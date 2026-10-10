Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 10 de octubre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un seguimiento permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional y difunde reportes técnicos para la población y las entidades encargadas de la respuesta ante emergencias. Esta cobertura reúne los últimos temblores informados por el organismo, con datos sobre la hora, magnitud, profundidad, epicentro e intensidad percibida en las localidades cercanas.

La actividad telúrica en Perú está relacionada con la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, además de sistemas de fallas locales. El Centro Sismológico Nacional (Censis) publica información oficial sobre cada evento, mientras que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emite recomendaciones para que las familias identifiquen riesgos, preparen sus viviendas y sepan cómo actuar antes, durante y después de un sismo.