Perú

“Agradezco sus oraciones”: el papa León XIV no descarta venir al Perú tras conocerse que será operado

Tras la bendición dominical, el sumo pontífice agradeció las plegarias de la comunidad peruana e informó sobre su próxima travesía pastoral, que incluye recorridos por diversas provincias sudamericanas durante el mes morado

El papa León XIV agradeció las oraciones de la Hermandad del Señor de los Milagros por su próxima visita a Perú. (REUTERS/Remo Casilli)
El papa León XIV agradeció las oraciones de la Hermandad del Señor de los Milagros por su próxima visita a Perú. (REUTERS/Remo Casilli)
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El papa León XIV agradeció este domingo 11 de octubre las oraciones de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y afirmó que realizará una visita pastoral a Perú, después de que la Santa Sede confirmara que será sometido a una operación para extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones.

Tras el rezo del Ángelus, desde la ventana del Palacio Apostólico, el pontífice se dirigió a los fieles que llegaron al Vaticano como parte de la procesión dedicada al Cristo Moreno. “Saludo a los miembros de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma y a cuantos han participado en la procesión con la venerada imagen del Crucificado. Agradezco sus oraciones por la visita pastoral que realizaré a Perú”, expresó.

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La declaración fue hecha durante las actividades organizadas por la hermandad peruana en Roma. El mensaje del papa León se produjo en una jornada marcada por la devoción al Señor de los Milagros y por la información difundida posteriormente sobre la intervención médica que deberá afrontar en los próximos días.

La visita pastoral del pontífice a Perú abarcará del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluirá un recorrido por cinco ciudades.
La visita pastoral del pontífice a Perú abarcará del 11 al 16 de noviembre de 2026 e incluirá un recorrido por cinco ciudades.

Visita pastoral al Perú

Las palabras de León XIV ante los integrantes de la Hermandad del Señor de los Milagros en Roma se refieren a la visita papal anunciada para noviembre. Según Vatican News, el pontífice viajará al Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026 y tiene previsto recorrer Lima, Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

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La llegada del papa al país está prevista en medio de las celebraciones por el mes del Señor de los Milagros, una de las principales expresiones de la fe católica peruana. La imagen del Cristo crucificado tiene su origen en el siglo XVII, cuando un esclavo angoleño la pintó sobre una pared de adobe en Lima.

De acuerdo con la información difundida por Vatican News, el muro resistió los terremotos que afectaron a la ciudad en 1655 y 1687. Desde entonces, cada octubre miles de fieles acompañan la procesión de la imagen con el tradicional hábito morado.

La Hermandad del Señor de los Milagros en Roma organizó la procesión y la misa que reunieron a cerca de 2.500 participantes. Los asistentes llegaron desde ciudades italianas como Florencia, Milán, Nápoles, Terni, Turín y Villalba, además de Alemania, Francia, España y Estados Unidos.

El Arzobispado de Lima pidió oraciones por la recuperación del papa
El Arzobispado de Lima pidió oraciones por la recuperación del papa| Foto: Arzobispado de Lima

Operación en los próximos días

La confirmación de la visita pastoral al Perú coincidió con el anuncio sobre el estado de salud del pontífice. La Santa Sede informó que León XIV será operado en los primeros días de la próxima semana para extirpar un nódulo detectado en uno de sus pulmones.

El portavoz vaticano, Matteo Bruni, precisó que el procedimiento requerirá una hospitalización posterior de alrededor de una semana. “En respuesta a las preguntas de los periodistas, puedo precisar que la intervención está prevista para los primeros días de la próxima semana y que el tiempo previsto de hospitalización postoperatoria es de aproximadamente una semana”, señaló.

La agencia EFE informó que el papa, de 71 años, comunicó durante el Ángelus que el hallazgo se produjo a partir de controles médicos recientes. “Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”, dijo.

El sumo pontífice añadió que los especialistas consideraron necesaria una intervención. “Los médicos que lo han tratado consideran oportuno intervenir” y, tras recibir esa recomendación, decidió “operarse para extirpar” el nódulo “en los próximos días”, explicó.

El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus del mediodía en Castel Gandolfo, Italia, el domingo 16 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)
El Papa León XIV dirige la oración del Ángelus del mediodía en Castel Gandolfo, Italia, el domingo 16 de agosto de 2026. (AP Foto/Gregorio Borgia)

Basílica de San Pedro

La ceremonia religiosa en homenaje al Señor de los Milagros incluyó una misa celebrada por monseñor Luis Alberto Barrera Pacheco, obispo del Callao y segundo vicepresidente de la Conferencia Episcopal Peruana.

La presencia de la imagen del Cristo Moreno en el Vaticano reunió a integrantes de las hermandades peruanas establecidas en distintos países. La tradición se extendió durante las últimas décadas a comunidades peruanas radicadas en los cinco continentes.

El pasado 25 de septiembre, durante su viaje apostólico a Francia, León XIV veneró una imagen del Señor de los Milagros que se conserva en una capilla de la catedral de Notre-Dame de París.

La Santa Sede cuenta con un apartamento destinado a los papas en el hospital Gemelli de Roma, donde el pontífice podrá permanecer durante el período de recuperación posterior a la intervención.

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