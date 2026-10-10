Catástrofe en Chile se puede repetir en Perú: Hay más de dos mil puntos críticos de alto riesgo ante emergencia del Fenómeno El Niño

Un informe de INGEMMET revela la existencia de más de 2,100 zonas críticas en todo el Perú, vulnerables a deslizamientos, inundaciones y huaicos. Conoce las regiones más afectadas, como Lima, Piura y Tumbes, y el número de personas en riesgo | América TV

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La presencia de zonas expuestas a deslizamientos, inundaciones y huaicos mantiene en alerta a distintas regiones del Perú ante la posibilidad de lluvias intensas asociadas al Fenómeno El Niño. El registro de estos puntos permite identificar los lugares con mayor exposición y a las poblaciones que podrían requerir medidas de protección.

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) cuenta con un inventario de más de 33.000 zonas susceptibles a peligros geológicos en el territorio nacional. De ese total, más de 2.100 están clasificadas como zonas críticas, debido al riesgo que representan para la población y la infraestructura.

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Lima concentra áreas vulnerables en distritos próximos a la carretera Central, mientras que Tumbes, Piura y Lambayeque también presentan sectores expuestos a desbordes, deslizamientos y flujos de lodo y piedras.

La información adquiere relevancia ante las previsiones sobre la intensidad del Fenómeno El Niño. El evento climático alcanzaría su máxima intensidad en diciembre y podría convertirse en el más fuerte desde 1950.

Ingemmet identifica más de 2.100 zonas críticas en el país

El Niño - huaico

El inventario del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico supera los 33.000 puntos con peligros geológicos identificados en el territorio peruano. Dentro de ese conjunto, más de 2.100 corresponden a zonas críticas, donde las condiciones del terreno y la exposición de personas o bienes requieren atención prioritaria.

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La plataforma Perú en Alerta permite consultar información sobre estos lugares y reconocer los sectores que podrían resultar afectados ante una emergencia. Sus registros incluyen estimaciones sobre la cantidad de habitantes expuestos, las viviendas comprometidas y las áreas que podrían sufrir daños.

El especialista del Ingemmet explicó que estos datos permiten evaluar posibles escenarios de afectación y orientar las decisiones de las autoridades. Aunque no siempre es posible trasladar la infraestructura expuesta, la información facilita la identificación de poblaciones que podrían necesitar un desplazamiento temporal hacia espacios más seguros.

Lima concentra 362 zonas críticas

Huaico cayó por toda la carretera central, desde Chosica hasta ate, bloqueando el tránsito vehicular . (Gabriel Rivera/Facebook)

La región Lima registra 362 zonas críticas, de acuerdo con los datos del aplicativo Perú en Alerta. Una parte importante de estos puntos se ubica en distritos próximos a la carretera Central, donde las condiciones de riesgo requieren vigilancia ante episodios de precipitaciones intensas.

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El especialista del Ingemmet precisó que Chosica cuenta con 32 zonas críticas, mientras que Chaclacayo registra 12. En San Juan de Lurigancho se identificaron ocho puntos de esta categoría.

En el conjunto de Lima Metropolitana, el registro alcanza las 147 zonas críticas. Estas cifras permiten distinguir la distribución territorial del peligro y reconocer los sectores que necesitan medidas específicas de prevención, según las características de cada localidad.

Tumbes, Piura y Lambayeque reúnen 205 zonas críticas

Lluvias intensas generan emergencia en Ayabaca con huaicos, derrumbes y daños en viviendas y vías. Captura de video

Las lluvias en el norte del país también generan preocupación por la exposición de las comunidades a deslizamientos, inundaciones y huaicos. En Tumbes, Piura y Lambayeque se identificaron 205 zonas críticas vinculadas con estos fenómenos.

De acuerdo con los datos de la plataforma Perú en Alerta, un total de 119.342 personas se encuentra en situación de vulnerabilidad en los sectores registrados. La cifra permite dimensionar la cantidad de habitantes que podrían resultar afectados ante una emergencia.

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El especialista del Ingemmet señaló que la información sobre las personas expuestas y las viviendas permite orientar las decisiones de respuesta. En relación con las medidas de protección, explicó: “Sí puedo generar, digamos, una decisión de mover a la población temporalmente a lugares más seguros”.

Los registros del Ingemmet ofrecen a los gobiernos regionales y locales información para identificar áreas expuestas y establecer prioridades ante posibles emergencias. Entre los datos disponibles figuran el número de habitantes que podrían resultar afectados, las viviendas ubicadas en zonas vulnerables y los lugares con mayor exposición a los peligros identificados.