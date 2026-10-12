Perú

Incendios forestales en Cusco: tres focos siguen activos, las llamas amenazan zonas habitadas y ordenan evacuar en La Convención

Fuerzas Armadas, bomberos y cuadrillas del Ejército Peruano combaten los focos activos mientras la densa vegetación y los vientos dificultan las labores de control

Un bombero con uniforme amarillo y casco remueve la tierra quemada con una herramienta en un bosque con fuego y humo.
Un bombero realiza labores de contención ante un incendio forestal en un bosque de pinos de la región de Cusco, Perú. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Las llamas avanzan sobre las faldas de los apus Sawasiray y Pitusiray, montañas sagradas para las comunidades andinas, mientras el fuego se acerca a viviendas en la provincia de La Convención. La región Cusco atraviesa una jornada crítica por la presencia de tres incendios forestales activos, que se suman a otros dos ya controlados y dos liquidados, según el reporte oficial de la Oficina Regional de Gestión del Riesgo de Desastres y Seguridad (ORGRDS) del Gobierno Regional de Cusco.

La gravedad de la situación en el distrito de Maranura, donde la vegetación nativa y los árboles de pino intensifican la propagación del fuego, llevó a las autoridades locales a ordenar la evacuación inmediata de las familias asentadas en zonas aledañas. La información fue difundida por la agencia Andina Noticias.

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Varios bomberos con equipo de protección y herramientas de mano sofocan la humareda sobre el suelo de un bosque de pinos.
Brigadistas y bomberos combaten las llamas en un bosque de pinos para contener los incendios forestales que afectan a la región de Cusco. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Siete incendios forestales en Cusco

El reporte de la ORGRDS detalla que los focos activos se ubican en la comunidad de Accha Baja, provincia de Calca, y en los sectores de Chichina y Sarawasi, correspondientes a los distritos de Maranura y Santa Ana, en la provincia de La Convención. A ellos se suman dos incendios controlados en las comunidades de Juan Velasco Alvarado, distrito de Pucyura, provincia de Anta, y en Acomayo, además de dos siniestros ya liquidados en los sectores de Palcora y Llanque, en los distritos de Livitaca y Colquemarca, provincia de Chumbivilcas.

En Accha Baja, miembros de las Fuerzas Armadas trabajan junto a bomberos y cuadrillas del Ejército Peruano en las labores de contención. El fuego en este punto ya se desplaza hacia las faldas de los apus Sawasiray y Pitusiray, un avance que preocupa a las autoridades por la cercanía con zonas de valor cultural para las comunidades locales.

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Tres bomberos con cascos y trajes de protección sostienen herramientas frente a llamas y humo en el suelo de un bosque.
Un grupo de bomberos trabaja en la contención del fuego en un bosque de pinos afectado por los incendios forestales en la región de Cusco. (Crédito: Andina Noticias) (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Convención ordena evacuar por incendios

En la provincia de La Convención, el incendio alcanzó grandes proporciones debido a la densa vegetación y la presencia de árboles de pino, condiciones que favorecen la rápida expansión del fuego. Bomberos de la Compañía de Quillabamba combaten las llamas divididos por sectores, en terrenos donde el fuego ingresa a espacios de difícil acceso.

Ante el riesgo para la población, la Municipalidad de La Convención emitió un comunicado en el que “exhorta de manera urgente a las familias que viven en las zonas aledañas a evacuar de inmediato hacia lugares seguros y ponerse a resguardo para proteger su vida e integridad”, según recogió Andina Noticias. En el sector de Chichina, el fuego también se extiende sobre vegetación de difícil acceso, reavivado por los vientos propios de la zona.

Dos fotografías de un incendio en una ladera boscosa con llamas en el pasto seco, árboles de pino, humo y una persona tendida en el suelo.
Focos de fuego activo consumen la vegetación de laderas en la región de Cusco, donde las autoridades ordenaron evacuaciones ante el avance de los incendios forestales. (Crédito: Agencia Andina) (Imagen Ilustrativa Infobae)

Piden liberar vías y reportan otro incendio

La comuna provincial de La Convención solicitó además a la población mantener libres las carreteras de acceso, con el fin de agilizar el desplazamiento de las brigadas que combaten los incendios. La medida busca facilitar el ingreso de personal y equipos a las zonas más afectadas, donde el terreno y la vegetación dificultan las tareas de control.

En paralelo, las autoridades regionales se mantienen en alerta tras la activación de un nuevo incendio forestal en la jurisdicción del distrito de Santiago, en un extremo de la ciudad de Cusco. El foco, de reciente aparición, se suma a los ya identificados en las provincias de Calca y La Convención y mantiene en vilo a los equipos de emergencia de la región.

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