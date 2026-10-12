Gobierno presenta nuevas normas de disciplina escolar: estas son las faltas graves y muy graves en los colegios públicos y privados

El Minedu estableció tres categorías de infracciones para los escolares y contempla sanciones que van desde amonestaciones hasta la expulsión, según la gravedad de la conducta. (Crédito: Canal N)

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Tras el polémico caso del Liceo Naval, el Gobierno de Keiko Fujimori presentó nuevas normas disciplinarias que buscan sancionar con mayor severidad las faltas cometidas en los colegios del país. La presidenta, junto con el ministro de Educación, José Antonio Chang, dio a conocer nuevos lineamientos educativos orientados a recuperar el orden y reforzar la autoridad docente en los colegios públicas y privadas.

La Minedu introduce una clasificación de faltas leves, graves y muy graves, con criterios diferenciados para su sanción, que podrían incluir la expulsión del alumno. La medida busca dar mayor previsibilidad a los colegios al momento de abordar conductas que afectan la convivencia escolar, según informó Canal N.

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Un profesor permanece de pie con los brazos cruzados frente a sus alumnos durante la jornada lectiva en un colegio público de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Faltas muy graves en colegios públicos y privados

Según información de las autoridades, las faltas muy graves incluyen conductas que comprometen directamente la seguridad de los estudiantes y el personal docente. Entre ellas se mencionan:

Actos de odio, amenazas o coacciones

Cobro de cupos

Alteración violenta del orden

Difusión de información privada

Hurto o robo de bienes

Grabación de situaciones que vulneren la intimidad

Tenencia o utilización de armas

Daño intencional a la infraestructura escolar

Fraude en evaluaciones y falsificación de documentos oficiales

Promoción o venta de sustancias prohibidas

Organización de actividades delictivas

Esta lista concentra los comportamientos que, según el Minedu, requieren una respuesta institucional más estricta por el riesgo que representan para la comunidad educativa.

Una gráfica de Canal N detalla los criterios de faltas graves establecidos por el Minedu para los colegios públicos y privados de Perú. (Canal N)

Faltas graves en colegios públicos y privados

Un segundo nivel de infracciones, definido como faltas graves, incorpora conductas de menor severidad pero con impacto directo en la convivencia escolar:

Daño a la propiedad escolar

Posesión o consumo de sustancias prohibidas

Agresiones físicas leves

Uso indebido de celulares y otros dispositivos

Reincidencia en faltas leves

Retos o incitaciones a conductas peligrosas o humillantes

Acciones que vulneren la intimidad o dignidad de integrantes de la comunidad educativa

Tardanzas injustificadas reiteradas

Durante la presentación se precisó que gran parte de estas normas ya formaban parte de la experiencia escolar de generaciones anteriores, con la excepción del uso de celulares y otros dispositivos, que representa una problemática más reciente dentro de las aulas.

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Varios estudiantes en uniforme permanecen en sus pupitres mientras dos docentes se encuentran junto a una pizarra interactiva dentro del aula. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Gobierno busca recuperar la disciplina en las aulas

La clasificación en tres niveles de gravedad busca establecer criterios comunes para que los colegios públicos y privados de todo el país apliquen medidas proporcionales al tipo de falta.

Los lineamientos contemplan sanciones diferenciadas según la gravedad de cada infracción y buscan proteger la integridad de los estudiantes, mejorar la convivencia escolar y reforzar la autoridad de los docentes frente a situaciones de indisciplina.