Perú

Catástrofe en Chile se puede repetir en Perú: Hay más de dos mil puntos críticos de alto riesgo ante emergencia del Fenómeno El Niño

Chosica registra 32 zonas críticas, Chaclacayo tiene 12 y San Juan de Lurigancho suma ocho. La plataforma Perú en Alerta permite consultar los sectores expuestos y orientar las medidas de prevención

Un informe de INGEMMET revela la existencia de más de 2,100 zonas críticas en todo el Perú, vulnerables a deslizamientos, inundaciones y huaicos. Conoce las regiones más afectadas, como Lima, Piura y Tumbes, y el número de personas en riesgo | América TV
Guardar

La presencia de zonas expuestas a deslizamientos, inundaciones y huaicos mantiene en alerta a distintas regiones del Perú ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. El registro de estos puntos permite identificar los lugares con mayor exposición y a las poblaciones que podrían requerir medidas de protección.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) cuenta con un inventario de más de 33.000 zonas susceptibles a peligros geológicos en el territorio nacional. De ese total, más de 2.100 están clasificadas como zonas críticas, debido al riesgo que representan para la población y la infraestructura.

PUBLICIDAD

Lima concentra áreas vulnerables en distritos próximos a la carretera Central, mientras que Tumbes, Piura y Lambayeque también presentan sectores expuestos a desbordes, deslizamientos y flujos de lodo y piedras.

La información adquiere relevancia ante las previsiones sobre la intensidad del Fenómeno El Niño. El evento climático alcanzaría su máxima intensidad en diciembre y podría convertirse en el más fuerte desde 1950.

Ingemmet identifica más de 2.100 zonas críticas en el país

El Niño - huaico
El Niño - huaico

El inventario del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico supera los 33.000 puntos con peligros geológicos identificados en el territorio peruano. Dentro de ese conjunto, más de 2.100 corresponden a zonas críticas, donde las condiciones del terreno y la exposición de personas o bienes requieren atención prioritaria.

PUBLICIDAD

La plataforma Perú en Alerta permite consultar información sobre estos lugares y reconocer los sectores que podrían resultar afectados ante una emergencia. Sus registros incluyen estimaciones sobre la cantidad de habitantes expuestos, las viviendas comprometidas y las áreas que podrían sufrir daños.

El especialista del Ingemmet explicó que estos datos permiten evaluar posibles escenarios de afectación y orientar las decisiones de las autoridades. Aunque no siempre es posible trasladar la infraestructura expuesta, la información facilita la identificación de poblaciones que podrían necesitar un desplazamiento temporal hacia espacios más seguros.

Lima concentra 362 zonas críticas

Huaico cayó por toda la carretera central, desde Chosica hasta ate, bloqueando el tránsito vehicular . (Gabriel Rivera/Facebook)
Huaico cayó por toda la carretera central, desde Chosica hasta ate, bloqueando el tránsito vehicular . (Gabriel Rivera/Facebook)

La región Lima registra 362 zonas críticas, de acuerdo con los datos del aplicativo Perú en Alerta. Una parte importante de estos puntos se ubica en distritos próximos a la carretera Central, donde las condiciones de riesgo requieren vigilancia ante episodios de precipitaciones intensas.

El especialista del Ingemmet precisó que Chosica cuenta con 32 zonas críticas, mientras que Chaclacayo registra 12. En San Juan de Lurigancho se identificaron ocho puntos de esta categoría.

En el conjunto de Lima Metropolitana, el registro alcanza las 147 zonas críticas. Estas cifras permiten distinguir la distribución territorial del peligro y reconocer los sectores que necesitan medidas específicas de prevención, según las características de cada localidad.

Tumbes, Piura y Lambayeque reúnen 205 zonas críticas

Lluvias intensas generan emergencia en Ayabaca con huaicos, derrumbes y daños en viviendas y vías. Captura de video
Lluvias intensas generan emergencia en Ayabaca con huaicos, derrumbes y daños en viviendas y vías. Captura de video

Las lluvias en el norte del país también generan preocupación por la exposición de las comunidades a deslizamientos, inundaciones y huaicos. En Tumbes, Piura y Lambayeque se identificaron 205 zonas críticas vinculadas con estos fenómenos.

