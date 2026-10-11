La visita del Papa León XIV al Perú sigue en pie “sin absolutamente ningún cambio”, afirma ministro Juan Sheput

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, informó de que la operación del papa León XIV está prevista para los primeros días de la próxima semana

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La visita del Papa León XIV al Perú se mantiene según lo previsto, “sin absolutamente ningún cambio”, pese al anuncio de que será sometido a una operación para extirparle un nódulo pulmonar, afirmó este domingo el ministro de Trabajo, Juan Sheput.

“Está en marcha según lo programado y hay que pedirle al pueblo peruano que ore por su santidad, León XIV. Hasta el momento no hay absolutamente ningún cambio en el programa”, declaró a la prensa al término de la misa por la Nación, celebrada en el Santuario de Las Nazarenas.

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Sheput acudió a la ceremonia junto al canciller, Carlos Espá; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, María Seminario, quienes fueron vistos junto a la mandataria, Keiko Fujimori.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, ha precisado que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que la hospitalización posoperatoria durará aproximadamente una semana.

Previamente, León XIV, de 71 años, anunció por sorpresa, desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus, que deberá ser intervenido quirúrgicamente para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase “muy inicial”.

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León XIV, de 71 años, anunció que deberá someterse a una intervención para extirpar un nódulo en un pulmón

“Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, afirmó.

Explicó que sus médicos consideran oportuno intervenirlo en los próximos días, lo que obligará a suspender su agenda vaticana durante la recuperación, a menos de un mes de su viaje previsto a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre.

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión de forma generalmente redondeada u ovalada que se detecta mediante una radiografía o una tomografía computarizada, según la Clínica Universidad de Navarra.

La mayoría de estos hallazgos, identificados de forma incidental o en pruebas de cribado, son benignos, aunque algunos pueden ser cancerosos. El riesgo de malignidad depende de factores como el tamaño, la forma y la ubicación de la lesión, así como de los antecedentes del paciente.

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La detección temprana en personas con alto riesgo permite identificar el cáncer de pulmón en fases iniciales, cuando las posibilidades de tratamiento pueden ser mayores.

Un nódulo pulmonar es una pequeña lesión, generalmente redondeada u ovalada, que se detecta mediante una radiografía o una tomografía computarizada

La propia Fujimori compartió en su cuenta de la red social X un mensaje en el que manifestó que “nuestros corazones y nuestras oraciones lo acompañan, con el deseo de tenerlo pronto entre nosotros”, con miras a la gira de León XIV a Sudamérica.

“Esperamos, con profunda fe y esperanza, que el Santo Padre tenga una pronta recuperación y pueda continuar guiando, con sabiduría y fortaleza, el camino de la fe de toda la Santa Iglesia”, apuntó.

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Igualmente, la presidenta pidió que, “a través del Señor de los Milagros”, la venerada imagen del Cristo crucificado que concentra su festividad en este mes, “se canalicen todas las oraciones del pueblo peruano por la salud de nuestro querido Papa”.

Por su parte, la Conferencia Episcopal, que reúne a los obispos católicos del país, encomendó “la salud y la pronta recuperación” del jerarca de la Iglesia católica al Señor de los Milagros.

“En este mes de octubre, el mes morado que llevamos grabado en el alma, encomendamos la salud y pronta recuperación del Santo Padre al Señor de los Milagros”, expresó un comunicado firmado por el presidente de la Conferencia Episcopal Peruana (CEP), monseñor Carlos García Camader.

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