricciones. En ese momento, Juan Martínez continuaba con vida y permanecía internado en UCI.

Tras su muerte, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad solicitó que la imputación fuera recalificada a homicidio culposo y pidió cinco años y cuatro meses de prisión, además de S/329.280 de reparación civil y la inhabilitación definitiva para conducir.

Alfaro Cerna terminó aceptando los cargos y se acogió a la conclusión anticipada. La Fiscalía planteó entonces una pena reducida de cuatro años, seis meses y 26 días, pero insistió en que fuera de cumplimiento efectivo. La defensa buscaba que la condena fuera suspendida.

En junio, el Tercer Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Flagrancia de La Libertad resolvió imponer prisión efectiva y fijó inicialmente la reparación civil en S/329.280. Alfaro Cerna fue recluida en el penal El Milagro mientras su defensa apelaba la decisión.

Una mujer de cabello negro largo camina resguardada por dos agentes de policía que visten chalecos negros con letras amarillas
La justicia condenó en primera instancia a Maricsa Alfaro Cerna e inmediatamente se ordenó su internamiento en el penal El Milagro.

De prisión efectiva a libertad bajo reglas de conducta

La segunda instancia modificó ahora precisamente ese punto.

Alfaro Cerna continúa condenada por la muerte de Juan Martínez Torres y deberá pagar una reparación civil mayor a la establecida inicialmente. También perdió de manera definitiva el derecho a conducir. Sin embargo, ya no permanecerá en prisión mientras cumpla las reglas fijadas durante el periodo de suspensión.

La nueva resolución vuelve a colocar el caso en el centro de la atención en Trujillo, donde la familia de Martínez Torres cuestionó desde el inicio que la conductora pudiera afrontar etapas del proceso en libertad. Antes de la sentencia de primera instancia, sus familiares realizaron protestas para exigir una pena efectiva y una sanción mayor por la muerte del trabajador.

Ahora, cuatro meses después de que un juez ordenara su ingreso a prisión, la Sala de Apelaciones ha dispuesto nuevamente su excarcelación, esta vez como parte de una sentencia condenatoria cuya ejecución quedó suspendida.

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