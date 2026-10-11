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Gol de Luis Iberico tras sutil cabezazo en Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura 2026

El delantero ‘celeste’ adelantó a su equipo en el Estadio Héroes de San Ramón con un preciso remate aéreo, luego de aprovechar un gran centro de Yoshimar Yotún

El atacante 'celeste' puso la ventaja en Cajamarca. - Video: L1 MAX
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Luis Iberico fue protagonista en el duelo entre Sporting Cristal y UTC, disputado este domingo 11 de octubre por la undécima fecha del Torneo Clausura 2026. El delantero ‘celeste’ apareció dentro del área rival y abrió el marcador en el Estadio Héroes de San Ramón con un sutil cabezazo, tras aprovechar un centro preciso de Yoshimar Yotún.

El conjunto rimense ya había generado aproximaciones peligrosas durante el primer tramo de la contienda y encontró su recompensa a los 12 minutos del encuentro. La acción nació de un tiro libre indirecto desde el sector izquierdo del área cajamarquina, una oportunidad que el capitán ‘cervecero’ aprovechó para demostrar su calidad con el pie zurdo y enviar el balón al corazón del área.

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Yotún puso la pelota en la cabeza de Iberico, quien conectó con precisión y venció al arquero Angelo Campos, que no pudo evitar el 1-0 a favor del cuadro visitante. La conexión entre ambos futbolistas permitió que Sporting Cristal concretara su buen inicio y tomara la ventaja en el compromiso disputado en Cajamarca.

Sin embargo, la celebración del atacante tuvo que esperar unos minutos. La jugada fue revisada por el VAR ante una posible posición adelantada de Iberico, lo que generó suspenso entre los jugadores y el comando técnico ‘celeste’. Finalmente, el árbitro principal Jordi Espinoza recibió la confirmación de que no existía una infracción y validó el tanto que puso en ventaja al elenco limeño en Cajamarca.

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Celebración de Luis Iberico tras anotarle a UTC en Cajamarca.
Celebración de Luis Iberico tras anotarle a UTC en Cajamarca. Crédito: ITEA

Luis Iberico y su aporte goleador en Sporting Cristal

Con su anotación en Cajamarca, Luis Iberico ya suma siete goles en la temporada y atraviesa un tramo importante en su producción ofensiva con Sporting Cristal. El delantero ha anotado en tres de los últimos cuatro partidos del conjunto rimense por el Torneo Clausura 2026, consolidándose como una de las alternativas ofensivas del equipo en la recta final del campeonato.

En las jornadas recientes, el atacante celebró frente a Los Chankas y Atlético Grau, antes de volver a hacerse presente en el marcador ante UTC. Sus anotaciones han llegado en un momento importante para los ‘celestes’, que buscan sumar puntos para mantenerse en la pelea por sus objetivos en el campeonato.

Además, Iberico ya le había marcado al conjunto cajamarquino durante el Torneo Apertura, cuando anotó en la victoria de Sporting Cristal por 3-2 en el estadio Alberto Gallardo. Con su nueva conquista en Cajamarca, el delantero volvió a convertir frente al mismo rival, esta vez en el Clausura 2026.

Ahora, el atacante buscará mantener su aporte goleador en los compromisos que restan de la temporada. Sporting Cristal apunta a cerrar el Clausura con buenos resultados y pelear por el título nacional, un objetivo en el que la efectividad de Iberico puede representar un aporte importante para el equipo.

Luis Iberico ya suma siete goles en la temporada con Sporting Cristal.
Luis Iberico ya suma siete goles en la temporada con Sporting Cristal. Crédito: ITEA

El próximo desafío de Sporting Cristal en el Torneo Clausura

Sporting Cristal volverá a jugar en casa el próximo domingo 18 de octubre, cuando reciba a Comerciantes Unidos en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 12 del Torneo Clausura 2026. El conjunto rimense buscará aprovechar la localía para sumar una nueva victoria y mantener el impulso en esta etapa decisiva del campeonato.

Los dirigidos por Roberto Mosquera intentarán hacerse fuertes ante su público y quedarse con tres puntos importantes para seguir en la pelea por sus objetivos en el torneo. Para ello, buscarán sostener el rendimiento mostrado en sus últimas presentaciones y aprovechar el buen momento goleador de jugadores como Luis Iberico, quien viene aportando con sus anotaciones en la recta final de la temporada.

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