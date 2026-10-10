Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del 10 de octubre de 2026

Los eventos sísmicos ocurrieron cerca de Santa María de Nieva y Aplao, con profundidades de 15 y 107 kilómetros, según el Centro Sismológico Nacional

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) realiza un seguimiento permanente de la actividad sísmica en todo el territorio nacional y difunde reportes técnicos para la población y las entidades encargadas de la respuesta ante emergencias. Esta cobertura reúne los últimos temblores informados por el organismo, con datos sobre la hora, magnitud, profundidad, epicentro e intensidad percibida en las localidades cercanas.

La actividad telúrica en Perú está relacionada con la interacción entre la placa de Nazca y la placa Sudamericana, además de sistemas de fallas locales. El Centro Sismológico Nacional (Censis) publica información oficial sobre cada evento, mientras que el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emite recomendaciones para que las familias identifiquen riesgos, preparen sus viviendas y sepan cómo actuar antes, durante y después de un sismo.

Mapa satelital de Perú con el contorno blanco del país, dos puntos rojos en el territorio y un logotipo azul en la esquina inferior derecha.
Una vista satelital del territorio de Perú señala las regiones de Amazonas y Arequipa con puntos rojos junto al emblema del Instituto Geofísico del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:57 hsHoy

Un sismo de magnitud 4,2 se registró en la provincia de Castilla

El segundo evento sísmico se produjo a las 05:55:25, con una magnitud de 4,2. El epicentro se ubicó a 33 kilómetros al sureste de Aplao, en la provincia de Castilla, región Arequipa, de acuerdo con el reporte IGP/CENSIS/RS 2026-0726.

Este sismo tuvo una profundidad de 107 kilómetros, por lo que se trató de un evento intermedio. Los movimientos con un foco más profundo pueden sentirse en una zona amplia, aunque su percepción en la superficie depende de factores como la distancia al epicentro, las condiciones del suelo y las características de las construcciones.

El Instituto Geofísico del Perú mantiene una vigilancia permanente sobre la actividad telúrica del país. Sus informes incluyen la hora local, la magnitud, la profundidad, las coordenadas geográficas, la intensidad y una referencia sobre la ubicación del epicentro, datos que permiten a las autoridades evaluar cada evento.

Infografía de Infobae: mapa de Perú con epicentro, ondas sísmicas, el número 570, texto con datos y explicaciones, e iconos de actividad sísmica.
De acuerdo al Instituto Geofísico del Perú, la actividad sísmica del país ya registra 570 ocurrencias en lo que va del año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
06:10 hsHoy

Las familias deben definir rutas de evacuación y puntos de encuentro

Perú forma parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una franja de alta actividad sísmica y volcánica vinculada con la interacción de placas tectónicas. En el territorio peruano, la subducción de la placa de Nazca debajo de la placa Sudamericana genera sismos de distinta intensidad en la costa, la sierra y la selva.

La preparación dentro de cada vivienda permite responder con mayor orden ante un movimiento telúrico. Las familias deben acordar rutas de evacuación, reconocer las áreas de menor riesgo y establecer un punto de encuentro externo para los casos en los que sus integrantes se encuentren separados al momento del sismo.

Cuatro personas caminan de espaldas hacia una puerta abierta siguiendo una línea amarilla trazada sobre el suelo de un pasillo.
Una familia realiza un ejercicio de evacuación en su vivienda en Perú siguiendo una ruta señalizada en el piso hacia la salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

También resulta necesario prever la asistencia de niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad, pacientes con tratamientos médicos y mascotas. Cada integrante del hogar debe conocer las tareas que le corresponden y saber cómo actuar si no logra reunirse de inmediato con los demás.

  • Definir rutas de salida que permanezcan despejadas.
  • Elegir un punto de encuentro fuera de la vivienda.
  • Identificar zonas seguras alejadas de ventanas, espejos y muebles altos.
  • Mantener libres los pasillos, las puertas y las escaleras.
  • Asignar responsables para ayudar a quienes requieran asistencia.
Cinco personas vistas de espaldas caminan dentro de una vivienda hacia un muro con una señal verde de zona segura.
Una familia peruana se desplaza hacia la zona segura de su hogar durante la práctica de un simulacro de emergencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:56 hsHoy

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas

La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar de fácil acceso y reunir suministros para las primeras 24 horas posteriores a un sismo, inundación u otra emergencia. Su contenido permite atender necesidades básicas ante cortes de agua, electricidad, comunicaciones o transporte.

