El exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, no acude a cumplir como presidente de mesa y sería multado

Piero Corvetto no asistió al Markham College de Miraflores para ejercer la presidencia de la mesa N.° 44703. (ONPE)

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Piero Corvetto, exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), no se presentó en el Markham College, en Miraflores, para cumplir con la función de presidente de mesa que le correspondía durante las Elecciones Regionales y Municipales de este domingo 4 de octubre, según informó RPP Noticias.

Un equipo del citado medio llegó al centro educativo, que figura como su local de votación, y constató que Corvetto no había acudido a la mesa N.° 44703, para la cual fue elegido como miembro titular. El exfuncionario había sido seleccionado como presidente de mesa en el sorteo efectuado el pasado 24 de julio.

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La ausencia de los integrantes titulares impidió la instalación de esa mesa al momento de la verificación. En el lugar solo se encontraban dos miembros suplentes, mientras personal de la ONPE esperaba la llegada de algún elector que pudiera asumir el puesto faltante para completar la conformación requerida y permitir el inicio de la votación.

Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE

La mesa N.° 44703

La mesa asignada a Corvetto era la N.° 44703. De acuerdo con el reporte de RPP, ninguno de los miembros de mesa titulares se había presentado hasta ese momento, por lo que el grupo no podía quedar instalado.

Los dos suplentes que sí estaban presentes no lograban completar la mesa debido a la falta de un tercer integrante. Personal de la ONPE permanecía en el local a la espera de que un elector asumiera el cargo vacante, como parte del procedimiento para habilitar la apertura de la mesa de votación.

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La situación no se limitaba a la mesa en la que debía participar el exjefe del organismo electoral. El equipo periodístico recorrió las instalaciones del Markham College y verificó que otras mesas también enfrentaban dificultades para iniciar la jornada por la ausencia de sus miembros.

En esos casos, la falta de integrantes titulares impedía que las mesas quedaran conformadas en el momento previsto. La presencia de suplentes no bastaba cuando todavía faltaba una persona para completar el número necesario para la instalación.

El personal de la ONPE esperó el arribo de votantes para completar los cargos vacantes en el local de votación. (Infobae)

El abogado de Corvetto

RPP se comunicó con Julio Arbizu, abogado de Piero Corvetto, para consultar por la ausencia de su representado en el local de votación de Miraflores.

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Arbizu señaló que desconocía las razones por las cuales Corvetto no acudió al colegio para cumplir con la función que le había sido asignada como miembro de mesa. La información proporcionada no incluyó una explicación adicional sobre su inasistencia ni precisó si el exfuncionario se comunicaría posteriormente con las autoridades electorales.

Corvetto fue designado presidente de mesa para estos comicios luego del sorteo realizado el 24 de julio. La selección lo ubicó entre los ciudadanos convocados para desempeñar funciones durante la jornada electoral del domingo 4 de octubre.

La condición de presidente de mesa supone una de las responsabilidades asignadas a los ciudadanos seleccionados para la instalación y el funcionamiento de las mesas de votación. En este caso, la ausencia del exjefe de la ONPE coincidió con la falta de otros integrantes titulares de la mesa N.° 44703.

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Piero Corvetto lideró la ONPE más de 5 años. Foto: ONPE

Hasta abril de 2026

Piero Corvetto se desempeñó como jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales desde el 31 de agosto de 2020 hasta el 21 de abril de 2026.

El exfuncionario presentó su renuncia al cargo después de las demoras registradas en el traslado del material electoral durante los comicios generales del pasado 12 de abril, según recordó RPP.

La información sobre su ausencia como presidente de mesa se conoció durante una jornada en la que el personal electoral esperaba que los cargos pendientes fueran cubiertos por electores presentes en el local. Esa alternativa permitiría instalar las mesas que no lograran completar su conformación con los miembros titulares y suplentes inicialmente convocados.

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La multa para los miembros de mesa titulares y suplentes que no acudan a cumplir con su deber cívico es de S/ 275, de acuerdo con la información difundida por el medio.