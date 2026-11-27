Indecopi concluyó que el banco no demostró la autorización de la clienta ni la aplicación de los controles de seguridad en las operaciones digitales. Foto: difusión

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Compartamos Banco deberá dejar sin efecto dos créditos que sumaban S/ 12.000 y que fueron atribuidos a una consumidora sin que la entidad demostrara que ella los había solicitado o aceptado. El caso fue revisado por la Comisión de la Oficina Regional del Indecopi en Arequipa, que confirmó una sanción total de 7,56 UIT, equivalente a S/ 41.580.

La resolución dispone eliminar los intereses, cargos y comisiones generados por los préstamos, además de corregir, si corresponde, los reportes enviados a las centrales de riesgo.

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Indecopi cuestionó la contratación de los dos créditos

La comisión determinó que Compartamos Banco no presentó pruebas suficientes para demostrar que la clienta había consentido la contratación de ambos productos financieros. Tampoco acreditó que hubiera aplicado todos los controles de seguridad previstos para validar las operaciones digitales.

Entre las omisiones identificadas estuvo la falta de una fotografía tipo selfi, requerida en estos procedimientos. La entidad tampoco generó un código de autenticación de un solo uso ni comunicó a la usuaria los datos de las operaciones realizadas. Esos pasos debían contribuir a verificar la identidad de la titular y su aceptación de los préstamos.

El banco omitió solicitar una selfi, generar un código de autenticación e informar sobre las operaciones, medidas necesarias para validar la identidad y consentimiento de la clienta. Foto: difusión

La autoridad consideró que los hechos infringieron el literal b) del numeral 56.1 del artículo 56 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. La norma prohíbe que los proveedores obliguen a los consumidores a asumir pagos o prestaciones por bienes y servicios que no solicitaron previamente.

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La decisión está contenida en la Resolución Final n.° 0805-2026/INDECOPI-AQP, que ratificó lo resuelto en primera instancia por el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de la sede regional. De esta manera, el caso quedó definido en segunda y última instancia administrativa.

Banco deberá anular las deudas y corregir los reportes

Como medida correctiva, Compartamos Banco tendrá que anular los dos créditos y dejar sin efecto las obligaciones que se hayan generado por ellos. La disposición incluye los intereses, cargos y comisiones vinculados con las operaciones cuestionadas.

La entidad también deberá gestionar, cuando corresponda, la rectificación de la información reportada ante las centrales de riesgo de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS). Asimismo, tendrá que entregar a la consumidora las constancias de no adeudar correspondientes, para acreditar que no mantiene obligaciones derivadas de esos préstamos.

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La Resolución n.° 0805-2026/INDECOPI-AQP confirmó la sanción y cerró el caso en última instancia administrativa. Foto: Google Maps

Utilidad de Compartamos Banco creció 66,72% a agosto

En sus resultados financieros, Compartamos Banco reportó una utilidad neta de S/ 233,89 millones entre enero y agosto de 2026. La cifra superó en S/ 93,60 millones los S/ 140,29 millones obtenidos durante los mismos meses de 2025.

El margen financiero bruto aumentó 17,68% y alcanzó S/ 1.150,21 millones, mientras que el margen financiero neto avanzó 29,59%, hasta S/ 854,89 millones. Los ingresos por intereses sumaron S/ 1.284,29 millones, con los créditos directos como principal fuente.

Al cierre de agosto, la cartera bruta llegó a S/ 4.986,03 millones, un crecimiento de 13,14% interanual. Los créditos vigentes representaron S/ 4.726,11 millones. En tanto, la cartera vencida y los préstamos en cobranza judicial sumaron S/ 254,90 millones.

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Pese al aumento nominal de esos créditos deteriorados, la morosidad bruta se redujo de 5,41% a 5,11%, debido a que las colocaciones totales crecieron a un ritmo mayor. Las provisiones acumuladas para créditos, por su parte, subieron 22,28%, hasta S/ 425,85 millones, y la cobertura de la cartera morosa alcanzó 167,06%.

Los activos totales del banco ascendieron a S/ 5.867,87 millones, 14,08% más que un año antes. Las obligaciones con el público crecieron 17,77%, mientras que el patrimonio neto se ubicó en S/ 1.340,15 millones, con un incremento de 21,77% frente a agosto de 2025.