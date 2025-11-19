Fernando Rospigliosi se burla de cartas notariales enviadas por Zaira Arias y Delia Espinoza: “¡Socorro!"

Fernando Rospigliosi impulsa el restablecimiento de la inmunidad parlamentaria. | Congreso

El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, se burló públicamente de las recientes cartas notariales enviadas por la suspendida fiscal de la Nación Delia Espinoza y Zaira Arias, excandidata al Parlamento por Perú Libre, quienes lo acusaron de difamación y de afectar su honor a través de declaraciones en redes sociales y medios de comunicación. La polémica se suma a una serie de enfrentamientos verbales sostenidos en las últimas semanas en el contexto político nacional.

En un mensaje difundido en su cuenta de X (antes Twitter), el máximo representante del Poder Legislativo planteó la posibilidad de un debate televisivo entre ambas denunciantes, minimizando el impacto de las advertencias legales en su contra.

“¡Socorro! Después de Delia Espinoza, ahora Zaira Arias me amenaza con una demanda. Muy respetuosamente, les sugiero una amena conversación entre ambas damas. Podría ser en un canal de TV de alcance nacional. Estoy seguro que tendría un rating espectacular. Solo es una modesta propuesta. De nada", escribió.

Tuit de Fernando Rospigliosi.

¿Qué dicen las cartas notariales enviadas a Fernando Rospigliosi?

En el caso de Zaira Arias, la comunicación notarial hace referencia a declaraciones donde el congresista la involucró en presuntos actos de “chantaje” y “violencia” en relación con su reclamo para ocupar el escaño de Guillermo Bermejo, condenado a 15 años por afiliación al terrorista. Arias sostiene que exigir esa vacancia corresponde al reglamento del Congreso y pidió a Rospigliosi que aclare si considera su petición como un acto ilegal o de presión indebida.

Por su parte, Delia Espinoza, a través de su abogado Julio Huerta, objeta expresiones de Rospigliosi donde la tildó de “pro terrorista” y la responsabilizó de fusionar fiscalías de derechos humanos y antiterrorismo “para proteger al terrorismo”, tal como compartió el propio congresista en publicaciones del 17 de julio, 18 de septiembre y 20 de septiembre de 2025.

Además, reclama que esas afirmaciones—difundidas en redes sociales, entrevistas televisivas y otras plataformas públicas—le atribuyen vínculos sin sustento con organizaciones terroristas y la acusan de persecución contra fuerzas armadas y policiales.

Según el texto de las cartas notariales, ambas partes solicitan una rectificación pública en los mismos medios y con la misma difusión con la que realizó las declaraciones objetadas. “De no hacerlo, deberé iniciar las acciones legales correspondientes a fin de restablecer los derechos vulnerados como consecuencia de sus afirmaciones”, señaló Espinoza.

Lejos de responder en los términos exigidos, Rospigliosi ha redoblado su postura al calificarse como blanco de ataques y amenazas por criticar la labor de los actores políticos y judiciales del país.

“Delia Espinoza amenaza con querellarme. La ex fiscal gatillo fácil, que ha disparado acusaciones a medio mundo, no descansa persiguiendo a quienes la critican. Usó el enorme poder que tenía política y prevaricadoramente. Y ahora pretende regresar para seguir haciendo lo mismo. Basta ya! La JNJ debe hacerse respetar y no permitir que siga destruyendo lo que queda de la fiscalía!”, escribió en otra publicación reciente, elevando el tono contra la funcionaria cuestionada y la Junta Nacional de Justicia (JNJ).