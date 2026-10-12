Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 12 de octubre de 2026

Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra y analiza de forma permanente la actividad sísmica en el país mediante su red de estaciones. Esta cobertura reúne los reportes difundidos por el Centro Sismológico Nacional (Censis), con datos sobre hora, magnitud, profundidad, epicentro e intensidad de los movimientos reportados en las distintas regiones.

La actividad sísmica en Perú está vinculada con la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, además de fallas geológicas locales. Ante un temblor, se recomienda atender las comunicaciones del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil y las autoridades locales, así como aplicar las medidas de prevención previstas para cada vivienda, centro de trabajo o institución educativa.