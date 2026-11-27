Obras para reparar infraestructura en la Costa Verde se extenderán por un mes y medio.

Guardar

La Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) calcula que los trabajos de reparación en la Costa Verde demandarán cerca de un mes y medio. La intervención abarca 100 metros entre las bajadas San Martín y Armendáriz, un sector donde se restringió el tránsito por daños en la infraestructura y por alerta de oleajes anómalos.

La medida reduce el espacio para los vehículos y genera demoras en una vía usada como conexión entre distritos del litoral. En el lugar se instalaron barreras plásticas rojas para delimitar el área de trabajo. Junto a la playa se observa tierra expuesta, piedras y material desprendido de estructura.

PUBLICIDAD

El ingeniero responsable, Erick Llerena, informó que las labores incluyen la atención de las subestructuras, el tratamiento de elementos metálicos y la recuperación de la superficie de rodadura. La Municipalidad de Lima cerró parcialmente el tramo como medida preventiva, mientras persiste la alerta por oleajes anómalos en costa de Lima.

“Estamos utilizando equipos de punta. Vamos a hacer un granallado para toda la parte metálica y un encamisetado de toda la subestructura”, detalló Llerena. El granallado consiste en limpiar una superficie metálica con partículas abrasivas. El encamisetado busca reforzar componentes de la estructura antes de que comience trabajo sobre capa de rodadura.

PUBLICIDAD

Tras culminar las labores estructurales, el plan contempla tratar la superficie y colocar una capa asfáltica mediante una monocapa. La información difundida no precisa una fecha de reapertura del tramo. Por ahora, los conductores circulan por un espacio reducido, una condición que concentra el flujo en carriles habilitados.

El oleaje impacta contra el litoral de Miraflores tras la restricción del acceso a las playas dispuesta por las autoridades locales. (Foto: ANDINA/Andrés Valle)

Miraflores y Barranco restringen playas por oleajes anómalos

La reparación coincide con restricciones en playas de Miraflores, desde las 00:00 del viernes 27 hasta las 05:00 del domingo 29 de noviembre. La disposición alcanza Los Delfines, Pampilla I y II, Waikiki, Makaha, Redondo I y II, Estrella y Tres Picos. Acceso y permanencia estarán prohibidos.

La Municipalidad de Miraflores adoptó la medida tras el Aviso Especial de Oleaje N.° 50-26 de la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú. Las áreas de Gestión del Riesgo de Desastres, Serenazgo y Fiscalización coordinarán vigilancia con la Policía Nacional del Perú y Fiscalía.

PUBLICIDAD

El aviso de la Marina abarca el litoral desde Tumbes hasta Tacna e incluye actividades portuarias, pesqueras y recreativas cercanas al mar. Entre Chancay y San Juan de Marcona, tramo que comprende Lima, el oleaje moderado aumentaría a fuerte desde la tarde del viernes 27 y bajaría durante el sábado.

En Barranco, la municipalidad mantiene cerradas sus seis playas, entre ellas Yuyos y Sombrillas, mientras evalúa las condiciones del borde costero. La Marina recomendó no acercarse a muelles, rompientes ni estructuras próximas al agua. También pidió respetar las indicaciones de las autoridades mientras esté vigente la alerta de oleajes anómalos.

PUBLICIDAD

En la Costa Verde, las restricciones viales buscan aislar un punto con daño visible, mientras avanzan las obras de reparación. La intervención se realiza en un escenario de mar alterado, que llevó a municipios costeros a disponer controles. La Municipalidad de Lima no informó cambios en la circulación durante los trabajos.