Perú

Incendios forestales en Perú: Indeci reporta 58 activos y las Fuerzas Armadas despliegan aviones y helicópteros

Efectivos militares trabajan junto a Defensa Civil y voluntarios para sofocar las llamas que afectan pastizales, plantaciones de eucalipto y vegetación nativa en distintas zonas del país

Cuatro bomberos con cascos y trajes de protección apagan el fuego en un campo de pasto seco junto a cerros.
Un grupo de bomberos utiliza herramientas manuales para sofocar un incendio de pastizales en una ladera montañosa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Ministerio de Defensa desplegó operaciones militares terrestres y aéreas para combatir los incendios forestales que afectan a ocho regiones del país, según informó Andina Noticias. La intervención incluye tropas del Ejército, aviones y helicópteros de la Fuerza Aérea, y unidades especializadas que trabajan junto a Defensa Civil y pobladores locales.

Las llamas se concentran en Cusco, Ayacucho, Apurímac, Junín, Áncash, Puno, Arequipa y Cajamarca. El Gobierno enmarcó el operativo dentro de su compromiso de proteger a la población y el medio ambiente, de acuerdo con el citado medio peruano.

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Dos brigadistas con cascos amarillos usan herramientas para apagar llamas en un terreno de pastos secos y humo en una ladera
Brigadistas y bomberos combaten un incendio forestal que afecta a más de 250 hectáreas de vegetación en la comunidad nativa de Cutivireni, en Junín. (Foto: Sernanp)

Ejército combate incendios en Ayacucho y Puno

En el sector de Huaysuy, localidad de San José de Secce, distrito de Santillana, provincia de Huanta, región Ayacucho, efectivos de la Segunda Brigada de Infantería y del batallón Los Cabitos N.° 51 trabajan de forma articulada con Defensa Civil, voluntarios y brigadas de apoyo. El fuego afecta pastizales, plantaciones de eucalipto y vegetación nativa de la zona. Hasta el momento no se reportan daños a la vida humana, según Andina Noticias.

En paralelo, integrantes de la Cuarta Brigada de Montaña del Ejército participan en las acciones de control y mitigación del incendio registrado en el distrito de Huacullani, provincia de Chucuito, región Puno.

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Varias personas con uniformes y palas intentan apagar el fuego y el humo entre la vegetación seca de un cerro.
Un grupo de brigadistas provistos con palas trabaja en la sofocación de un incendio de pastizales en una zona de montaña. (Imagen Ilustrativa Infobae)

FAP despliega aviones y helicópteros en Cusco

La Fuerza Aérea del Perú (FAP) desplegó sus capacidades aéreas hacia Cusco para apoyar las labores de control y extinción del fuego, en coordinación con las instituciones que atienden la emergencia. El avión Beechcraft King Air 360C realizó un reconocimiento aéreo del área afectada para evaluar el alcance del incendio.

La aeronave C-27J Spartan trasladó el sistema Guardián, mientras se dispuso el empleo de helicópteros MI-17 equipados con el sistema helibalde para realizar descargas de agua y complementar el trabajo de bomberos y equipos de respuesta en tierra. A esta intervención se suma el Comando Especial del Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM), que desplegó acciones terrestres y aéreas con Compañías de Intervención Rápida para Desastres, orientadas a contener la propagación del fuego y proteger a la población y los recursos naturales.

En lo que va del año, se ha consumido más de 7.500 hectáreas de cobertura natural producto de incendios. (Lucy Zevallos/Ojo Público)
En lo que va del año, se ha consumido más de 7.500 hectáreas de cobertura natural producto de incendios. (Lucy Zevallos/Ojo Público)

Incendios extinguidos y hectáreas afectadas

El Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), a través de su Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), informó que los incendios registrados en los distritos de Parobamba y Matacoto, en Áncash, y en Puyca, en Arequipa, fueron extinguidos gracias al trabajo de personal municipal y pobladores de la zona, sumado a condiciones meteorológicas favorables.

El organismo precisó además que el incendio del sector Pampay, en el distrito y provincia de Sihuas, también en Áncash, se encuentra controlado. La evaluación de daños continúa y hasta el momento se reportan 25 hectáreas de cobertura natural destruidas en ese foco. El Indeci mantiene el monitoreo de estos eventos en coordinación con los centros de operaciones de emergencia regionales, provinciales y distritales.

El jefe del Indeci, general del Ejército Luis Vásquez, informó que el país contabiliza actualmente un total de 58 incendios forestales activos distribuidos en las regiones de Cusco, Ayacucho, Apurímac, Junín, Áncash, Arequipa y Cajamarca. La cifra refleja la magnitud de la emergencia que mantiene movilizadas a las Fuerzas Armadas y a los organismos de gestión de riesgos en distintos puntos del territorio peruano.

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