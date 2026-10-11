Perú

Stephanie Cayo sorprende al confesar su amor por Alejandro Sanz: “Qué voy a decir del hombre que amo”

La actriz peruana se mostró emocionada y feliz por la etapa en la que se encuentra junto al cantante español

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo sobre un escenario de concierto sostienen juntos un micrófono azul vestidos de negro
El cantante español Alejandro Sanz y la actriz peruana Stephanie Cayo interpretan una canción sobre el escenario durante un concierto.
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Stephanie Cayo habló con franqueza sobre el vínculo que mantiene con Alejandro Sanz y reconoció que vive un período de cambios personales, trabajo y mayor conocimiento de sí misma. La actriz peruana definió la relación como una etapa que transita con felicidad, aunque admitió que la atención sobre su vida privada plantea dificultades.

Estoy pasando una etapa de mucho crecimiento y creo que me conozco mucho más. Es un momento bonito, de mucho trabajo también”, expresó Cayo en una entrevista con la revista ¡Hola!.

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La actriz evitó profundizar en aspectos cotidianos del noviazgo, pero sí se refirió a la exposición que rodea a la pareja. Para ella, el desafío consiste en compartir aquello que considere oportuno sin que ese gesto implique una apertura total de su intimidad.

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No es fácil, porque, para mí, no hay que irse a un extremo de sobreexponerse o mostrarlo absolutamente todo, pero tampoco ocultarse”, explicó. “Hay que encontrar un punto intermedio donde puedas compartir lo que quieras compartir”.

Cayo señaló que ese equilibrio resulta más complejo por el alcance de las redes sociales. Una imagen, un gesto o una publicación familiar pueden dar pie a interpretaciones que, según sostuvo, no siempre se corresponden con lo ocurrido.

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La intérprete recordó los rumores sobre un supuesto embarazo que circularon después de una publicación de su entorno. La confusión surgió por un símbolo que algunos usuarios identificaron como un corazón, aunque ella aclaró que se trataba de un triángulo que utilizan sus familiares.

Una mujer recostada en un camastro sostiene sus manos sobre su abdomen en una captura de pantalla de la red social Instagram
Stephanie Cayo aparece recostada en una fotografía publicada por Alejandro Sanz en redes sociales, lo que generó especulaciones sobre un embarazo.

El episodio tuvo un impacto especial en su familia. “Lo pasé mal solo por mi abuela, va a cumplir 99 años”, contó la protagonista de producciones como La mujer de mi vida y Hasta que nos volvamos a encontrar.

Stephanie Cayo y el dulce calificativo para Alejandro Sanz

La conversación con ¡Hola! también abordó el recibimiento de El alma al aire, el espectáculo que Alejandro Sanz estrenó semanas atrás. Al ser consultada por los comentarios sobre el perfil humano del músico español, Cayo respondió con una frase que confirmó el momento que atraviesa la pareja.

Es así, es un gran hombre, qué voy a decir del hombre que amo”, afirmó la actriz.

La declaración llegó después de que ambos posaran juntos ante las cámaras durante la presentación del show. Aunque la presencia pública de la pareja generó repercusión, Stephanie Cayo reconoció que todavía no se siente del todo cómoda frente a esa clase de escenas.

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Un poco tímida, la verdad. Yo hice la foto rápido porque me sigue dando un poco de nervios”, relató. “Es extraño también, uno se siente un poco expuesto”.

Para la actriz, el interés del público por su relación con Alejandro Sanz es comprensible. De todos modos, insistió en que existen límites que busca preservar. A su criterio, la difusión excesiva de situaciones privadas puede derivar en una intromisión mayor y alimentar versiones ajenas a la realidad de la pareja.

La peruana y el artista español han mantenido una presencia medida en sus apariciones conjuntas. Esa postura coincide con la idea que expuso durante la entrevista: no desaparecer del espacio público, pero tampoco convertir el noviazgo en una fuente permanente de contenido.

Cayo también respondió a una pregunta sobre la posibilidad de volver a casarse. La actriz estuvo casada con el empresario estadounidense Chad Campbell en 2018 y señaló que la cuestión aparece incluso en las conversaciones familiares.

Alejandro Sanz y Stephanie Cayo en una cocina. Él, con gafas de sol y chaqueta deportiva, mira a la cámara. Ella, con camiseta blanca, sonríe y sostiene una copa de vino
Alejandro Sanz y Stephanie Cayo comparten un momento distendido en la cocina, mientras crecen los rumores sobre su posible relación.

Mi mamá me lo pregunta también, y no le contesto. Eso no se sabe nunca, pero no es algo que me quite el sueño”, indicó.

La actriz dejó abierta cualquier decisión futura, aunque remarcó que ese tema no ocupa hoy un lugar central en sus preocupaciones. Su presente, explicó, está atravesado por proyectos laborales, una etapa de crecimiento personal y una relación que intenta resguardar de la exposición excesiva.

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