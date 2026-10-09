Perú

Turrón de Doña Pepa conquista mercados internacionales: exportaciones crecieron 20,2%

Entre enero y agosto de 2025, el dulce peruano llegó a 13 destinos internacionales, mientras el Inacal aprobó nuevos parámetros técnicos para garantizar su calidad e inocuidad

El Inacal aprobó nuevos requisitos técnicos para su elaboración, desde los ingredientes hasta su almacenamiento y transporte.
El Inacal aprobó nuevos requisitos técnicos para su elaboración, desde los ingredientes hasta su almacenamiento y transporte. Foto: La Receta que Buscas
Guardar

El turrón de Doña Pepa, uno de los dulces más representativos de la gastronomía peruana durante octubre, amplía su presencia fuera del país. Entre enero y agosto de 2025, las exportaciones de este producto alcanzaron los USD 243.900, cifra que significó un incremento de 20,2% frente al mismo periodo del año anterior, según información de Adex Data Trade.

El postre llegó a 13 mercados internacionales, impulsado también por la demanda de los peruanos residentes en el extranjero. En paralelo, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) aprobó nuevos parámetros técnicos para su elaboración y comercialización, con requisitos que abarcan desde los ingredientes hasta las condiciones de almacenamiento y transporte.

PUBLICIDAD

¿Por qué octubre es el mes del turrón de Doña Pepa?

La popularidad de este dulce aumenta durante octubre, cuando se desarrollan las celebraciones vinculadas al Señor de los Milagros. Su preparación, compuesta por capas de masa horneada cubiertas con jarabe de frutas y decoradas con elementos dulces de distintos colores, lo convierte en uno de los productos tradicionales más asociados a esta temporada.

Su consumo, sin embargo, no se limita al mercado peruano. La presencia del turrón en el exterior refleja el interés por los productos nacionales entre las comunidades peruanas que viven en otros países. El crecimiento de los envíos registrado durante 2025 evidencia nuevas oportunidades comerciales para esta especialidad de la pastelería peruana.

PUBLICIDAD

Reportaje periodístico desde el Cercado de Lima sobre el inicio de la temporada de venta de turrones de Doña Pepa en el marco del Mes Morado. En un enlace en vivo para TVPerú Noticias, se presenta una dulcería tradicional donde se muestran diferentes variedades del postre, como la receta clásica, la opción integral y la de chocolate, además de exponer detalles sobre la elaboración del producto.

La expansión internacional también plantea la importancia de contar con criterios definidos para su fabricación. En ese contexto, las disposiciones técnicas del Inacal buscan establecer condiciones que permitan mantener características reconocibles del producto y contribuir a la calidad e inocuidad durante las diferentes etapas de la cadena comercial.

¿Qué establece la nueva norma para el turrón?

La Norma Técnica Peruana NTP 106.010:2026, denominada Panadería, pastelería y galletería Turrón de Doña Pepa Requisitos, fija especificaciones para la preparación de este alimento tradicional. El documento contempla aspectos relacionados con la composición, las características sensoriales, los parámetros fisicoquímicos y los controles microbiológicos, además de disposiciones sobre higiene, envasado, rotulado, almacenamiento y transporte.

La regulación distingue dos variedades. El turrón tradicional debe elaborarse con harina de trigo, grasa vegetal, azúcar, sal, anís, ajonjolí y yema de huevo. Para la versión no tradicional, en cambio, se permite utilizar otras harinas sucedáneas y realizar modificaciones en los ingredientes.

En cuanto a su presentación, el producto debe tener forma cúbica o de paralelepípedo, una base plana y una corteza de tonalidad dorada rojiza. La parte superior debe incorporar al menos uno de los elementos admitidos por la norma, como caramelos duros, frutas confitadas, glaseadas o deshidratadas, así como frutos y semillas secos aptos para el consumo humano.

El consumo de este postre se intensifica en octubre, mes marcado por las festividades del Señor de los Milagros.
El consumo de este postre se intensifica en octubre, mes marcado por las festividades del Señor de los Milagros. Foto: 7 Caníbales

Humedad, acidez y otros parámetros de calidad

Entre las principales especificaciones fisicoquímicas figuran un máximo de 12% de humedad, un límite de 3% de ceniza y una acidez que no debe superar el 0,70%. Asimismo, el índice de peróxido tiene un tope de 5 Meq/kg, mientras que el uso de bromato de potasio debe ser de 0%.

La norma también considera las características internas del alimento. Su textura debe ser suave y tanto el olor como el sabor deben corresponder a los propios del turrón de Doña Pepa, aunque pueden presentarse variaciones según los ingredientes utilizados.

Otro componente de la regulación es el control de microorganismos que podrían comprometer la seguridad alimentaria. La lista incluye mohos, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, Clostridium perfringens y Salmonella spp. Los criterios aplicables dependerán de la composición y las características del producto.

Envase, etiquetado y conservación del producto

Los requisitos no se limitan al turrón terminado. Los ingredientes deben encontrarse en buenas condiciones y cumplir con las exigencias técnicas correspondientes. El envase, por su parte, debe proteger el alimento y contribuir a conservar sus propiedades higiénicas, nutritivas y tecnológicas.

