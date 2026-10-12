¿Quién decide si León XIV puede viajar al Perú tras su operación pulmonar?

El papa León XIV saluda durante una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France en Saint-Denis, cerca de París, el 25 de septiembre de 2026. (Foto AP/Emma Da Silva)

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La posibilidad de que el papa León XIV viaje al Perú después de la operación para extirpar un nódulo pulmonar no dependerá de un anuncio político aislado.

La aptitud médica para volar será evaluada por los especialistas que lo atiendan en Roma, con participación de la sanidad vaticana, mientras que la decisión sobre mantener, modificar o postergar la gira corresponderá finalmente al pontífice y a la Santa Sede.

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El Vaticano confirmó este domingo 11 de octubre que la intervención tendrá lugar en los primeros días de esta semana en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli. El portavoz Matteo Bruni señaló que el tiempo estimado de hospitalización será de alrededor de una semana.

No detalló la fecha del alta, el tipo de procedimiento, los resultados de estudios posteriores ni un protocolo que determine cuándo un papa queda autorizado a emprender un vuelo internacional.

León XIV, de 71 años, comunicó que el hallazgo surgió durante controles médicos. “Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, dijo tras el Ángelus.

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También explicó: “Los médicos consideran oportuno intervenir”. La información oficial no identifica aún al equipo quirúrgico que realizará la operación.

El informe del Gemelli y la sanidad vaticana serán el primer filtro

El primer criterio será clínico. Los profesionales del Gemelli deberán establecer la evolución tras la cirugía y las condiciones de recuperación que requiere el pontífice. En esa etapa interviene la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, cuyo director, Luigi Carbone, coordina la asistencia médica de León XIV, aunque no tiene un nombramiento público como médico personal.

Carbone dirige desde el 1 de agosto de 2025 esa dependencia vaticana y acompañó a Francisco durante su última hospitalización. Según la agencia de noticias ANSA, coordina al grupo de médicos y enfermeros que sigue al actual papa, también durante viajes apostólicos. Su función consiste en articular la atención cotidiana con los especialistas externos; la evaluación de una operación pulmonar corresponde al equipo tratante del hospital.

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No hay información oficial que señale que Carbone, Bruni o una autoridad administrativa pueda decidir por sí sola si se realizará el viaje. Los médicos pueden emitir recomendaciones, definir cuidados y advertir restricciones tras el alta.

El pontífice tiene la última palabra sobre su agenda, pero una eventual modificación requiere coordinación de la Secretaría de Estado con las iglesias locales y autoridades de los países incluidos.

El itinerario anunciado contempla Uruguay, Argentina y Perú entre el 6 y el 17 de noviembre. El papa saludó el domingo a un grupo de fieles peruanos y agradeció sus oraciones “por mi visita apostólica que haré a Perú”. Ese mensaje mostró que el viaje seguía previsto al momento del anuncio, aunque no equivale a una confirmación médica de que podrá abordar el avión.

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Antes de la salida, la Santa Sede deberá informar si mantiene el programa completo, ajusta actividades o dispone una postergación. El parte médico posterior a la operación será el elemento central, junto con la valoración del equipo del Gemelli y de la sanidad vaticana.