De acuerdo con los datos de la plataforma Perú en Alerta, un total de 119.342 personas se encuentra en situación de vulnerabilidad en los sectores registrados. La cifra permite dimensionar la cantidad de habitantes que podrían resultar afectados ante una emergencia.

El especialista del Ingemmet señaló que la información sobre las personas expuestas y las viviendas permite orientar las decisiones de respuesta. En relación con las medidas de protección, explicó: “Sí puedo generar, digamos, una decisión de mover a la población temporalmente a lugares más seguros”.

Los registros del Ingemmet ofrecen a los gobiernos regionales y locales información para identificar áreas expuestas y establecer prioridades ante posibles emergencias. Entre los datos disponibles figuran el número de habitantes que podrían resultar afectados, las viviendas ubicadas en zonas vulnerables y los lugares con mayor exposición a los peligros identificados.

Temas Relacionados

lluviashuaicosFenómeno El NiñoIngemmetperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

BTS ofrece este sábado 10 de octubre su tercer y último concierto en Lima. Sigue aquí las últimas noticias de la banda surcoreana, las incidencias en las filas del Estadio San Marcos, las advertencias de los integrantes, los horarios de ingreso, el setlist, los desvíos vehiculares y las rutas de transporte para el regreso de ARMY

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

La intérprete peruana recordó que el fallecimiento de su familiar ocurrió días antes de las fiestas y contó cómo la música la ayudó a enfrentar el duelo

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Gigi Mitre cuestionó la pollada para Andrés Hurtado: “Las hijas no han querido darle ninguna ayuda económica”

La conductora de Amor y fuego expresó dudas sobre la colecta para el expresentador y sugirió que su entorno familiar podría aportar recursos económicos

Gigi Mitre cuestionó la pollada para Andrés Hurtado: “Las hijas no han querido darle ninguna ayuda económica”

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

El artista surcoreano agradeció el recibimiento de sus seguidoras y usó expresiones locales durante una noche que también incluyó un mensaje de RM

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

Felipe Chávez sobresale en Magdeburgo, tras prolongado parón FIFA: realizó su primera asistencia en goleada contra Hannover 96 por 2. Bundesliga

El mediocentro de perfil ofensivo necesitó poco más de 15′ minutos para demostrar un pequeño trazo de su talento. Suyo fue un servicio impecable para sellar el 3-0 del FCM, en condición de local

Felipe Chávez sobresale en Magdeburgo, tras prolongado parón FIFA: realizó su primera asistencia en goleada contra Hannover 96 por 2. Bundesliga
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Gobierno designa a José Barba, excompañero de programa de Rafael Rey, como embajador en Costa Rica

Gobierno designa a José Barba, excompañero de programa de Rafael Rey, como embajador en Costa Rica

Ministro Astudillo y senador Iber Maraví protagonizan altercado en plena comisión del Senado

Carlos Mesía elogia disposición de López Chau y no descarta negociación con Juntos por el Perú para aprobar facultades

JNE cambia la fecha de la segunda vuelta regional para el 6 de diciembre

CAL exige al JNE prohibir la reelección encubierta de alcaldes: Advierte un “daño irreparable al sistema democrático”

ENTRETENIMIENTO

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

Concierto de BTS en Lima HOY EN VIVO: Último show en el Estadio San Marcos, previa y todo sobre la presentación final de la banda coreana en Perú

Magaly Medina no pudo contener las lágrimas tras triste confesión de Maricarmen Marín

Gigi Mitre cuestionó la pollada para Andrés Hurtado: “Las hijas no han querido darle ninguna ayuda económica”

V de BTS confesó que sufrió una indigestión tras probar comida peruana durante su segundo show en Lima: “No di el 100% de mí”

El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026: peruana no llegó al Top 11

DEPORTES

Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: fecha confirmada del arranque de la primera fase del torneo

Inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027: fecha confirmada del arranque de la primera fase del torneo

Perú vs Brasil EN VIVO HOY: punto a punto del partido por semifinales del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026

Felipe Chávez sobresale en Magdeburgo, tras prolongado parón FIFA: realizó su primera asistencia en goleada contra Hannover 96 por 2. Bundesliga

Paolo Guerrero vuelve a caer lesionado y se pierde el Alianza Lima vs Cusco FC por Torneo Clausura 2026: el parte médico del ‘Depredador’

A qué hora juega Universitario vs Melgar HOY: partidazo en el Monumental por el Torneo Clausura de Liga 1 2026