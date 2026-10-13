Qué dice el comunicado del Vaticano sobre la salud de León XIV tras la operación

El Papa León llega al Hospital Gemelli antes de la cirugía para extirparle un nódulo pulmonar, en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Ciro de Luca

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El papa León XIV ha sido operado por un adenocarcinoma pulmonar, en una intervención en la que se le ha extirpado el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida, informó este martes la oficina de prensa del Vaticano.

El papa “se despertó con normalidad” después de la operación y ahora ha regresado a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli de Roma, añadió el comunicado.

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El comunicado no mencionó el tratamiento a seguir, y el Vaticano señaló que, por el momento, los médicos no hablaban de quimioterapia ni de otras terapias.

El comunicado completo

El Santo Padre se ha sometido, tal y como estaba previsto, a una intervención de cirugía torácica.

Para que la intervención fuera radical, se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante una técnica video asistida. El examen histológico in situ ha confirmado el diagnóstico de adenocarcinoma pulmonar, tal y como se sospechaba a partir de los exámenes preoperatorios.

El Santo Padre permaneció en el quirófano unas tres horas; la duración de la intervención fue de unos 90 minutos. La intervención ha sido un éxito y no se han producido complicaciones.

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El difunto papa Juan Pablo II a las afueras del hospital Gemelli, donde el papa León se encuentra hospitalizado antes de una cirugía para extirpar un nódulo pulmonar, en Roma, Italia, el 13 de octubre de 2026. REUTERS/Stoyan Nenov

Tras la intervención, el Papa se despertó sin problemas y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta.

El equipo quirúrgico estuvo dirigido por el profesor Stefano Margaritora, con la colaboración de la profesora Elisa Meacci, la doctora María Teresa Congedo y el doctor Leonardo Petracca Caravella.

El equipo de anestesiología estuvo compuesto por el profesor Massimo Antonelli, el doctor Giovanni Punzo y el doctor Giuseppe Bello.

La salud de León XIV

El pontífice estadounidense ha ofrecido un nivel inusual de transparencia sobre el primer problema de salud importante de su papado —que dura ya 17 meses— hecho público. Reveló el hallazgo de un nódulo pequeño y localizado durante la oración dominical del mediodía y anunció que se lo extirparían.

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Antes de la operación, los oncólogos afirmaron que, incluso si el nódulo resultara ser canceroso, el pronóstico de León es “excelente”, dado que se extirpará en una fase temprana.

El lunes, el Vaticano canceló todas las audiencias de León hasta el 20 de octubre.

Aunque el hospital Gemelli cuenta con un apartamento papal específico utilizado por anteriores pontífices —que incluye una capilla privada en la décima planta—, León se alojará en una habitación cercana, ya que el apartamento papal está siendo objeto de reformas, según informó la oficina de prensa del Vaticano.