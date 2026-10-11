Perú

Keiko Fujimori envía mensaje al papa León XIV por su salud: “Nuestros corazones y oraciones lo acompañan”

La presidenta de la República expresó su respaldo al papa León XIV luego de que anunciara que será operado por un nódulo detectado en el pulmón, a pocas semanas de la visita apostólica que tiene prevista al Perú

La presidenta manifestó su deseo de que el Santo Padre supere con éxito la intervención prevista para los próximos días| Foto: Vatican News/ Palacio de Gobierno
La presidenta manifestó su deseo de que el Santo Padre supere con éxito la intervención prevista para los próximos días| Foto: Vatican News/ Palacio de Gobierno
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La presidenta de la República, Keiko Fujimori, expresó su solidaridad con el papa León XIV luego de que el pontífice informara que será sometido a una intervención para extirpar un nódulo localizado en el pulmón. La mandataria pidió por su recuperación y manifestó el deseo de los peruanos de recibirlo durante su próxima visita al país.

“Deseo expresar, en nombre del pueblo peruano y en el mío propio, nuestro profundo sentimiento de afecto y solidaridad a Su Santidad, el Papa León XIV, ante esta circunstancia de salud que esperamos pueda superar plena y exitosamente”, señaló Fujimori.

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León XIV precisó que la lesión está en una fase temprana y que decidió operarse por recomendación de los especialistas. La presidenta afirmó que los peruanos acompañan al Santo Padre con sus oraciones.

Keiko Fujimori envió un mensaje al papa León XIV tras anunciar una operación
Keiko Fujimori envió un mensaje al papa León XIV tras anunciar una operación | Foto: X (Keiko Fujimori)

“Nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros”, expresó.

Fujimori sostuvo que espera una recuperación pronta del pontífice para que pueda continuar al frente de la Iglesia Católica. También invocó al Señor de los Milagros, cuya festividad reúne cada octubre a miles de fieles en Perú y otras ciudades del mundo.

¿Qué diagnóstico tiene el papa León XIV?

Un nódulo pulmonar es una pequeña masa o lesión que aparece dentro del pulmón y suele detectarse durante chequeos médicos o estudios solicitados por otras afecciones respiratorias. El doctor Elmer Huerta, explicó en entrevista con RPP Noticias, como un “bultito” o una “bolita” en términos coloquiales. Su presencia no determina por sí sola un diagnóstico de cáncer: según explicó, la mayoría de estos hallazgos son benignos, aunque requieren evaluación médica.

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Para conocer la naturaleza del nódulo que presenta el papa León XIV, los médicos deberán extraerlo y analizar el tejido mediante una biopsia. Ese estudio permitirá establecer si se trata de una lesión benigna o cancerosa y definir si basta con retirar el nódulo y una parte mínima del tejido cercano, o si resulta necesaria una cirugía de mayor alcance.

Papa Leon XIV saludando
El papa visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre. - Crédito Andina/AFP

La evolución posterior dependerá del resultado de la intervención. Huerta indicó que, si el nódulo es pequeño y está bien delimitado, una cirugía mínimamente invasiva podría permitir una recuperación en dos o tres semanas.

Piden orar por la salud del papa

La Conferencia Episcopal Peruana se sumó a las expresiones de respaldo al papa León XIV tras el anuncio de que será sometido a una intervención quirúrgica por un nódulo pulmonar. En un comunicado, la institución señaló que el pontífice comunicó la noticia durante el rezo del Ángelus con serenidad y transparencia ante los fieles reunidos en la plaza de San Pedro.

El Episcopado Peruano convocó a los católicos y a las personas de buena voluntad a unirse en oración por la recuperación del Santo Padre. El mensaje, firmado por monseñor Carlos García Camader, presidente de la Conferencia Episcopal Peruana, encomendó su salud al Señor de los Milagros, en el mes de octubre, y pidió que reciba la fortaleza necesaria para continuar con su misión.

Asimismo, la institución exhortó a las comunidades, familias y fieles a poner al pontífice bajo la protección de la Virgen María. El comunicado sostiene que la Iglesia espera que León XIV pueda recuperar plenamente sus fuerzas y mantener su servicio pastoral como “mensaje de paz y esperanza”.

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