Cada hogar debe adaptar estos recursos a la cantidad de personas que lo integran. Quienes requieran medicamentos de uso diario, lentes, audífonos, bastones o equipos de movilidad deben incorporarlos a la mochila o mantenerlos listos cerca de una salida segura.

Mochila azul abierta sobre una mesa con botellas de agua, botiquín, linterna, radio, mascarillas, alimentos no perecederos y una manta.
Una mochila de emergencia preparada con suministros básicos reúne los elementos principales de supervivencia ante situaciones de desastre. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos, las pilas, el botiquín y los medicamentos requieren una revisión periódica. Los productos vencidos o deteriorados deben reemplazarse para evitar que la mochila pierda utilidad cuando ocurra una emergencia.

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, radio portátil, pilas y batería externa para el celular.
  • Botiquín con gasas, vendas, antiséptico y medicamentos personales.
  • Mascarillas, artículos de higiene, manta, ropa abrigada y silbato.
  • Documentos de identidad, llaves y dinero en efectivo dentro de una bolsa impermeable.
  • Pañales, fórmula, ropa de recambio y artículos para bebés.
  • Recursos para mascotas, recetas médicas y elementos de apoyo para personas con discapacidad.
Mochila azul abierta con agua, linterna, botiquín y radio junto a conservas, abrigo y documentos colocados sobre una mesa de madera.
Una mochila de emergencia equipada con agua, botiquín, alimentos y radio promueve la preparación ciudadana ante sismos y desastres naturales. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:43 hsHoy

Durante un sismo se debe priorizar la protección personal

Cuando comienza un temblor, la prioridad es protegerse de la caída de objetos, vidrios, lámparas, estantes y otros elementos que puedan desprenderse. Las personas que se encuentren dentro de un inmueble deben conservar la calma y ubicarse en las zonas seguras previamente identificadas.

No se recomienda usar ascensores durante un sismo ni apenas termina el movimiento. Si la evacuación resulta necesaria, corresponde salir por escaleras y verificar antes que la ruta no presente daños, cables expuestos, escapes de gas o elementos que puedan caer.

Una calle urbana está llena de personas y vehículos detenidos. Se observan edificios de gran altura y árboles a lo largo de la vía
Trabajadores y vehículos despejan las calles durante el II Simulacro Nacional Multipeligro 2026 en Miraflores. (Infobae / Marlon Carrasco)

En la calle, las personas deben alejarse de fachadas, muros, postes, carteles, puentes y tendidos eléctricos. Los conductores tienen que detener el vehículo en un sitio seguro, sin bloquear calles o accesos que puedan ser necesarios para una evacuación o el paso de los servicios de emergencia.

  • Mantener la calma y protegerse en una zona segura.
  • Alejarse de vidrios, espejos, lámparas y muebles altos.
  • No utilizar ascensores.
  • Evacuar solo cuando termine el movimiento y la ruta sea segura.
  • Apartarse de postes, cables, muros y carteles en espacios abiertos.
  • Detener el vehículo lejos de pasos elevados, árboles y cableado eléctrico.
05:19 hsHoy

Los reportes oficiales permiten evaluar los riesgos tras cada movimiento

Después de un sismo, se debe verificar si hay personas heridas y solicitar ayuda si es necesario. Si la vivienda presenta daños en columnas, paredes, techos, escaleras o instalaciones, sus ocupantes no deben ingresar otra vez hasta que un especialista determine que el inmueble es seguro.

Ante olor a gas, chispas o cables caídos, corresponde alejarse del área y evitar fósforos, encendedores e interruptores eléctricos. Las llamadas pueden saturar las redes durante una emergencia, por lo que los mensajes de texto y las aplicaciones de mensajería pueden resultar una alternativa para contactar a familiares.

Técnicos sentados ante computadoras observan pantallas de monitoreo con mapas de Perú y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú.
Personal técnico del Instituto Geofísico del Perú analiza datos de la Red Sismológica Nacional en la sala de monitoreo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los reportes del IGP constituyen la referencia técnica para conocer las características de cada sismo. La población debe atender las comunicaciones de las autoridades y evitar difundir información no confirmada sobre daños, víctimas o posibles réplicas.

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