Senador Iber Maraví y el ministro César Astudillo se dieron la mano luego de altercado en la Comisión de Constitución. (Foto: Composición - Infobae)

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El cruce entre el ministro César Astudillo, el senador Iber Maraví y la senadora Ruth Luque trasladó el debate sobre la reforma policial a un enfrentamiento personal que obligó a suspender la sesión de la Comisión de Constitución del Senado el pasado 10 de octubre.

La discusión comenzó cuando Luque cuestionó la posición del titular del Interior ante los cambios que requiere la Policía Nacional. Mientras que el representante de sector Interior buscaba que determinadas medidas fueran incluidas en el dictamen de facultades legislativas que fue aprobado por Senadores, Luque sostuvo que la exposición de Astudillo no abordó de forma directa un asunto que consideró central para el país.

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Durante su intervención ante la comisión, la senadora de Ahora Nación afirmó que “el ministro del Interior parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir a una reforma policial profunda en el país”.

Por su parte, el senador de Fuerza Popular, Héctor Ventura, ofreció una versión distinta de la secuencia en una entrevista con RPP. Según su relato, Astudillo reaccionó después de sentirse aludido por expresiones que interpretó como una acusación de mentira.

La sesión de la Comisión de Constitución fue suspendida por cinco minutos en medio de un tenso altercado entre congresistas. El debate se centraba en la propuesta para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. - Canal del Congreso

Maraví denunció una interrupción y acusó a Giampietri de “pecharlo”

Maraví cuestionó la conducta del ministro luego de que Luque fuera interrumpida durante el uso de la palabra. “Ustedes podrán constatar que cuando la senadora Ruth Luque estuvo haciendo el uso de la palabra, fue interrumpida de manera insolente por el ministro”, declaró el senador de Juntos por el Perú a la prensa.

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El legislador afirmó que pidió al presidente de la comisión que impidiera aquella intervención y sostuvo que, tras su reclamo, Astudillo reaccionó contra él. También denunció que recibió “improperios” y expresiones de tono elevado.

La tensión continuó cuando la comisión suspendió la sesión a raíz del altercado. Maraví aseguró que el senador Luis Giampietri se acercó a su asiento y lo enfrentó físicamente: “Se ha acercado, yo creo que de una manera matonesca, a ‘pecharme’ de manera física”.

Maraví afirmó que Giampietri le propuso resolver la discusión fuera del recinto. “Incluso llegó a decirme: ‘Si tú quieres podemos arreglarlo afuera’. Eso es realmente grave”, señaló.

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Reporte informativo sobre las declaraciones del parlamentario Iber Maraví tras un altercado verbal registrado con el ministro del Interior durante el debate sobre facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. La cobertura muestra imágenes de la sesión parlamentaria y el testimonio del congresista ante los medios de comunicación en las instalaciones de la sede legislativa.

Senador pidió debates ajustados al reglamento

Ventura sostuvo que el ministro no elevó inicialmente el tono durante la intervención de Luque. Al describir el momento en que aumentó la tensión, afirmó que Astudillo respondió: “No te permito que me digas mentiroso”.

El senador de Fuerza Popular atribuyó el enfrentamiento a un debate que se tornó acalorado y sostuvo que la discusión debe continuar dentro de los procedimientos parlamentarios. También consideró que los calificativos personales dificultan la búsqueda de consensos sobre las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

Luque rechazó haber faltado el respeto al ministro y defendió su derecho a formular apreciaciones políticas dentro de la comisión. “En un espacio político damos opiniones políticas. Tengo también derecho a expresar mi posición política y eso es lo que he dicho”, afirmó.

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La legisladora de Ahora Nación cuestionó la respuesta de Astudillo ante su comentario y expresó una crítica sobre su desempeño en el cargo: “No está preparado para una responsabilidad política como ministro del Interior”.