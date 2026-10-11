Perú

Incendios forestales continúan activos en Cusco y ya devastaron 9.000 hectáreas

Hasta el momento se registra como víctimas mortales a una niña de 11 años y un adolescente de 18, además de tres personas de edad avanzada, según el balance regional acumulado durante este año

Un capacitador con casco amarillo y machete habla frente a un grupo de personas junto a herramientas de trabajo y ramas secas
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre capacita a brigadistas locales en Cusco para reforzar la prevención de incendios forestales. (Foto: Serfor)
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Cusco mantiene activos dos incendios forestales en las provincias de Calca y La Convención, mientras la región acumula 289 siniestros en lo que va del año y enfrenta condiciones de vegetación seca, vientos y radiación solar que favorecen la expansión del fuego.

Miguel Ángel Ocsso, jefe de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres del Gobierno Regional del Cusco, informó a TV Perú que las autoridades concentran sus recursos en controlar ambas emergencias.

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El foco de Calca permanece activo desde hace varios días, mientras que el de La Convención fue reportado recientemente. Brigadas, bomberos, integrantes de las Fuerzas Armadas y otros equipos de respuesta participan en las labores de control.

La superficie afectada por incendios forestales alcanza alrededor de 9.000 hectáreas, por debajo de las aproximadamente 15.000 hectáreas registradas durante el mismo período de 2025. Para estas fechas de 2022, el fuego había afectado más de 30.000 hectáreas.

Dos focos activos al mismo tiempo

La reducción del área dañada se vincula con la coordinación entre autoridades e instituciones de prevención y combate de incendios. Sin embargo, Ocsso advirtió que la respuesta puede ser insuficiente cuando se producen varias emergencias al mismo tiempo o no está disponible todo el personal necesario.

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Un grupo de personas con camisetas amarillas y palas escucha a instructores con chalecos en una zona rural con ramas secas
El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre capacita a un grupo de brigadistas comunitarios en Cusco para reforzar la respuesta ante incendios forestales. (Foto: Serfor)

La semana pasada se registraron cerca de 14 incendios forestales en la región, todos liquidados. El siniestro de Calca, no obstante, continuaba activo al momento de la entrevista.

Los incendios dejaron cinco muertos en Cusco durante el año: tres adultos mayores y dos hermanos, una niña de 11 años y un adolescente de 18 años. El Gobierno Regional coordina medidas con el programa Pensión 65 y la Gerencia Regional de Desarrollo e Inclusión Social para reforzar la prevención entre las personas mayores.

El uso del fuego para limpiar terrenos agrícolas o eliminar pastizales es una de las causas de estos siniestros. Aunque se trata de una costumbre extendida en algunas comunidades, las llamas pueden propagarse fuera del área prevista: “Un inicio de fuego se escapa del control de las manos y termina siendo un incendio forestal”, señaló Ocsso.

Helicóptero MI-17, más de 100 brigadistas y capacitaciones en 56 distritos

La Fuerza Aérea del Perú apoya las tareas de control con un helicóptero MI-17, que ya había intervenido en un incendio en Yanahuara y volvió a ser desplegado para las operaciones en Calca. También participan bomberos voluntarios, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, brigadistas y autoridades locales y regionales.

Personas con uniformes amarillos y cascos usan batefuegos y palas para apagar ramas secas en llamas en un terreno al aire libre
Brigadistas locales reciben capacitación práctica de Serfor en Cusco para la prevención y el manejo de incendios forestales. (Foto: Serfor)

La región formó a más de 100 brigadistas forestales, equipados y capacitados para tareas de prevención, alerta temprana y primera respuesta. La preparación integra el plan multisectorial regional contra los incendios forestales.

La necesidad de ampliar los recursos humanos y materiales se mantiene en un territorio con 116 distritos. “Creo que nunca va a ser suficiente”, manifestó el funcionario sobre la cantidad de brigadas especializadas y bomberos forestales requeridos.

Parte de los equipos de respuesta trabaja de forma voluntaria, una condición que limita la capacidad operativa ante emergencias extensas o simultáneas. Ocsso sostuvo que se requieren más recursos para garantizar intervenciones seguras y oportunas.

El Gobierno Regional del Cusco realizó capacitaciones en 56 distritos para fortalecer los conocimientos de la población y la respuesta local. Las autoridades pidieron evitar las quemas agrícolas y de pastizales ante el riesgo que generan las altas temperaturas, la radiación solar, los vientos y la vegetación seca.

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