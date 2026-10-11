Papa León XIV será operado a un mes de llegar al Perú: las actividades que tiene programadas en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El pontífice tiene previsto visitar cuatro ciudades entre el 11 y el 16 de noviembre, con misas, reuniones con fieles y actos junto a autoridades nacionales| Foto: Vatican News/Andina

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El papa León XIV anunció que será sometido a una operación para extirpar un nódulo localizado en el pulmón, a un mes de su prevista llegada a Perú. La visita apostólica, programada entre el 11 y el 16 de noviembre, contempla actividades oficiales, celebraciones religiosas y encuentros con jóvenes, autoridades, comunidades católicas y representantes de los pueblos amazónicos en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

El pontífice comunicó este domingo 11 de octubre, tras el rezo del Ángelus, que el hallazgo se produjo durante una revisión médica. Precisó que el nódulo se detectó en una fase temprana y que los especialistas le recomendaron una intervención, la cual aceptó y quedó prevista para los próximos días.

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Aún no se detalla la fecha exacta de su operación, como tampoco se ha precisado sobre cómo será su recuperación.

El papa León XIV anunció que será operado por un nódulo en el pulmón| Foto: X

Las actividades programadas en Perú

La agenda peruana comenzará el 11 de noviembre con su llegada a Lima. Ese día participará en una ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno, tendrá una visita con la presidente de la República y se reunirá con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

El 12 de noviembre, León XIV se reunirá con los obispos del Perú en el Palacio Arzobispal de Lima. Luego participará en una celebración con sacerdotes, religiosos, religiosas, seminaristas, equipos sinodales y consejos pastorales en la Basílica Catedral de Lima.

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La programación también incluye un encuentro sobre “los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano” en la plaza frente a la Catedral. Por la noche, el Papa encabezará una vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Monumental.

Papa León XIV podría viajar a Perú en 2026. (Foto: Agencia Andina)

Chiclayo será una de las paradas centrales de su recorrido

El 13 de noviembre, el pontífice viajará a Chiclayo, la diócesis donde ejerció como obispo antes de su elección como jefe de la Iglesia Católica. Allí presidirá una misa en la explanada de las Pampas de Pimentel y realizará una visita privada a la capilla San Óscar A. Romero.

La jornada continuará con un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y representantes de equipos pastorales en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. También tiene previsto reunirse con integrantes de la comunidad universitaria de la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

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Al día siguiente, el Papa participará en el rito de coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral Santa María de Chiclayo. Después viajará a Santa Cruz de Succhabamba, donde celebrará una misa, y cerrará sus actividades en la región con un encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo en el santuario dedicado al santo.

Papa León XIV realiza el rezo del Angelus dominical el día de su cumpleaños. (Euronews)

Cusco y Pucallpa recibirán al pontífice el 15 de noviembre

La ruta continuará el 15 de noviembre en Cusco. León XIV se reunirá con fieles y representantes de la piedad popular en el Parque Arqueológico Nacional de Saqsaywaman. Más tarde, rezará el Ángelus con la comunidad católica en la plaza situada frente a la Basílica Catedral de la Asunción de la Bienaventurada Virgen María.

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Ese mismo día partirá hacia Pucallpa, donde mantendrá un encuentro con misioneros, misioneras y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. Su agenda en la ciudad incluirá una misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali, antes de retornar a Lima.

El viaje al Perú se realizará apenas semanas después de la operación anunciada por el Papa, por lo que la atención estará puesta en su evolución médica y en cualquier comunicación oficial sobre posibles cambios en la agenda prevista.