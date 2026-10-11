Jesús Maldonado espera un fallo electoral para seguir al frente de San Juan de Lurigancho: ¿Qué pasará con el distrito que tiene más de 1 millón de habitantes?

En el programa Buenos Días Perú de Panamericana Televisión, los conductores entrevistan en estudio a Jesús Maldonado, quien aborda el panorama electoral en San Juan de Lurigancho y responde sobre cuestionamientos en su gestión. Durante la conversación, se muestran imágenes de apoyo que incluyen cámaras de seguridad e incidentes ocurridos en la vía pública.

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Jesús Maldonado afirmó que obtuvo cerca de 250 mil votos como primer regidor en San Juan de Lurigancho y aguarda que el Jurado Electoral Especial defina en los próximos días si puede continuar al frente de la municipalidad. El dirigente sostuvo que los resultados expresaron el respaldo de los vecinos a la permanencia de su gestión en el distrito.

El candidato explicó que la lista electoral se conformó con el objetivo de sostener un proyecto municipal que, según indicó, no podía repetirse con los mismos integrantes. “Los vecinos optaron porque el proyecto continuara”, declaró al referirse a la fórmula con la que participó en los últimos comicios.

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Maldonado señaló que San Juan de Lurigancho es el distrito con mayor población del Perú y consideró que la decisión electoral debe contemplar esa realidad. A su entender, el organismo encargado de resolver el caso debe aplicar criterios fijados en pronunciamientos anteriores sobre la sucesión de autoridades locales.

Un reporte a boca de urna de Datum sitúa a Jesús Maldonado al frente de los resultados electorales en San Juan de Lurigancho para las elecciones municipales de 2026. (América TV)

La controversia se centra en la sucesión del primer regidor

La discusión jurídica se concentra en la posibilidad de que un alcalde que deja el cargo sea reemplazado por el primer regidor de la lista ganadora. Bajo esa interpretación, el regidor asumiría la conducción del municipio por sucesión y no a través de una reelección para el mismo cargo.

Maldonado rechazó que su candidatura constituya una “reelección encubierta” y afirmó que esa caracterización buscó afectar su campaña. El dirigente pidió que el caso sea evaluado desde el punto de vista legal y no como parte de una disputa política entre sectores que participaron en el proceso electoral.

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El aspirante sostuvo que existen resoluciones emitidas desde 2018 que respaldan la posibilidad de que un primer regidor asuma la alcaldía ante la salida de la autoridad elegida. Según explicó, esos antecedentes deberían ser considerados por el Jurado Electoral Especial al momento de emitir una resolución sobre su situación.

Alcalde opina sobre la ola de violencia en el distrito que lidera desde el 1 de enero - crédito Municipalidad de SJL.

Maldonado atribuyó la polémica a una disputa política electoral

El candidato vinculó la controversia con el escenario nacional y mencionó al exalcalde de Lima Rafael López Aliaga como una de las figuras que, según dijo, trasladó el debate al terreno político. Para Maldonado, la discusión no debería limitarse a su candidatura, sino abarcar el derecho de los electores a escoger a sus representantes.

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Indicó que tanto su participación electoral como el voto de los vecinos cuentan con protección constitucional. Por ello, consideró que una eventual decisión sobre su continuidad debe respetar el resultado expresado en las urnas y las normas que regulan la sucesión de autoridades municipales.

El caso quedó en manos de las instancias electorales, que deberán definir si la postulación de un alcalde saliente como primer regidor permite su posterior retorno a la conducción del distrito. Maldonado confió en que el pronunciamiento se conocerá en los próximos días y se ajustará a los precedentes que citó durante sus intervenciones públicas.

Presidente del JNE a favor de la reelección de autoridades municipales y regionales.

Las observaciones sobre compras menores a ocho UIT

Durante la entrevista, Maldonado también respondió por observaciones de la Contraloría General de la República relacionadas con contrataciones municipales por montos menores a ocho Unidades Impositivas Tributarias (UIT). El cuestionamiento incluía adquisiciones directas que, sumadas, podían alcanzar los S/ 300 mil para distintas empresas.

