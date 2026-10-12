Perú

FAP despliega dos aviones cisternas para sofocar incendios forestales en Cusco

Después de Calca, las aeronaves podrían trasladarse a Anta e Inkawasi, según las necesidades y el avance de las brigadas terrestres en las localidades afectadas por el avance del fuego

FAP desplegó dos aeronaves cisternas para sofocar incendio forestal en Calca. (Foto: FAP)
FAP desplegó dos aeronaves cisternas para sofocar incendio forestal en Calca. (Foto: FAP)
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La Fuerza Aérea del Perú anunció el despliegue dos aeronaves cisternas en el distrito de Calca, en la región Cusco, para apoyar a las brigadas terrestres que combaten un incendio forestal que afecta miles de hectáreas de terreno y que hasta el momento no ha podido ser controlado.

El comandante general del Ala Aérea N.° 3, el mayor general Luis Cortijo Rosell, confirmó la operación en conversación con RPP y reveló que después de Calca, las aeronaves podrían trasladarse a Anta e Inkawasi, según las necesidades y el avance de las brigadas terrestres que luchan contra el avance del fuego.

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Las operaciones aéreas comenzaron a las 5. El avión Spartan tiene capacidad para transportar 1.000 litros de agua y el helicóptero Mi-17 cuenta con un sistema helibalde que permite cargar al menos 600 litros para lanzarlos sobre la zona afectada.

FAP desplegó dos aeronaves cisternas para sofocar incendio forestal en Calca. (Foto: FAP)
FAP desplegó dos aeronaves cisternas para sofocar incendio forestal en Calca. (Foto: FAP)

Más de 30 incendios forestales activos

El sistema de alerta del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) registra más de 30 incendios forestales activos en distintos departamentos del país. La entidad registró 3.312 focos de calor y 63 alertas probables de incendio.

En el país existen incendios activos en Áncash, Apurímac, Puno, Ayacucho, Junín, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Cajamarca, Moquegua, Lima y Pasco; tres fueron controlados y 34 extinguidos. El COEN-Indeci y las oficinas regionales de gestión de riesgo reportaron al menos seis fallecidos: cinco en Cusco y uno en Puno.

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Incendios forestales en Cusco

Miguel Ángel Ocsso, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional del Cusco, informó a TV Perú que las autoridades concentran sus recursos en controlar ambas emergencias.

El foco de Calca permanece activo desde hace varios días, mientras que el de La Convención fue reportado recientemente. Brigadas, bomberos, integrantes de las Fuerzas Armadas y otros equipos de respuesta participan en las labores de control.

A la izquierda, un hombre combate el fuego entre arbustos; a la derecha, un policía observa un incendio forestal en una ladera
Efectivos de la Policía y brigadistas combaten los incendios forestales que afectan zonas montañosas en la región de Cusco. (Composicióin: Infobae Perú / COEN)

La superficie afectada por incendios forestales alcanza alrededor de 9.000 hectáreas, por debajo de las aproximadamente 15.000 hectáreas registradas durante el mismo período de 2025. Para estas fechas de 2022, el fuego había afectado más de 30.000 hectáreas.

Pasco, Cajamarca y Áncash sufren daños por las llamas

En Pasco, un incendio permanecía activo durante más de siete días en Huayllay, según Latina Noticias. El fuego alcanzó la zona de amortiguamiento del Santuario Nacional Bosque de Piedras y avanzó hacia formaciones naturales como el Inca Durmiente. Los bomberos advirtieron que necesitaban más personal para controlar los focos reactivados por el viento y las brasas bajo tierra.

En Cajamarca, un siniestro en el sector El Marco, en Oxamarca, provincia de Celendín, dejó a Clube Rojas Montenegro con quemaduras en el 50 % del cuerpo. Latina Noticias informó que fue evacuado de emergencia. El incendio afectó más de 20 hectáreas de pastizales y alcanzó chacras y sembríos.

En Áncash, el incendio de la quebrada Llanganuco fue controlado, pero consumió unas 250 hectáreas de cobertura natural. De acuerdo con Latina Noticias, 200 hectáreas correspondían a la zona de amortiguamiento y 50 al interior del Parque Nacional Huascarán, donde resultaron afectados bosques de queñuales.

Un devastador panorama se vive en Cajamarca, Pasco, Junín y Áncash debido a múltiples incendios forestales. Un hombre resultó con graves quemaduras, mientras miles de hectáreas de pastizales y áreas protegidas como el Bosque de Piedras de Huallay y el Parque Huascarán son consumidas por las llamas.

Incendio en Junín amenaza a comunidades asháninkas

En Junín, un incendio arrasó más de 250 hectáreas de bosque en la comunidad nativa de Cutivireni, en el valle del Ene, provincia de Satipo. Las llamas amenazan viviendas, cultivos y animales de las familias asháninkas.

El ingeniero forestal Julio Acosta advirtió en Exitosa Noticias que los recursos iniciales eran insuficientes y que el fuego podía extenderse a otras zonas. El origen del siniestro permanecía desconocido al momento de la entrevista.

El Gobierno Regional de Junín informó el 8 de octubre sobre el despliegue de alrededor de 80 personas, entre bomberos, brigadistas y pobladores, además de dos helicópteros para apoyar las operaciones y trasladar personal.

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