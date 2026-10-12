Perú

Gobierno presenta nuevas normas de disciplina escolar: estas son las faltas graves y muy graves en los colegios públicos y privados

El Ministerio de Educación plantea sanciones diferenciadas por nivel de gravedad, que podrían llegar hasta la expulsión del alumno

El Minedu estableció tres categorías de infracciones para los escolares y contempla sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión, según la gravedad de la conducta. (Crédito: Canal N)
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Tras el polémico caso del Liceo Naval, el Gobierno de Keiko Fujimori presentó nuevas normas disciplinarias que buscan sancionar con mayor severidad las faltas cometidas en los colegios del país. La presidenta, junto con el ministro de Educación, José Antonio Chang, dio a conocer nuevos lineamientos educativos orientados a recuperar el orden y reforzar la autoridad docente en los colegios públicas y privadas.

La Minedu introduce una clasificación de faltas leves, graves y muy graves, con criterios diferenciados para su sanción, que podrían incluir la expulsión del alumno. La medida busca dar mayor previsibilidad a los colegios al momento de abordar conductas que afectan la convivencia escolar, según informó Canal N.

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Un profesor de pie con los brazos cruzados junto a estudiantes con uniforme escolar en un salón de clases con mapas y pizarra.
Un profesor permanece de pie con los brazos cruzados frente a sus alumnos durante la jornada lectiva en un colegio público de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltas muy graves en colegios públicos y privados

Según información de las autoridades, las faltas muy graves incluyen conductas que comprometen directamente la seguridad de los estudiantes y el personal docente. Entre ellas se mencionan:

  • Actos de odio, amenazas o coacciones
  • Cobro de cupos
  • Alteración violenta del orden
  • Difusión de información privada
  • Hurto o robo de bienes
  • Grabación de situaciones que vulneren la intimidad
  • Tenencia o utilización de armas
  • Daño intencional a la infraestructura escolar
  • Fraude en evaluaciones y falsificación de documentos oficiales
  • Promoción o venta de sustancias prohibidas
  • Organización de actividades delictivas

Esta lista concentra los comportamientos que, según el Minedu, requieren una respuesta institucional más estricta por el riesgo que representan para la comunidad educativa.

Gráfica informativa de color azul que lista diez categorías de faltas graves con íconos y textos descriptivos
Una gráfica de Canal N detalla los criterios de faltas graves establecidos por el Minedu para los colegios públicos y privados de Perú. (Canal N)

Faltas graves en colegios públicos y privados

Un segundo nivel de infracciones, definido como faltas graves, incorpora conductas de menor severidad pero con impacto directo en la convivencia escolar:

  • Daño a la propiedad escolar
  • Posesión o consumo de sustancias prohibidas
  • Agresiones físicas leves
  • Uso indebido de celulares y otros dispositivos
  • Reincidencia en faltas leves
  • Retos o incitaciones a conductas peligrosas o humillantes
  • Acciones que vulneren la intimidad o dignidad de integrantes de la comunidad educativa
  • Tardanzas injustificadas reiteradas

Durante la presentación se precisó que gran parte de estas normas ya formaban parte de la experiencia escolar de generaciones anteriores, con la excepción del uso de celulares y otros dispositivos, que representa una problemática más reciente dentro de las aulas.

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Estudiantes sentados en escritorios, un joven guarda cuadernos en su mochila y dos adultos están junto a una pizarra blanca.
Varios estudiantes en uniforme permanecen en sus pupitres mientras dos docentes se encuentran junto a una pizarra interactiva dentro del aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobierno busca recuperar la disciplina en las aulas

La clasificación en tres niveles de gravedad busca establecer criterios comunes para que los colegios públicos y privados de todo el país apliquen medidas proporcionales al tipo de falta.

Los lineamientos contemplan sanciones diferenciadas según la gravedad de cada infracción y buscan proteger la integridad de los estudiantes, mejorar la convivencia escolar y reforzar la autoridad de los docentes frente a situaciones de indisciplina.

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