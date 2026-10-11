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A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo de Roberto Mosquera visita al último de la tabla de posiciones con el objetivo de sumar una victoria y meterse de lleno a la lucha por esta segunda fase. Conoce los horarios

Sporting Cristal se enfrenta a UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
Sporting Cristal se enfrenta a UTC por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.
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Sporting Cristal visitará a UTC hoy, domingo 11 de octubre, por la fecha 11 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El encuentro se disputará en el estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca. Conoce en esta nota los horarios del partido.

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El partido está pactado para iniciar a las 13:00 horas de Perú. Con respecto a otros países, arrancará de la siguiente manera: a las 12:00 horas de México; a las 13:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 14:00 horas de Estados Unidos, Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 15:00 horas de Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay.

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Dónde ver Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura de Liga 1 2026

L1 MAX transmitirá el partido entre Sporting Cristal y UTC, correspondiente a la fecha 11 del Torneo Clausura. La señal estará disponible en los servicios de televisión por cable que la incluyan en su programación, sin necesidad de contratar un paquete adicional ni de conexión a internet.

El encuentro también podrá seguirse por L1 Play, la plataforma digital del canal, con acceso mediante suscripción desde celulares, tabletas y computadoras con conexión a internet.

Por otro lado, Infobae Perú realizará la cobertura desde la previa, con el minuto a minuto, las incidencias, las principales jugadas y los goles.

Los 'cerveceros' visitarán al 'gavilán del norte' en Cajamarca por la fecha 11. (L1 Max)

¿Cómo llega Sporting Cristal?

Sporting Cristal llega con impulso al duelo ante UTC. El equipo dirigido por Roberto Mosquera dejó atrás una etapa de resultados irregulares y encadenó actuaciones que le permitieron clasificarse a la final de la Copa de la Liga.

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En su última presentación, el cuadro celeste goleó 5-0 a ADT, con un doblete de Santiago González y tantos de Michael Hoyos, Leandro Sosa y Catriel Cabellos. De esta forma, selló su pase a la definición del nuevo torneo con un marcador global de 6-0, tras imponerse por 1-0 en el partido de ida.

En el Torneo Clausura, Sporting Cristal ocupa el cuarto puesto con 19 puntos, a tres de los líderes momentáneos, Deportivo Garcilaso y Sport Huancayo. Una victoria en Cajamarca lo mantendría en la disputa por el campeonato, cuando restan poco más de cinco fechas para el cierre.

El cuadro rimense aplastó 5-0 en la vuelta y clasificó a la final del torneo - Crédito: Bicolor .

¿Cómo llega UTC?

En contraparte, UTC atraviesa un momento complicado en la temporada. El ‘gavilán del norte’ cayó 3-2 ante Sport Huancayo como visitante, pese al doblete de Marlon de Jesús. Marcelo Gaona, Javier Sanguinetti y Daniel Porozo marcaron para el triunfo del ‘rojo matador’.

La derrota, correspondiente a la fecha 10, mantuvo al elenco cajamarquino en el fondo de la tabla del Torneo Clausura 2026. UTC no ganó ninguno de sus 10 partidos en esta segunda fase y figura con -3 puntos tras las sanciones recibidas.

Además, el cuadro cajamarquino se perfila como el primer descendido de la temporada: ocupa el último lugar de la tabla acumulada con 10 unidades. Hasta el momento, se le descontaron 10 puntos por deudas con futbolistas y resoluciones de la Federación Peruana de Fútbol.

UTC está a 15 puntos de la zona de permanencia. Aunque aún dispone de partidos para intentar revertir su situación, el panorama es adverso por el calendario que afrontará, con visitas en ciudades de altura y rivales que disputan el Clausura.

UTC perdió 3-2 ante Sport Huancayo en la fecha 10 y no ha podido ganar en lo que va del Torneo Clausura 2026.
UTC perdió 3-2 ante Sport Huancayo en la fecha 10 y no ha podido ganar en lo que va del Torneo Clausura 2026.

Posibles alineaciones

- Sporting Cristal: Diego Enríquez, Cristiano Da Silva, Rafael Lutiger, Luis Abram, Leandro Sosa, Martín Tavara, Agustín Álvarez, Maxloren Castro, Luis Iberico, Santiago González, Michael Hoyos.

- UTC: Ricardo Bettocchi, Gilmar Paredes, Junior Huerto, Bruno Duarte, Luis Garro, Arquímedes Figuera, Joshua Cantt, Luis Arce, Marcos Lliuya, David Dioses, Marlon De Jesús.

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