Perú

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimos sismos, epicentro y reporte del IGP del lunes 12 de octubre de 2026

Cuatro movimientos fueron registrados el 11 de octubre en Ica, Arequipa y Ayacucho, con un evento de magnitud 5,1 cerca de Quilca

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Un gran sismo es una amenaza latente para Perú. Exploramos los puntos débiles en la infraestructura y la preparación del país, desde la seguridad de las viviendas hasta la continuidad de los servicios básicos. Aprende sobre las medidas esenciales, como la mochila de emergencia y la identificación de zonas seguras, que pueden marcar la diferencia.

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registra y analiza de forma permanente la actividad sísmica en el país mediante su red de estaciones. Esta cobertura reúne los reportes difundidos por el Centro Sismológico Nacional (Censis), con datos sobre hora, magnitud, profundidad, epicentro e intensidad de los movimientos reportados en las distintas regiones.

La actividad sísmica en Perú está vinculada con la interacción de las placas de Nazca y Sudamericana, además de fallas geológicas locales. Ante un temblor, se recomienda atender las comunicaciones del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil y las autoridades locales, así como aplicar las medidas de prevención previstas para cada vivienda, centro de trabajo o institución educativa.

11:32 hsHoy

Sismo en Lima: temblor de magnitud 4,3 sacudió Lima en la madrugada de HOY lunes 12 de octubre

El Instituto Geofísico del Perú localizó el foco a 41 kilómetros al suroeste de San Vicente y señaló una profundidad de 42 kilómetros, dentro del rango intermedio, según su reporte técnico

Un sismo de magnitud 4,3 sacudió la costa de Cañete en la madrugada de este lunes
Un sismo de magnitud 4,3 sacudió la costa de Cañete en la madrugada de este lunes

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) registró un sismo de magnitud 4,3 en la madrugada de este lunes frente a la costa de la provincia de Cañete, en el departamento de Lima. El movimiento telúrico se produjo a las 04:57:21, hora local, según el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0732 difundido por el Centro Sismológico Nacional (Censis).

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07:08 hsHoy

Un sismo de magnitud 5,1 se registró frente a la costa de Arequipa

El movimiento telúrico ocurrió a las 08:43 del 11 de octubre y tuvo como referencia un punto ubicado a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, en Camaná. El IGP precisó que su profundidad fue de 47 kilómetros.

La percepción del sismo alcanzó una intensidad de III-IV en Quilca. Esa escala describe cómo fue sentido el movimiento por la población y no debe confundirse con la magnitud, que mide la energía liberada en el foco sísmico.

El mismo día, a las 14:41, se produjo otro temblor de magnitud 3,6 en Arequipa. El epicentro se ubicó a 16 kilómetros al oeste de Quilca y tuvo una profundidad de 47 kilómetros.

Manos abren una mochila con linterna, radio, agua y botiquín, junto a un mapa de Perú y una pantalla con el logo del IGP frente a la costa.
Una mochila de emergencia equipada con suministros básicos se presenta junto a un mapa de riesgo sísmico y el logotipo del Instituto Geofísico del Perú sobre una ciudad costera. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Ica, el primer evento informado ocurrió a las 06:36. El sismo alcanzó una magnitud de 4,5, tuvo una profundidad de 16 kilómetros y se localizó a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, en Nasca. La intensidad fue de II-III en esa localidad.

06:42 hsHoy

Los sismos reportados por el IGP el 11 de octubre

  • 06:36: magnitud 4,5, a 27 kilómetros al suroeste de San Juan de Marcona, Nasca, Ica. Profundidad de 16 kilómetros e intensidad II-III.
  • 08:43: magnitud 5,1, a 16 kilómetros al suroeste de Quilca, Camaná, Arequipa. Profundidad de 47 kilómetros e intensidad III-IV.
  • 14:41: magnitud 3,6, a 16 kilómetros al oeste de Quilca, Camaná, Arequipa. Profundidad de 47 kilómetros e intensidad II-III.
  • 17:44: magnitud 3,6, a 39 kilómetros al norte de Coracora, Parinacochas, Ayacucho. Profundidad de 114 kilómetros e intensidad II-III.
Sismo en Arequipa
Sismo en Arequipa - IGP
06:32 hsHoy

Un plan familiar permite definir rutas y responsabilidades antes de un sismo

La preparación debe comenzar antes de una emergencia. Cada familia necesita establecer rutas de evacuación, acordar un punto de encuentro fuera de la vivienda y asignar responsabilidades entre sus integrantes. Estas medidas permiten una salida más ordenada si el movimiento obliga a abandonar el inmueble.

También corresponde identificar las zonas seguras dentro de la casa, la oficina o el centro educativo. Deben estar alejadas de ventanas, espejos, estanterías, lámparas, muebles altos y otros objetos que puedan desprenderse durante un temblor.

Una familia camina hacia una puerta abierta cerca de un mural, una señal verde de evacuación, una mochila de emergencia y un botiquín.
Una familia realiza un simulacro de evacuación en una vivienda adaptada con señales del Instituto Nacional de Defensa Civil del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El plan debe contemplar las necesidades de niños, adultos mayores, embarazadas, personas con discapacidad, pacientes con enfermedades crónicas y mascotas. Cada integrante debe conocer las rutas previstas y saber cómo actuar ante una interrupción de los servicios básicos.

