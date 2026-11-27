Una miniván quedó atrapada en medio de la inundación que cubrió la avenida Andrés Avelino Cáceres, en Piura. Ante la imposibilidad de continuar el recorrido, los pasajeros descendieron de la unidad y caminaron entre el agua con sus pertenencias sobre la cabeza. Fuente: TV Perú Noticias

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Las intensas lluvias que azotaron Piura este jueves 26 de noviembre dejaron calles y avenidas convertidas en grandes acumulaciones de agua. Una de las escenas más preocupantes se registró en la avenida Andrés Avelino Cáceres, donde una miniván quedó inmovilizada con el conductor y varios pasajeros en su interior, quienes tuvieron que abandonar el vehículo ante la imposibilidad de continuar el recorrido.

Las imágenes difundidas por TV Perú Noticias mostraron a uno de los ocupantes asomándose por una de las ventanas mientras el agua cubría gran parte de la vía. Ante la emergencia, los pasajeros descendieron y avanzaron entre la inundación con sus equipajes sobre la cabeza para evitar que sus pertenencias terminaran empapadas. La unidad quedó varada en medio de la avenida, a la espera de que disminuyera el nivel del agua.

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La emergencia también alcanzó a las viviendas de la urbanización Ignacio Merino, ubicadas cerca de este tramo. Según el reporte desde la zona, el agua ingresó a los primeros niveles de los inmuebles y alcanzó una altura superior a la cintura de una persona adulta, lo que dificultó la salida de las familias. La lluvia continuaba durante la transmisión y varias calles de la ciudad permanecían anegadas.

Una miniván permanece parcialmente sumergida en la avenida Andrés Avelino Cáceres de Piura tras las intensas lluvias registradas en la ciudad.

Pasajeros abandonan miniván atrapada en medio de la inundación en Piura

El vehículo quedó atrapado en la avenida Andrés Avelino Cáceres, detrás de un centro comercial y cerca de establecimientos de empresas de transporte. La acumulación de agua impidió que la unidad siguiera avanzando, por lo que sus ocupantes tuvieron que descender en medio de la inundación.

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En las imágenes se observó a los pasajeros salir con sus pertenencias levantadas por encima de sus cabezas. La maniobra ocurrió mientras persistían las precipitaciones y el agua cubría gran parte de la calzada.

También se evidenciaron las dificultades para desplazarse por el sector. El agua superaba la cintura, por lo que fue necesario ubicarse sobre uno de los asientos de un paradero de transporte público para realizar el enlace en vivo.

La situación evidenció los riesgos que enfrentaban los conductores que intentaban atravesar las vías inundadas. Algunos vehículos todavía circulaban por la avenida, pese a la posibilidad de quedar inmovilizados por el nivel del agua.

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Varios pasajeros caminan con sus pertenencias sobre la cabeza tras quedar varada una miniván en la avenida Andrés Avelino Cáceres debido a las lluvias en Piura. (Captura: TV Perú Noticias)

Viviendas de Ignacio Merino quedaron inundadas y familias tuvieron dificultades para evacuar

La urbanización Ignacio Merino fue uno de los sectores afectados por la acumulación de agua. De acuerdo con el reporte televisivo, el líquido ingresó a las viviendas y cubrió sus primeros niveles, mientras los residentes tenían dificultades para abandonar sus inmuebles.

La altura del agua complicaba cualquier intento de evacuación. Algunas familias permanecían atrapadas dentro de sus casas, a la espera de que disminuyera el nivel para poder salir con mayor seguridad.

En las inmediaciones se encontraban motobombas que formaban parte del sistema de evacuación de aguas instalado por el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, el periodista indicó que estos equipos no parecían suficientes para retirar el volumen de agua acumulado tras las precipitaciones.

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Durante la transmisión también se reportaron aniegos en otros sectores de Piura y problemas en distintas vías de la ciudad. La emergencia se extendió a otras localidades de la región, donde las lluvias ocasionaron dificultades para el tránsito y afectaciones en viviendas.

Un hombre empuja su motocicleta por una calle inundada tras las intensas lluvias registradas en la región de Piura. (Walac Noticias)

Senamhi reportó lluvias intensas y activación de quebradas en provincias de Piura

Las precipitaciones también alcanzaron otras provincias de la región. En Sullana se registraron lluvias de moderada a fuerte intensidad, mientras que en las zonas altoandinas de Morropón, Ayabaca y Huancabamba se reportó la activación de al menos diez quebradas.

Según la información difundida sobre el monitoreo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), los acumulados superaron los 40 milímetros en algunas zonas. También se reportaron tormentas eléctricas y ráfagas de viento superiores a los 35 kilómetros por hora.

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Personal de emergencia opera una motobomba de evacuación en una vía inundada de Piura tras las intensas lluvias registradas en la ciudad. (X/@MINDEF)

En Sullana, las precipitaciones pusieron a prueba la capacidad del Canal Vía, que recibió agua de las quebradas Cola del Alacrán y Cieneguillo, además de aportes de los drenes San Felipe y Canchaque y escorrentías provenientes de las calles de la ciudad.

El Senamhi mantiene una alerta roja para Piura y Tumbes hasta el domingo 29 de noviembre, debido al pronóstico de precipitaciones de moderada, fuerte y extrema intensidad. El organismo también advirtió sobre la posibilidad de ráfagas de viento cercanas a los 35 kilómetros por hora durante este periodo.