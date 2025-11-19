Perú

Fernando Rospigliosi se burla de cartas notariales enviadas por Zaira Arias y Delia Espinoza: “¡Socorro!"

Lejos de acogerse a los pedidos de rectificación, el presidente del Congreso respondió a las cartas notariales a través de sus redes sociales con ironía

Guardar
Fernando Rospigliosi impulsa el restablecimiento
Fernando Rospigliosi impulsa el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria. | Congreso

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se burló públicamente de las recientes cartas notariales enviadas por la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza y Zaira Arias, excandidata al Parlamento por Perú Libre, quienes lo acusaron de difamación y de afectar su honor a través de declaraciones en redes sociales y medios de comunicación. La polémica se suma a una serie de enfrentamientos verbales sostenidos en las últimas semanas en el contexto político nacional.

En un mensaje difundido en su cuenta de X (antes Twitter), el máximo representante del Poder Legislativo planteó la posibilidad de un debate televisivo entre ambas denunciantes, minimizando el impacto de las advertencias legales en su contra.

“¡Socorro! Después de Delia Espinoza, ahora Zaira Arias me amenaza con una demanda. Muy respetuosamente, les sugiero una amena conversación entre ambas damas. Podría ser en un canal de TV de alcance nacional. Estoy seguro que tendría un rating espectacular. Solo es una modesta propuesta. De nada", escribió.

Tuit de Fernando Rospigliosi.
Tuit de Fernando Rospigliosi.

¿Qué dicen las cartas notariales enviadas a Fernando Rospigliosi?

En el caso de Zaira Arias, la comunicación notarial hace referencia a declaraciones donde el congresista la involucró en presuntos actos de “chantaje” y “violencia” en relación con su reclamo para ocupar el escaño de Guillermo Bermejo, condenado a 15 años por afiliación al terrorista. Arias sostiene que exigir esa vacancia corresponde al reglamento del Congreso y pidió a Rospigliosi que aclare si considera su petición como un acto ilegal o de presión indebida.

Por su parte, Delia Espinoza, a través de su abogado Julio Huerta, objeta expresiones de Rospigliosi donde la tildó de “pro terrorista” y la responsabilizó de fusionar fiscalías de derechos humanos y antiterrorismo “para proteger al terrorismo”, tal como compartió el propio congresista en publicaciones del 17 de julio, 18 de septiembre y 20 de septiembre de 2025.

Además, reclama que esas afirmaciones—difundidas en redes sociales, entrevistas televisivas y otras plataformas públicas—le atribuyen vínculos sin sustento con organizaciones terroristas y la acusan de persecución contra fuerzas armadas y policiales.

Según el texto de las cartas notariales, ambas partes solicitan una rectificación pública en los mismos medios y con la misma difusión con la que realizó las declaraciones objetadas. “De no hacerlo, deberé iniciar las acciones legales correspondientes a fin de restablecer los derechos vulnerados como consecuencia de sus afirmaciones”, señaló Espinoza.

Lejos de responder en los términos exigidos, Rospigliosi ha redoblado su postura al calificarse como blanco de ataques y amenazas por criticar la labor de los actores políticos y judiciales del país.

“Delia Espinoza amenaza con querellarme. La ex fiscal gatillo fácil, que ha disparado acusaciones a medio mundo, no descansa persiguiendo a quienes la critican. Usó el enorme poder que tenía política y prevaricadoramente. Y ahora pretende regresar para seguir haciendo lo mismo. Basta ya! La JNJ debe hacerse respetar y no permitir que siga destruyendo lo que queda de la fiscalía!”, escribió en otra publicación reciente, elevando el tono contra la funcionaria cuestionada y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

Temas Relacionados

Fernando RospigliosiZaira AriasDelia EspinozaFiscalíaperu-politica

Más Noticias

Nuevo laboratorio con sistema robótico de EsSalud permitirá realizar hasta 40 mil atenciones mensuales

Un espacio modernizado en la red hospitalaria disponible en Lima optimiza la gestión de muestras clínicas con tecnología avanzada, acelerando los tiempos de respuesta y mejorando la seguridad en los análisis

Nuevo laboratorio con sistema robótico

Infecciones respiratorias aumentan en el Perú este 2025: Estas son las regiones con más casos

Casi dos millones de atenciones por infecciones respiratorias se registraron en EsSalud en lo que va del 2025, y un avance preocupante de neumonía

Infecciones respiratorias aumentan en el

Hacinamiento, equipos inoperativos y salas colapsadas: el crítico panorama en el Hospital de Tarapoto tras intervención de la Contraloría

La inspección reveló deficiencias en áreas clave del nosocomio, desde diagnósticos paralizados hasta infraestructura deteriorada y proyectos sin funcionamiento, en medio de un operativo que alcanzó también colegios, penales y la morgue de la región

Hacinamiento, equipos inoperativos y salas

Stefano Peschiera fue elegido abanderado para liderar a Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

El medallista olímpico encabezará la delegación peruana en la justa multideportiva, acompañado por otros tres destacados atletas que también portarán la bandera durante la ceremonia inaugural en Lima y Ayacucho

Stefano Peschiera fue elegido abanderado

¿Cuándo es el Miss Universo 2025, donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo?

La representante peruana se perfila como una de las favoritas para llevarse la corona. Conoce todos los detalles para seguirla en el día final

¿Cuándo es el Miss Universo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Fiscalía incorpora a nuevo adjunto

Fiscalía incorpora a nuevo adjunto provincial al Equipo Especial del caso Odebrecht

Comisión Permanente verá mañana inhabilitación de Pedro Castillo por el golpe de Estado

Jorge Montoya se arrepiente y dice que su voto a favor de ampliar del Reinfo fue por un error

Pedro Castillo a días de una posible condena de 34 años de prisión: “No se ha demostrado” la rebelión

Ejecutivo aún no define su postura sobre ampliación del Reinfo al 2027: “Esto se tiene que discutir en Consejo de Ministros”

ENTRETENIMIENTO

¿Cuándo es el Miss Universo

¿Cuándo es el Miss Universo 2025, donde participa nuestra Miss Perú Karla Bacigalupo?

¿Quién es Macarena Argote, la joven actriz y modelo que interpreta a la hija de Claudia Llanos en ‘Al Fondo Hay Sitio’?

Magaly Medina se emociona con boda de Natalia Salas y Sergio Coloma: “Una boda que nos hizo enamorarnos más de esta pareja”

Dorita Orbegoso se burla de la versión de Luigui Carbajal tras ampay en hotel: “Es una nueva locación”

Karla Bacigalupo en Miss Universo 2025: los diseñadores peruanos detrás de su traje típico y vestido de gala

DEPORTES

Stefano Peschiera fue elegido abanderado

Stefano Peschiera fue elegido abanderado para liderar a Perú en los Juegos Bolivarianos 2025

Sergio Peña defiende a Jairo Concha de críticas tras Perú vs Chile: “El morbo genera más, ha hecho un año increíble y ha sido campeón”

Sporting Cristal vs Atlético Grau EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Entradas de la fecha 5 de la Liga Peruana de Vóley 2025/26: precio y venta para los partidos del torneo

Giancarlo Granda lapidó a futbolista de la selección peruana tras derrota ante Chile: “En su club son Cristiano Ronaldo. No ha dado nada”