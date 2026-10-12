Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 12 de octubre de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra y analiza de forma permanente la actividad sísmica en el país mediante su red de estaciones. Esta cobertura reúne los reportes difundidos por el Centro Sismológico Nacional (Censis), con datos sobre hora, magnitud, profundidad, epicentro e intensidad de los movimientos reportados en las distintas regiones.
La actividad sísmica en Perú está vinculada con la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, además de fallas geológicas locales. Ante un temblor, se recomienda atender las comunicaciones del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil y las autoridades locales, así como aplicar las medidas de prevención previstas para cada vivienda, centro de trabajo o institución educativa.
El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4,3 en la madrugada de este lunes frente a la costa de la provincia de Cañete, en el departamento de Lima. El movimiento telúrico se produjo a las 04:57:21, hora local, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0732 difundido por el Centro Sismológico Nacional (Censis).
Un sismo de magnitud 5,1 se registró frente a la costa de Arequipa
El movimiento telúrico ocurrió a las 08:43 del 11 de octubre y tuvo como referencia un punto ubicado a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, en Camaná. El IGP precisó que su profundidad fue de 47 kilómetros.
La percepción del sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Quilca. Esa escala describe cómo fue sentido el movimiento por la población y no debe confundirse con la magnitud, que mide la energía liberada en el foco sísmico.
El mismo día, a las 14:41, se produjo otro temblor de magnitud 3,6 en Arequipa. El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al oeste de Quilca y tuvo una profundidad de 47 kilómetros.
En Ica, el primer evento informado ocurrió a las 06:36. El sismo alcanzó una magnitud de 4,5, tuvo una profundidad de 16 kilómetros y se localizó a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en Nasca. La intensidad fue de II-III en esa localidad.
Los sismos reportados por el IGP el 11 de octubre
- 06:36: magnitud 4,5, a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, Nasca, Ica. Profundidad de 16 kilómetros e intensidad II-III.
- 08:43: magnitud 5,1, a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, Camaná, Arequipa. Profundidad de 47 kilómetros e intensidad III-IV.
- 14:41: magnitud 3,6, a 16 kilómetros al oeste de Quilca, Camaná, Arequipa. Profundidad de 47 kilómetros e intensidad II-III.
- 17:44: magnitud 3,6, a 39 kilómetros al norte de Coracora, Parinacochas, Ayacucho. Profundidad de 114 kilómetros e intensidad II-III.
Un plan familiar permite definir rutas y responsabilidades antes de un sismo
La preparación debe comenzar antes de una emergencia. Cada familia necesita establecer rutas de evacuación, acordar un punto de encuentro fuera de la vivienda y asignar responsabilidades entre sus integrantes. Estas medidas permiten una salida más ordenada si el movimiento obliga a abandonar el inmueble.
También corresponde identificar las zonas seguras dentro de la casa, la oficina o el centro educativo. Deben estar alejadas de ventanas, espejos, estanterías, lámparas, muebles altos y otros objetos que puedan desprenderse durante un temblor.
El plan debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas y mascotas. Cada integrante debe conocer las rutas previstas y saber cómo actuar ante una interrupción de los servicios básicos.
La familia puede realizar simulacros para revisar si las rutas están despejadas y si el punto de encuentro resulta accesible. También conviene mantener visibles los teléfonos de emergencia y definir una persona de contacto fuera de la zona donde viven los integrantes del hogar.
La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas posteriores al movimiento
La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar de fácil acceso y contener artículos en buen estado. Su objetivo es cubrir las primeras 24 horas tras un sismo u otro desastre, ante posibles cortes de agua, electricidad, transporte o comunicaciones.
El contenido debe adaptarse a las necesidades de cada hogar. Una persona que requiere medicación frecuente, asistencia para movilizarse o equipos de apoyo necesita recursos adicionales dentro de la mochila o en un kit complementario.
Entre los artículos recomendados figuran agua potable, alimentos no perecibles, una linterna, radio portátil, pilas, batería externa y un botiquín. También se deben incluir documentos, llaves y dinero en efectivo de baja denominación, protegidos en una bolsa impermeable.
Los alimentos vencidos, las pilas descargadas y los productos dañados deben reemplazarse de forma periódica. Las familias con bebés, adultos mayores o mascotas deben sumar pañales, fórmula, ropa de recambio, recetas médicas, lentes, audífonos, bastones y artículos específicos.
Elementos básicos para la mochila de emergencia:
- Agua potable y alimentos no perecibles.
- Linterna, radio portátil, pilas y batería externa.
- Botiquín con gasas, vendas, antiséptico y medicamentos personales.
- Mascarillas, artículos de higiene, manta o ropa abrigada y silbato.
- Documentos, llaves, dinero en efectivo y teléfonos de emergencia.
- Pañales, fórmula y ropa de recambio para bebés.
- Recetas médicas, lentes, audífonos, bastones y recursos para mascotas.
Durante el movimiento se debe priorizar la protección personal
Cuando comienza un sismo, la prioridad es protegerse de los objetos que puedan caer. Las personas que están dentro de una edificación deben alejarse de vidrios y ubicarse en las zonas seguras que identificaron con anticipación.
No se deben usar ascensores durante el movimiento ni en los minutos posteriores. Tras el temblor, la evacuación debe realizarse por las escaleras solo si la ruta no presenta daños, cables expuestos, fugas de gas u otros riesgos.
Quienes estén en la vía pública deben apartarse de fachadas, postes, carteles, puentes y tendidos eléctricos. Los conductores deben detener sus vehículos en un lugar seguro, sin bloquear rutas de evacuación ni estacionar debajo de pasos elevados.
Después del sismo, se deben verificar posibles lesiones y dar primeros auxilios cuando sea necesario. Si la vivienda presenta daños en columnas, paredes, techos, escaleras o instalaciones, no se debe ingresar hasta que una evaluación técnica confirme que es segura.
Los reportes oficiales deben guiar las decisiones tras un sismo
Ante olor a gas, chispas o cables expuestos, es necesario abandonar el área y evitar el uso de fósforos, encendedores e interruptores eléctricos. Una fuga puede agravarse si se genera una chispa dentro del inmueble.
Las llamadas telefónicas pueden saturar las redes durante una emergencia. Por esa razón, se recomienda utilizar mensajes de texto o plataformas de internet para comunicarse con familiares y personas cercanas.
La población debe seguir las comunicaciones oficiales del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil y las autoridades locales. Estos organismos difunden información sobre la magnitud de los eventos, sus epicentros, posibles daños y medidas de seguridad.
Antes de retornar a una vivienda, las personas deben comprobar que no existan riesgos visibles y atender las indicaciones de los equipos de emergencia. La difusión de versiones no confirmadas puede generar confusión durante una situación de riesgo.