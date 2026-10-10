Un aluvión como el de Chile podría ocurrir en Perú, advierte el Senamhi: lluvias y huaicos podrían intensificarse por el fenómeno El Niño

La ciudad de Tocopilla fue inundada por un aluvión de barro que dejó cortes de rutas, evacuaciones y miles de clientes sin electricidad. El presidente Kast viajó a la zona a primera hora esta jornada para monitorear la situación

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Un aluvión como el ocurrido en Chile podría registrarse también en el Perú durante los próximos meses. Las lluvias intensas que provocaron el arrastre de vehículos, daños en viviendas y evacuaciones en Santiago encendieron las alertas sobre la posibilidad de emergencias similares en territorio peruano, especialmente ante el avance del fenómeno El Niño.

Nelson Quispe, especialista en Meteorología del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), advirtió que el país podría afrontar precipitaciones de gran intensidad, huaicos y activaciones de quebradas durante el verano. El calentamiento de la temperatura superficial del mar favorece condiciones atmosféricas que pueden contribuir a estos episodios.

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En declaraciones a la Agencia Andina, el especialista recordó que Perú ya sufrió emergencias de características similares, como las ocurridas en Secocha, Arequipa, en febrero de 2023, y Mirave, Tacna, en 2019. También explicó qué zonas podrían registrar lluvias intensas y cuándo se esperan precipitaciones más frecuentes.

El Niño - huaico

Lluvias intensas y quebradas activadas: el riesgo que Perú ya conoce

La posibilidad de que se produzca un evento similar al de Santiago no está descartada. Quispe señaló que las condiciones para registrar lluvias intensas y activaciones de quebradas podrían presentarse en Perú, sobre todo durante el verano, cuando las precipitaciones aumentan en distintas regiones.

“Tenemos historia de esas condiciones que sucedieron en las zonas de Chile, así que no nos extrañaría que podría suceder, especialmente en el verano, donde las lluvias son mayores. Podría darse condiciones de lluvia intensa y la activación de las quebradas”, afirmó el especialista.

El riesgo radica en que las precipitaciones concentradas en periodos breves pueden incrementar rápidamente el caudal de los ríos y movilizar lodo, piedras y otros materiales. Estos fenómenos pueden ocasionar desbordes, daños en viviendas y pérdidas humanas, incluso cuando las lluvias no se prolongan durante varios días.

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Los antecedentes nacionales incluyen el huaico de Mirave, en Tacna, en febrero de 2019; la emergencia que arrasó con el centro poblado de Secocha, en la provincia arequipeña de Camaná, en febrero de 2023; y las lluvias intensas que afectaron Chosica en abril de 2013. En Chile, el reciente aluvión dejó seis personas lesionadas y motivó evacuaciones en sectores de Santiago.

Una zona urbana de la costa peruana se inunda y sufre los efectos de un huaico, con casas anegadas, vehículos destruidos y maquinaria pesada que despeja la carretera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Niño se intensifica y estas son las condiciones que podrían provocar lluvias en Perú

Uno de los factores que el Senamhi observa para evaluar las precipitaciones es la temperatura superficial del mar. Quispe explicó que, cuando el agua supera los 26 °C, pueden generarse condiciones de mayor inestabilidad atmosférica que favorecen la formación de nubes y lluvias.

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El especialista indicó que esta condición ya se registra en Tumbes y que el calentamiento se extiende hacia el extremo norte de Piura. Sin embargo, precisó que todavía no alcanza de manera generalizada toda la costa norte. La expansión de temperaturas cercanas o superiores a los 26 °C hacia Lambayeque también sería un factor para la aparición de precipitaciones más extendidas.

Para los próximos días, el Senamhi prevé lluvias de moderada a fuerte intensidad en Tumbes, con acumulados de entre 30 y 40 milímetros en zonas bajas. En áreas cercanas a la frontera con Ecuador, las precipitaciones podrían superar los 70 milímetros. Durante el verano, los acumulados podrían exceder los 100 milímetros y alcanzar los 150 milímetros en determinados episodios.

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Este escenario coincide con las proyecciones de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que anticipa un fortalecimiento de El Niño y un pico de intensidad hacia diciembre de 2026. No obstante, la presencia del fenómeno no determina por sí sola la ocurrencia de un aluvión, ya que también intervienen otros factores meteorológicos y las características del terreno.

huaico

¿Qué regiones del Perú podrían registrar lluvias intensas desde noviembre?

La zona centro-norte del país presenta condiciones más favorables para las precipitaciones, de acuerdo con Quispe. En cambio, para algunos sectores de la costa centro-sur se proyecta un escenario de déficit hídrico asociado a la interacción entre El Niño Costero y El Niño global.

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Pese a ello, el especialista advirtió que podrían registrarse lluvias intensas y focalizadas en Tacna, Moquegua y Arequipa. Una precipitación aislada puede provocar huaicos y otros daños, aunque el balance mensual termine por debajo de los valores habituales. Por esa razón, el promedio de lluvias no siempre refleja el peligro que representa un episodio puntual.

En cuanto al calendario, Quispe señaló que durante octubre se esperan precipitaciones aisladas. Desde mediados de noviembre, en cambio, podría producirse un mayor acoplamiento entre la atmósfera y el calentamiento del mar, lo que favorecería lluvias más frecuentes y consecutivas en determinadas zonas del país.

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Ante este panorama, el especialista recomendó prestar atención a la intensidad y duración de las precipitaciones, así como a los incrementos repentinos del caudal de los ríos y la activación de quebradas. Incluso en regiones donde se esperan lluvias por debajo de lo normal, un episodio de corta duración puede desencadenar una emergencia. Por ello, la posibilidad de huaicos y aluviones debe evaluarse según las condiciones de cada localidad, sin asumir que todas las regiones afrontarán el mismo nivel de riesgo.