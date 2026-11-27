Las grabaciones muestran parte del desplazamiento de los presuntos responsables antes y después de la balacera. La Policía recogió casquillos y otras evidencias en el inmueble. Composición: Infobae / Facebook

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Un nuevo ataque armado contra civiles conmocionó al distrito de El Porvenir, en la provincia de Trujillo, región La Libertad. El crimen ocurrió la noche del jueves 26 de noviembre, en una vivienda situada en la calle Manco Cápac, cerca del camal municipal, donde varias personas compartían cuando fueron sorprendidas por sujetos armados.

Las primeras informaciones sobre el atentado presentaron cifras distintas respecto al número de víctimas y su estado de salud. Mientras algunos reportes señalaron inicialmente cinco personas baleadas, otras versiones posteriores indicaron que tres fallecieron y dos sobrevivió al ataque. Las circunstancias todavía requieren confirmación oficial.

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El hecho generó temor entre los residentes de la zona. Algunos vecinos evitaron brindar declaraciones por miedo a posibles represalias, aunque solicitaron a las autoridades que identifiquen y capturen a los responsables. La violencia ocurrió dentro de un inmueble ubicado en un sector próximo a establecimientos y vías transitadas del distrito.

Las cámaras de seguridad de viviendas cercanas registraron parte del desplazamiento de los presuntos atacantes. En las grabaciones se observa la presencia de dos vehículos, uno negro y otro rojo, que habrían participado en la incursión. Las imágenes quedaron bajo análisis de los investigadores de la Policía Nacional del Perú (PNP).

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Sicarios llegaron en dos vehículos y dispararon contra los ocupantes de la vivienda

Imágenes de cámaras de seguridad muestran el preciso instante en que una familia es asaltada en El Porvenir. Los delincuentes huyeron en un vehículo rojo.

De acuerdo con información difundida por N60 Noticias, el ataque ocurrió en el interior de una casa de la calle Manco Cápac, en la cuadra ocho, cerca de las 8:00 p.m. Los primeros reportes señalaron que cinco personas recibieron impactos de bala durante la incursión de los sujetos armados.

Las imágenes de videovigilancia muestran dos automóviles vinculados con el desplazamiento de los presuntos responsables. Los ocupantes descendieron de las unidades e ingresaron al inmueble para disparar contra las personas que permanecían en la sala.

Los testimonios recogidos en el sector describieron una ráfaga de detonaciones que provocó pánico entre los residentes. Algunos vecinos salieron de sus viviendas para auxiliar a los afectados después de que los atacantes abandonaron el lugar.

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La Policía encontró casquillos de bala dentro del inmueble y realizó el registro de la escena. También quedaron prendas de vestir y sandalias en el lugar, elementos que formaron parte de las diligencias correspondientes.

Víctimas fueron trasladadas a hospitales de Trujillo

Tras el ataque, las personas heridas recibieron auxilio y fueron trasladadas a establecimientos de salud. Según la información preliminar, los afectados llegaron principalmente al Hospital Belén de Trujillo y al Hospital Santa Isabel, ubicado en El Porvenir.

Se informó que dos personas fallecieron y otras tres permanecían en estado crítico, con pronóstico reservado. Sin embargo, reportes posteriores difundidos por otros medios señalaron que el número de víctimas mortales ascendió a cuatro.

Según medios locales, entre las víctimas mortales figura Emilian Gerónimo B. R., quien falleció durante su traslado al Hospital Víctor Lazarte Echegaray. También se confirmó la muerte de Marvin S. B., cuyo deceso ocurrió en el Hospital Santa Isabel de El Porvenir.

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La tercera víctima es un hombre que perdió la vida en el lugar del atentado. Hasta el momento, las autoridades no establecieron su identidad.

Los sobrevivientes fueron identificados como Anívar M. E. R., de 52 años, y Alejandrina V. D. de Barros, de 46.

El crimen ocurrió cerca del camal municipal y generó temor entre los vecinos, quienes evitaron declarar por miedo a represalias. Los investigadores buscan esclarecer el móvil del atentado. Perú Atento

Policía investiga posible enfrentamiento entre Los Pulpos y Los Ochenta

El móvil del crimen permanece bajo investigación. Según Perú21, una de las hipótesis policiales apunta a un posible enfrentamiento entre las organizaciones criminales ‘Los Pulpos’ y ‘Los Ochenta’, ambas vinculadas con hechos delictivos en la región La Libertad.

El medio también informó sobre una posible represalia relacionada con la muerte de un integrante de Los Ochenta, identificado con el alias de Pepito. Los investigadores consideran que ese episodio podría guardar relación con el ataque registrado en El Porvenir.

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Otra de las líneas mencionadas involucra a un sujeto conocido como Jolín, recientemente capturado, quien presuntamente habría atribuido a integrantes de ‘Los Pulpos’ la responsabilidad de su detención. De acuerdo con esa hipótesis, habría ordenado acciones contra personas vinculadas con dicha organización.

Entre los posibles afectados por el atentado también figuraría un hombre conocido como ‘Desmuelado Niko’, señalado por los investigadores como presunto brazo derecho de Miller Pulpo. Esta información forma parte de las hipótesis difundidas sobre el caso y no constituye una determinación oficial de responsabilidades.

Cámaras de seguridad son analizadas por los agentes de investigación criminal

Efectivos de la División de Investigación Criminal (Depincri), personal de la unidad Halcones y agentes de la comisaría Nicolás Alcázar acudieron al inmueble para desarrollar las diligencias. Los peritos de criminalística recogieron casquillos y otras evidencias que permitan reconstruir la secuencia del ataque.

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Las grabaciones de seguridad constituyen uno de los principales elementos de investigación. Los agentes buscan establecer la ruta que siguieron los vehículos negro y rojo, así como identificar a las personas que participaron en el ingreso a la vivienda y posterior fuga.

Los investigadores también evalúan si el atentado estuvo dirigido contra una persona en particular y si los demás afectados quedaron expuestos por encontrarse en el mismo ambiente.

Los vecinos mantienen reserva sobre lo ocurrido por temor a represalias, mientras solicitan la intervención de las autoridades para esclarecer el múltiple ataque registrado en la calle Manco Cápac.