Los parámetros fisicoquímicos establecen topes de 12% de humedad, 3% de ceniza y 0,70% de acidez.
Los parámetros fisicoquímicos establecen topes de 12% de humedad, 3% de ceniza y 0,70% de acidez. Foto: difusión

También se establecen condiciones para el almacenamiento y el transporte, con el propósito de prevenir contaminaciones y preservar las características del producto hasta su venta. El rotulado debe ajustarse a la legislación nacional vigente y a las disposiciones técnicas aplicables.

Para los consumidores, revisar la integridad del envase y comprobar datos como la fecha de vencimiento, el número de lote, los ingredientes y las condiciones de conservación permite contar con información relevante antes de comprar. Estos elementos complementan los controles previstos para la elaboración y comercialización del dulce.

Así, el turrón de Doña Pepa mantiene su lugar en una de las principales tradiciones gastronómicas de octubre mientras amplía su alcance comercial. El crecimiento de las exportaciones y la aprobación de nuevos requisitos técnicos marcan dos aspectos de su desarrollo: la llegada a más consumidores fuera del Perú y la definición de parámetros para su producción.

Temas Relacionados

turrónturrón de Doña Pepaexportaciones peruanasperu-economia

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Terremoto de magnitud 7.6 en Panamá: Marina de Guerra del Perú activó vigilancia ante un posible tsunami

La Dirección de Hidrografía y Navegación informó que el movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y ocurrió frente a Las Tablas. Aunque se reforzó el monitoreo, no existe una alerta para el litoral peruano

Terremoto de magnitud 7.6 en Panamá: Marina de Guerra del Perú activó vigilancia ante un posible tsunami

Terremoto 7.6 en Panamá: qué ocurrió y qué pasaría en Perú ante un sismo de esa magnitud

Darwin La Torre, ingeniero civil y docente de la Universidad de Lima, explicó que el sismo registrado en Panamá tuvo características superficiales y advirtió que un evento de similar energía expondría las vulnerabilidades de las viviendas informales en Perú

Terremoto 7.6 en Panamá: qué ocurrió y qué pasaría en Perú ante un sismo de esa magnitud

Quién es Hitler Mussolini, el candidato que ganó en un pequeño distrito de Huánuco, en Perú, por solo 25 votos

Hitler Mussolini Simeón Flores, virtual alcalde de Queropalca, Huánuco, obtuvo 229 votos en las elecciones 2026. Su hoja de vida revela cuánto gana, qué estudios tiene y los bienes que declaró ante el JNE

Quién es Hitler Mussolini, el candidato que ganó en un pequeño distrito de Huánuco, en Perú, por solo 25 votos

Gia Meier aclaró quién es el joven con el que fue captada tras salir de fiesta

La hija de Christian Meier y Marisol Aguirre respondió a las especulaciones surgidas tras las imágenes difundidas por Amor y Fuego y reveló que se trata de su “mejor amigo desde el nido”.

Gia Meier aclaró quién es el joven con el que fue captada tras salir de fiesta

Reniec habilita más de 100 locales para trámites y entrega de DNI este fin de semana: revisa las regiones y los horarios de atención

La atención tendrá horarios diferenciados según la sede, con oficinas habilitadas en regiones como Lima, Arequipa, Cusco y Piura

Reniec habilita más de 100 locales para trámites y entrega de DNI este fin de semana: revisa las regiones y los horarios de atención
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

El JNE decidirá hoy la fecha final para la segunda vuelta en regiones

El JNE decidirá hoy la fecha final para la segunda vuelta en regiones

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

Piden al JEE declarar nula la elección en Lima por el caso de Rafael López Aliaga

PJ admite demanda para anular la candidatura de Rafael López Aliaga por reelección encubierta

Keiko Fujimori invitará a Nayib Bukele a visitar el Perú durante su viaje oficial a El Salvador

ENTRETENIMIENTO

Gia Meier aclaró quién es el joven con el que fue captada tras salir de fiesta

Gia Meier aclaró quién es el joven con el que fue captada tras salir de fiesta

BTS en Lima: los freebies más creativos que prepararon las fans para los conciertos 7, 9 y 10 de octubre

¿Qué son los ‘freebies’ y por qué miles de fans de BTS los intercambian antes de los conciertos?

Cientos de fans de BTS desbordan hotel Marriott y bloquean camioneta negra que los habría trasladado: “Compórtense”

ARMY Perú pidió disculpas a BTS por el ruido en su hotel y difundió paneles en coreano: “Su tranquilidad importa más que verlos de cerca”

DEPORTES

Líbero de Perú dejó mensaje a Brasil y Argentina tras clasificar a semifinales del Sudamericano Sub 19 de vóley: “Vamos a ir con todo”

Líbero de Perú dejó mensaje a Brasil y Argentina tras clasificar a semifinales del Sudamericano Sub 19 de vóley: “Vamos a ir con todo”

Perú atraviesa su mejor momento en la UFC: nueve peleadores instalados en la compañía más relevante de MMA del planeta

Resultados del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así van las selecciones en el torneo clasificatorio al Mundial

Perú ganó 3-0 a Uruguay en el sudamericano sub-19 y clasificó invicto a semifinales del torneo: resumen y jugadas del triunfo peruano en Maracaibo

Tabla de posiciones del Campeonato Sudamericano Sub 19 de Vóley 2026 HOY: así va Perú tras victoria ante Venezuela por fecha 2