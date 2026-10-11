Perú

Papa León XIV será operado en el hospital Gemelli: El centro que atendió a Juan Pablo II y Francisco

La Santa Sede confirmó que el pontífice será intervenido en Roma por un nódulo pulmonar detectado en fase inicial y prevé una recuperación de alrededor de una semana

Hospital Gemelli - papa Francisco
Una escultura del papa Juan Pablo II se yergue ante la Policlínica Agostino Gemelli, donde está hospitalizado el papa Francisco, el lunes 17 de febrero de 2025, en Roma. (AP foto/Andrew Medichini)
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El papa León XIV, de 71 años, será atendido en el Policlínico Universitario Agostino Gemelli de Roma para someterse a una cirugía destinada a extirpar un nódulo pulmonar detectado en controles recientes.

La Santa Sede confirmó que la operación se realizará en el hospital Gemelli durante los primeros días de esta semana y prevé cerca de una semana de recuperación posoperatoria.

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El pontífice anunció la decisión el domingo 11 de octubre, tras el rezo del Ángelus desde el Palacio Apostólico. “Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, afirmó.

León XIV agregó que los especialistas recomendaron intervenir y explicó que seguirá esa indicación médica. La Santa Sede no divulgó el diagnóstico ni la técnica.

El comunicado del Vaticano tampoco precisó si la lesión es benigna o maligna, el tamaño del nódulo, la fecha exacta de ingreso ni el método quirúrgico. Esos datos condicionan los plazos de recuperación. El viaje apostólico previsto a Uruguay, Argentina y Perú, entre el 6 y el 17 de noviembre, no ha sido suspendido. El papa pidió oraciones por esa gira, aunque cualquier desplazamiento quedará sujeto a las indicaciones médicas tras el alta.

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Ciudad del Vaticano, 11 oct (EFE).- El anuncio del papa León XIV de su próxima operación por un nódulo detectado en el pulmón tomó este domingo por sorpresa a católicos peruanos en la Plaza de San Pedro y que confían en su pronta recuperación para que pueda cumplir con la visita prevista a su país el próximo mes de noviembre. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
Ciudad del Vaticano, 11 oct (EFE).- El anuncio del papa León XIV de su próxima operación por un nódulo detectado en el pulmón tomó este domingo por sorpresa a católicos peruanos en la Plaza de San Pedro y que confían en su pronta recuperación para que pueda cumplir con la visita prevista a su país el próximo mes de noviembre. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI

El Gemelli se convirtió en el “Vaticano III” tras atender a Juan Pablo II

El hospital Gemelli forma parte de la Universidad Católica del Sagrado Corazón y abrió sus puertas en 1964. Su vínculo con el papado se consolidó el 13 de mayo de 1981, cuando Juan Pablo II llegó de urgencia después del atentado en la Plaza de San Pedro. El centro lo operó por las heridas de bala y desde entonces asumió un papel recurrente en la atención médica de los pontífices.

El papa polaco fue hospitalizado allí en diez ocasiones y acumuló 153 días de internación, de acuerdo con reconstrucciones de la prensa italiana. En 1996 llamó al policlínico “Vaticano III”, porque situó al Palacio Apostólico como Vaticano I y a Castel Gandolfo como Vaticano II. Esa denominación quedó asociada al edificio, que desde hace décadas reserva una residencia para el jefe de la Iglesia católica.

A statue of the late Pope John Paul II outside Gemelli Hospital, where Pope Leo is expected to undergo surgery this week to remove a small growth on his lung, in Rome, Italy, October 11, 2026. REUTERS/Matteo Minnella
A statue of the late Pope John Paul II outside Gemelli Hospital, where Pope Leo is expected to undergo surgery this week to remove a small growth on his lung, in Rome, Italy, October 11, 2026. REUTERS/Matteo Minnella

El área papal se encuentra en la décima planta y dispone de una capilla privada, espacios para asistentes y medidas de seguridad coordinadas con las autoridades italianas y vaticanas. También tiene un balcón hacia la explanada del hospital. Desde allí, Juan Pablo II y Francisco aparecieron ante fieles durante sus períodos de internación, en ocasiones para impartir el Ángelus o saludar tras sus tratamientos.

Francisco ingresó por primera vez en 2021 para una intervención de colon. En 2023 volvió al Gemelli por una infección respiratoria y por una operación abdominal. Su última hospitalización comenzó el 14 de febrero de 2025 y duró 38 días, a causa de una infección de las vías respiratorias y neumonía bilateral. Murió el 21 de abril de ese año, después de recibir el alta.

Para León XIV, la permanencia prevista en el hospital Gemelli se extenderá aproximadamente una semana. El Vaticano indicó que la cirugía está programada y que el seguimiento posterior definirá el retorno a su agenda pública y la viabilidad del recorrido por América del Sur.

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