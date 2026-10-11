Procesión del Señor de los Milagros llegó a el Vaticano y fue saludada por el papa León XIV

La tradicional procesión del Señor de los Milagros, una de las manifestaciones de fe más importantes de Perú, recorre las calles de Roma. La comunidad peruana residente en Italia se reúne para venerar la imagen del Cristo Moreno. - Vaticano News

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El papa León XIV saludó a los devotos del Señor de los Milagros en la Plaza de San Pedro y agradeció sus oraciones ante la visita pastoral que realizará a Perú, tras la oración del Ángelus del domingo 11 de octubre.

El pontífice dirigió su mensaje a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a quienes acompañaron la imagen del Crucificado hasta la plaza. “Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a cuantos han participado en la procesión con la venerada imagen del Crucificado. Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, expresó el papa, según el medio vaticano.

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La hermandad organizadora calculó una asistencia de alrededor de 2.500 fieles - Vaticano News

La participación de los devotos peruanos en Roma

La hermandad organizadora calculó una asistencia de alrededor de 2.500 fieles, llegados desde Florencia, Milán, Nápoles, Terni, Turín y Villalba, además de Alemania, Francia, España y Estados Unidos.

Monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, obispo del Callao y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, celebró por la tarde la misa en la Basílica de San Pedro.

La devoción nació en Lima en el siglo XVII, a partir de una pintura de Cristo crucificado realizada por un esclavo angoleño en una pared de adobe que resistió los terremotos de 1655 y 1687. Las procesiones de octubre se extendieron mediante hermandades peruanas a los cinco continentes; León XIV veneró una imagen de la devoción en una capilla de la catedral de Notre-Dame de París el 25 de septiembre, durante su viaje apostólico a Francia.

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Procesión del Señor de los Milagros llegó a el Vaticano y fue saludada por el papa León XIV - Vaticano News

La devoción peruana ante la visita papal a Perú

La visita de León XIV a Perú está prevista del 11 al 16 de noviembre de 2026, con recorrido por Lima, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa. El encuentro en Roma vinculó esa próxima visita con una devoción que acompaña a las comunidades peruanas fuera de su país.

El pontífice dirigió su mensaje a los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a quienes acompañaron la imagen del Crucificado - Vaticano News

León XIV será operado esta semana tras detectarse un nódulo en un pulmón

El papa León XIV informó el domingo 11 de octubre que será sometido a una intervención para extirpar un nódulo localizado en un pulmón. Según comunicó tras el Ángelus, los médicos detectaron la lesión durante controles recientes y aconsejaron la cirugía, ya que se encuentra en una fase temprana.

El portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, indicó que el pontífice permanecerá internado cerca de una semana después de la operación. Hasta el momento, el Vaticano no anunció cambios en el viaje apostólico previsto para noviembre, que incluye una escala en Perú.

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Procesión del Señor de los Milagros llegó a el Vaticano y fue saludada por el papa León XIV

El Arzobispado de Lima pidió oraciones al Señor de los Milagros por su recuperación

La noticia generó mensajes de apoyo entre los fieles peruanos, en especial por la relación de León XIV con el país, donde desarrolló parte de su labor pastoral y fue obispo de Chiclayo. El Arzobispado de Lima convocó a la comunidad católica a rezar por la recuperación del pontífice antes de la intervención.

La institución pidió la intercesión del Señor de los Milagros, cuya hermandad fue saludada por el Papa en la Plaza de San Pedro. El pedido de oraciones sumó un nuevo significado a la presencia de los devotos peruanos en Roma, a pocas semanas de la visita pastoral anunciada para noviembre.

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