RM, de BTS, participó en un ritual andino durante su visita a la Huaca Pucllana

RM compartió en Instagram imágenes de su visita a la Huaca Pucllana, en Miraflores. Además, lució un chullo de diseños andinos.

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Kim Nam-joon, conocido como RM y líder de BTS, publicó una serie de fotografías de su visita a Perú que incluyó un recorrido por la Huaca Pucllana, una salida a la Costa Verde y una imagen vinculada con una ceremonia andina. Las postales difundidas en su cuenta de Instagram, @rkive, mostraron algunos de los momentos que vivió fuera de los escenarios durante la estadía del grupo en Lima.

Una de las fotos generó comentarios entre los seguidores peruanos de BTS. En la imagen, Namjoon aparece sentado frente a una mujer que lleva vestimenta colorida y realiza una actividad con humo. La escena fue relacionada en redes sociales con un pago a la Pachamama, ceremonia de agradecimiento a la Madre Tierra propia de las culturas andinas.

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Sin embargo, no existe una confirmación pública del cantante ni de su entorno que permita precisar si participó de un ritual, si se trató de un pago a la Pachamama o cuál fue el sentido de la actividad. La imagen sí da cuenta de que el artista presenció una escena ceremonial durante su visita a Lima.

RM compartió la galería después de las tres presentaciones que la agrupación surcoreana ofreció en el Estadio San Marcos, los días 7, 9 y 10 de octubre, como parte de la gira BTS World Tour ‘ARIRANG’. Las fotografías revelaron una agenda distinta a la de los conciertos, con referencias al patrimonio, los paisajes y expresiones culturales del país.

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Tradición andina

La fotografía que despertó mayor interés muestra al cantante ante una escena que contiene elementos asociados con prácticas ceremoniales andinas. El humo, la presencia de una mujer con prendas tradicionales y la disposición del espacio llevaron a que algunos usuarios interpretaran el momento como una ofrenda a la Pachamama.

El pago a la Pachamama es una ceremonia de origen andino que expresa agradecimiento y reciprocidad con la tierra. En distintas regiones de Perú, estas prácticas pueden incluir alimentos, hojas de coca, flores, bebidas, semillas y otros elementos, aunque sus características dependen de la comunidad, la fecha y las personas que la realizan.

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El líder de BTS apareció ante una escena ceremonial vinculada con tradiciones andinas.

En el caso de Namjoon, la fotografía no permite identificar todos los elementos de la ceremonia ni confirmar que se haya tratado de una ofrenda.

Lo que también se puede apreciar en las imágenes es que intérprete se acercó a expresiones culturales peruanas durante su estadía, y no dudó en publicarlas en sus redes sociales.

La Huaca Pucllana formó parte del recorrido de RM en Lima

La visita a la Huaca Pucllana, en Miraflores, fue otro de los momentos que el músico mostró en sus historias de Instagram. El complejo arqueológico, construido por la cultura Lima entre los años 200 y 700 d. C., es uno de los principales espacios prehispánicos de la capital peruana.

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En las publicaciones, RM compartió imágenes de la pirámide, piezas cerámicas y otros detalles de su recorrido. El artista también difundió un autorretrato con un chullo de diseños andinos, una prenda que generó reacciones entre sus seguidores.

Namjoon también recorrió el complejo arqueológico y fotografió piezas de la cultura Lima.

El chullo es un gorro de abrigo asociado con distintas comunidades de los Andes. Sus formas, materiales y diseños pueden variar según el lugar de origen. Lejos de las luces y la producción del espectáculo, las imágenes mostraron al líder de BTS en un espacio vinculado con la historia prehispánica de Lima.

Namjoon también conoció la Costa Verde y el mar peruano

La serie de fotos incluyó una salida al litoral limeño. En una de las postales, RM aparece frente al mar en la Costa Verde, el circuito de playas que recorre los distritos de Miraflores, Barranco, Chorrillos, Magdalena del Mar y San Miguel.

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Las postales de RM incluyeron una visita a la Costa Verde y una vista del mar de Lima.

La imagen se sumó a las publicaciones de otros integrantes de BTS, quienes también mostraron aspectos de su paso por Perú. J-Hope, por ejemplo, compartió fotos de la visita del grupo a los restaurantes Central y Maido, mientras los seguidores siguieron de cerca los contenidos que cada miembro difundió en sus redes.

Namjoon había expresado durante el último concierto de la agrupación que lamentaba no haber podido visitar Machu Picchu en este viaje. “Hemos venido a Perú por primera vez en 13 años. Me entristece mucho no haber podido visitar Machu Picchu esta vez. Pero ver a ARMY de Perú hace que todo valga la pena”, afirmó ante el público.

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