Tercer Simulacro Nacional Multipeligro será este martes 13 de octubre: horario y así puedes participar

El Instituto Nacional de Defensa Civil organizará el III Simulacro Nacional Multipeligro el martes 13 de octubre de 2026 a las 20:00 horas. (Andina)

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Este martes 13 de octubre de 2026, a las 8 de la noche, se realizará en el país el III Simulacro Nacional Multipeligro, una actividad convocada por el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) bajo el lema “¡Elige prepararte!”.

La jornada se desarrollará conforme a la Resolución N.º 001-2025-PCM/SGRD de la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres de la Presidencia del Consejo de Ministros. El ejercicio busca fortalecer la preparación y la capacidad de respuesta de las entidades que forman parte del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y de la población ante peligros de origen natural o aquellos inducidos por la acción humana.

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El simulacro coincidirá con el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El ejercicio coincidirá con el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres establecido por las Naciones Unidas. (Infobae / Alejandro Delgado)

¿A qué hora inicia el simulacro?

El III Simulacro Nacional Multipeligro tendrá una dinámica distinta de acuerdo con el peligro que haya seleccionado cada gobierno regional.

En Lima Metropolitana y el Callao, la población pondrá en práctica una respuesta ante un sismo y los peligros asociados. En otras regiones, los escenarios podrán contemplar sismos, lluvias intensas y otros riesgos vinculados a esas emergencias.

Los simulacros consisten en ejercicios prácticos ante una posible situación de emergencia o desastre. De acuerdo con INDECI, estas actividades permiten reforzar la preparación de la ciudadanía y de las entidades integrantes del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.

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También implican la movilización de personal y recursos. A través de estas acciones, las instituciones pueden evaluar la eficacia y eficiencia de sus Planes de Operaciones de Emergencia, Planes de Contingencia, Planes de Continuidad Operativa, protocolos y procedimientos.

Trabajadores de oficinas y locales comerciales de Miraflores, Lima, evacúan a la calle durante el Simulacro Nacional Multipeligro, mientras vehículos detienen su marcha. (Infobae / Valeria Mendoza)

Así será el simulacro

En los lugares donde el ejercicio se realice ante un sismo, el inicio estará marcado por el sonido de bocinas, campanas, silbatos, sirenas del Sistema de Alerta Sísmica Peruano (SASPE) u otros mecanismos similares. Esa señal representará la ocurrencia de un movimiento sísmico.

Durante los dos primeros minutos, las personas deberán ubicarse en una zona segura frente a sismos. Después de ese momento, corresponderá evacuar de forma ordenada hacia las zonas seguras externas y los puntos de reunión establecidos.

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INDECI indicó que la población debe llevar su Mochila para Emergencias durante la evacuación. El ejercicio también contempla instrucciones específicas para los casos en los que se active una alerta de tsunami.

Ante esa alarma, las personas deberán alejarse del mar y dirigirse hacia zonas seguras altas o hacia edificios identificados como aptos para la evacuación vertical. Quienes se encuentren en cerros o en áreas expuestas a deslizamientos deberán ubicarse en zonas seguras y atender las indicaciones de las autoridades.

Minutos después del inicio del ejercicio, la población podrá recibir alertas ante tsunami y alud o aluvión a través del Sistema de Mensajería de Alerta Temprana de Emergencias (SISMATE) y mediante las sirenas instaladas en cada localidad.

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Plan Familiar de Emergencia

Antes del simulacro, el Instituto Nacional de Defensa Civil recomendó que las familias elaboren su Plan Familiar de Emergencia. La institución propone utilizar la secuencia de vocales I-U-E-A-O para organizar la preparación en el hogar.

La primera letra corresponde a Identificamos, una etapa destinada a reconocer las características de la familia y los peligros que pueden existir dentro y fuera de la vivienda.

La segunda es Ubicamos, que contempla la identificación de zonas seguras, puntos de encuentro y puntos de reunión. Luego sigue Elaboramos, fase que incluye el mapa familiar de riesgos y recursos, la Mochila para Emergencias, la Caja de Reserva y una estrategia de comunicación.

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La letra A se refiere a Asignamos, que plantea distribuir roles para la preparación y la respuesta ante una emergencia. La última vocal es Organizamos, destinada a coordinar la participación de la familia, la comunidad y los vecinos en los simulacros.

INDECI difundió información sobre el Plan Familiar de Emergencia en el siguiente enlace: Plan Familiar de Emergencia, aprendiendo el I-U-E-A-O de una familia.