La familia puede realizar simulacros para revisar si las rutas están despejadas y si el punto de encuentro resulta accesible. También conviene mantener visibles los teléfonos de emergencia y definir una persona de contacto fuera de la zona donde viven los integrantes del hogar.

Cuatro personas caminan de espaldas hacia una puerta abierta siguiendo una línea amarilla trazada sobre el suelo de un pasillo.
Una familia realiza un ejercicio de evacuación en su vivienda en Perú siguiendo una ruta señalizada en el piso hacia la salida. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:56 hsHoy

La mochila de emergencia debe cubrir las primeras 24 horas posteriores al movimiento

La mochila de emergencia debe permanecer en un lugar de fácil acceso y contener artículos en buen estado. Su objetivo es cubrir las primeras 24 horas tras un sismo u otro desastre, ante posibles cortes de agua, electricidad, transporte o comunicaciones.

El contenido debe adaptarse a las necesidades de cada hogar. Una persona que requiere medicación frecuente, asistencia para movilizarse o equipos de apoyo necesita recursos adicionales dentro de la mochila o en un kit complementario.

Entre los artículos recomendados figuran agua potable, alimentos no perecibles, una linterna, radio portátil, pilas, batería externa y un botiquín. También se deben incluir documentos, llaves y dinero en efectivo de baja denominación, protegidos en una bolsa impermeable.

Una mochila abierta sobre una mesa junto a una botella de agua, una radio, una linterna, pilas, mascarillas, dinero y un botiquín.
Una mochila de emergencia equipada con agua, botiquín, radio y documentos permanece lista sobre una mesa en una vivienda de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los alimentos vencidos, las pilas descargadas y los productos dañados deben reemplazarse de forma periódica. Las familias con bebés, adultos mayores o mascotas deben sumar pañales, fórmula, ropa de recambio, recetas médicas, lentes, audífonos, bastones y artículos específicos.

Elementos básicos para la mochila de emergencia:

  • Agua potable y alimentos no perecibles.
  • Linterna, radio portátil, pilas y batería externa.
  • Botiquín con gasas, vendas, antiséptico y medicamentos personales.
  • Mascarillas, artículos de higiene, manta o ropa abrigada y silbato.
  • Documentos, llaves, dinero en efectivo y teléfonos de emergencia.
  • Pañales, fórmula y ropa de recambio para bebés.
  • Recetas médicas, lentes, audífonos, bastones y recursos para mascotas.
Mochila roja abierta con agua embotellada, latas, botiquín, radio, linterna, ropa doblada, dinero y cuadernos sobre un suelo de madera.
Una mochila de emergencia abierta reúne suministros básicos como agua, latas de comida, botiquín, linterna y radio para la preparación familiar ante desastres. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:29 hsHoy

Durante el movimiento se debe priorizar la protección personal

Cuando comienza un sismo, la prioridad es protegerse de los objetos que puedan caer. Las personas que están dentro de una edificación deben alejarse de vidrios y ubicarse en las zonas seguras que identificaron con anticipación.

No se deben usar ascensores durante el movimiento ni en los minutos posteriores. Tras el temblor, la evacuación debe realizarse por las escaleras solo si la ruta no presenta daños, cables expuestos, fugas de gas u otros riesgos.

Mochila de emergencia roja con botella de agua. Detrás, dos adultos y tres niños se agachan junto a una columna en un hogar.
Una familia en un hogar peruano se resguarda junto a una columna durante un simulacro de sismo, con una mochila de emergencia en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Quienes estén en la vía pública deben apartarse de fachadas, postes, carteles, puentes y tendidos eléctricos. Los conductores deben detener sus vehículos en un lugar seguro, sin bloquear rutas de evacuación ni estacionar debajo de pasos elevados.

Después del sismo, se deben verificar posibles lesiones y dar primeros auxilios cuando sea necesario. Si la vivienda presenta daños en columnas, paredes, techos, escaleras o instalaciones, no se debe ingresar hasta que una evaluación técnica confirme que es segura.

Edificio moderno con escaleras de metal y señales de evacuación verdes. Varias personas, algunas con mochilas, se desplazan siguiendo las indicaciones.
Participantes de un simulacro de evacuación practican las rutas de salida en un edificio residencial moderno de una ciudad peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
05:10 hsHoy

Los reportes oficiales deben guiar las decisiones tras un sismo

Ante olor a gas, chispas o cables expuestos, es necesario abandonar el área y evitar el uso de fósforos, encendedores e interruptores eléctricos. Una fuga puede agravarse si se genera una chispa dentro del inmueble.

Las llamadas telefónicas pueden saturar las redes durante una emergencia. Por esa razón, se recomienda utilizar mensajes de texto o plataformas de internet para comunicarse con familiares y personas cercanas.

Un hombre, un niño y una mujer colocan botellas de agua, conservas, botiquín y radio junto a una mochila azul con el emblema de INDECI.
Una familia peruana organiza suministros de primera necesidad y una mochila de emergencia recomendada por el INDECI para estar preparados ante posibles sismos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La población debe seguir las comunicaciones oficiales del IGP, el Instituto Nacional de Defensa Civil y las autoridades locales. Estos organismos difunden información sobre la magnitud de los eventos, sus epicentros, posibles daños y medidas de seguridad.

Antes de retornar a una vivienda, las personas deben comprobar que no existan riesgos visibles y atender las indicaciones de los equipos de emergencia. La difusión de versiones no confirmadas puede generar confusión durante una situación de riesgo.

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