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El dirigente afirmó que las observaciones surgieron a partir de un cambio en los requisitos de registro de compras de menor cuantía. Según su versión, la modificación se produjo entre 2023 y 2024 y estableció un plazo de 10 días para que las entidades locales incorporaran esa información en sus sistemas.

El candidato aseguró que los registros pendientes fueron regularizados y sostuvo que el problema alcanzó a “casi todas” las municipalidades. Explicó que varias plataformas no estaban preparadas para consignar adquisiciones de bajo monto, como útiles de oficina y otros insumos necesarios para el funcionamiento cotidiano de las oficinas públicas.

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El candidato negó favoritismo en las contrataciones municipales

Maldonado descartó que hubiera existido direccionamiento o trato preferencial hacia empresas proveedoras. Detalló que el área de logística de la municipalidad remite invitaciones a negocios inscritos en sus registros, que luego presentan cotizaciones para los bienes o servicios requeridos.

Según su explicación, el alcalde y la gerencia municipal no intervienen directamente en esa etapa del procedimiento. El área usuaria identifica la necesidad de compra y logística realiza las acciones correspondientes para solicitar propuestas y seleccionar una oferta de acuerdo con los mecanismos establecidos.

El dirigente remarcó que las observaciones deben ser evaluadas dentro del contexto de los cambios administrativos aplicados a las adquisiciones de menor monto. También insistió en que no existió una intervención política en la elección de proveedores ni un esquema destinado a beneficiar a compañías específicas.

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Alcalde de SJL volvió a denunciar que ha recibido amenazas de muerte. (Foto: Andina)

La propuesta incluye obras en zonas periféricas y una agencia municipal

En caso de continuar en la conducción de la Municipalidad de San Juan de Lurigancho, Maldonado planteó fortalecer el comercio formal, recuperar alamedas y parques, y extender la infraestructura hacia los sectores periféricos. Su propuesta contempla intervenciones en zonas donde, según señaló, persisten dificultades de acceso a servicios básicos.

El candidato mencionó la construcción de escaleras y muros de contención en las partes altas del distrito. Explicó que esas obras pueden facilitar la llegada de redes de agua y otros servicios, aunque reconoció que el presupuesto municipal resulta insuficiente para atender todas las demandas de infraestructura.

Maldonado pidió coordinación con el eventual gobierno de Keiko Fujimori, a quien se refirió como presidenta, para ejecutar proyectos de mayor escala. Afirmó que la expansión urbana del distrito exige una participación conjunta de la municipalidad, el Ejecutivo y otras entidades públicas con capacidad para financiar obras.

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La seguridad urbana y el acceso a trámites figuran entre las prioridades

Sobre seguridad, Maldonado diferenció los delitos complejos, como el sicariato y la extorsión, de los robos, hurtos y arrebatos. Reconoció que los primeros continúan como una preocupación para los vecinos, aunque sostuvo que los delitos patrimoniales de menor escala disminuyeron de forma considerable durante su gestión.

La calle Libertad en San Juan de Lurigancho permanece acordonada tras el ataque armado que causó la muerte de dos jóvenes que acudieron a recoger un vehículo. (Composición: Infobae Perú / ATV Noticias)

El candidato citó como ejemplo la zona de 10 de Canto Grande, donde aseguró que la presencia policial, el serenazgo, la iluminación, el ordenamiento y la formalización comercial mejoraron la percepción de seguridad. Definió esa estrategia como un modelo basado en transitabilidad, limpieza, vigilancia y recuperación de espacios públicos.

Más de diez casquillos en la escena: dos hombres murieron tras un ataque a balazos| Foto: América Noticias

La construcción de una agencia municipal en la parte alta del distrito forma parte de sus propuestas para los próximos cuatro años. Maldonado indicó que algunos vecinos demoran cerca de una hora para llegar a la sede central, por lo que un trámite puede implicar hasta dos horas de viaje en transporte público. El equipo municipal prevé realizar el próximo mes una reunión de planificación para definir las obras y medidas del nuevo período.

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