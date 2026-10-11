Perú

Senador Iber Maraví y el ministro César Astudillo se dieron la mano luego de altercado en la Comisión de Constitución

El senador de Fuerza Popular, Héctor Ventura, afirmó que el titular del Mininter pidió no ser llamado mentiroso

Senador Iber Maraví y el ministro César Astudillo se dieron la mano luego de altercado en la Comisión de Constitución. (Foto: Composición - Infobae)
Senador Iber Maraví y el ministro César Astudillo se dieron la mano luego de altercado en la Comisión de Constitución. (Foto: Composición - Infobae)
Guardar

El cruce entre el ministro César Astudillo, el senador Iber Maraví y la senadora Ruth Luque trasladó el debate sobre la reforma policial a un enfrentamiento personal que obligó a suspender la sesión de la Comisión de Constitución del Senado el pasado 10 de octubre.

La discusión comenzó cuando Luque cuestionó la posición del titular del Interior ante los cambios que requiere la Policía Nacional. Mientras que el representante de sector Interior buscaba que determinadas medidas fueran incluidas en el dictamen de facultades legislativas que fue aprobado por Senadores, Luque sostuvo que la exposición de Astudillo no abordó de forma directa un asunto que consideró central para el país.

PUBLICIDAD

Durante su intervención ante la comisión, la senadora de Ahora Nación afirmó que “el ministro del Interior parece que tiene miedo de reconocer que necesitamos ir a una reforma policial profunda en el país”.

Por su parte, el senador de Fuerza Popular, Héctor Ventura, ofreció una versión distinta de la secuencia en una entrevista con RPP. Según su relato, Astudillo reaccionó después de sentirse aludido por expresiones que interpretó como una acusación de mentira.

La sesión de la Comisión de Constitución fue suspendida por cinco minutos en medio de un tenso altercado entre congresistas. El debate se centraba en la propuesta para delegar facultades legislativas al Poder Ejecutivo. - Canal del Congreso

Maraví denunció una interrupción y acusó a Giampietri de “pecharlo”

Maraví cuestionó la conducta del ministro luego de que Luque fuera interrumpida durante el uso de la palabra. “Ustedes podrán constatar que cuando la senadora Ruth Luque estuvo haciendo el uso de la palabra, fue interrumpida de manera insolente por el ministro”, declaró el senador de Juntos por el Perú a la prensa.

PUBLICIDAD

El legislador afirmó que pidió al presidente de la comisión que impidiera aquella intervención y sostuvo que, tras su reclamo, Astudillo reaccionó contra él. También denunció que recibió “improperios” y expresiones de tono elevado.

La tensión continuó cuando la comisión suspendió la sesión a raíz del altercado. Maraví aseguró que el senador Luis Giampietri se acercó a su asiento y lo enfrentó físicamente: “Se ha acercado, yo creo que de una manera matonesca, a ‘pecharme’ de manera física”.

Maraví afirmó que Giampietri le propuso resolver la discusión fuera del recinto. “Incluso llegó a decirme: ‘Si tú quieres podemos arreglarlo afuera’. Eso es realmente grave”, señaló.

Reporte informativo sobre las declaraciones del parlamentario Iber Maraví tras un altercado verbal registrado con el ministro del Interior durante el debate sobre facultades legislativas en la Comisión de Constitución del Congreso de la República. La cobertura muestra imágenes de la sesión parlamentaria y el testimonio del congresista ante los medios de comunicación en las instalaciones de la sede legislativa.

Senador pidió debates ajustados al reglamento

Ventura sostuvo que el ministro no elevó inicialmente el tono durante la intervención de Luque. Al describir el momento en que aumentó la tensión, afirmó que Astudillo respondió: “No te permito que me digas mentiroso”.

El senador de Fuerza Popular atribuyó el enfrentamiento a un debate que se tornó acalorado y sostuvo que la discusión debe continuar dentro de los procedimientos parlamentarios. También consideró que los calificativos personales dificultan la búsqueda de consensos sobre las medidas impulsadas por el Ejecutivo.

Luque rechazó haber faltado el respeto al ministro y defendió su derecho a formular apreciaciones políticas dentro de la comisión. “En un espacio político damos opiniones políticas. Tengo también derecho a expresar mi posición política y eso es lo que he dicho”, afirmó.

La legisladora de Ahora Nación cuestionó la respuesta de Astudillo ante su comentario y expresó una crítica sobre su desempeño en el cargo: “No está preparado para una responsabilidad política como ministro del Interior”.

Temas Relacionados

Juntos por el PerúCond

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro será este martes 13 de octubre: horario y así puedes participar

La actividad convocada por el Instituto Nacional de Defensa Civil buscará preparar a ciudadanos e instituciones frente a amenazas naturales y provocadas por acciones humanas, según la resolución de la Presidencia del Consejo de Ministros

Tercer Simulacro Nacional Multipeligro será este martes 13 de octubre: horario y así puedes participar

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El equipo ‘celeste’ se enfrentará al colero de la tabla y buscará llevarse los tres puntos de Cajamarca para seguir en la pelea por el campeonato. Sigue las incidencias del crucial duelo

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol de Luis Iberico tras sutil cabezazo en Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura 2026

El delantero ‘celeste’ adelantó a su equipo en el Estadio Héroes de San Ramón con un preciso remate aéreo, luego de aprovechar un gran centro de Yoshimar Yotún

Gol de Luis Iberico tras sutil cabezazo en Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura 2026

Elecciones 2026: lista de alcaldes y gobernadores que lideran el conteo en Perú, según la ONPE

La ONPE actualiza el conteo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Conoce qué candidatos encabezan las alcaldías de Lima y las gobernaciones regionales, y cuándo el JNE proclamará los resultados oficiales

Elecciones 2026: lista de alcaldes y gobernadores que lideran el conteo en Perú, según la ONPE

K-pop en Perú: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes

El ranking de K-pop en iTunes puede consultarse diariamente en 39 países, incluido Perú, se elabora a partir del número de descargas o compras digitales efectuadas mediante la plataforma de Apple

K-pop en Perú: las 10 canciones que dominan el ranking en iTunes
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Keiko Fujimori envía mensaje al papa León XIV por su salud: “Nuestros corazones y oraciones lo acompañan”

Keiko Fujimori envía mensaje al papa León XIV por su salud: “Nuestros corazones y oraciones lo acompañan”

Miembro del JNE viaja a Panamá esta semana sin que se resuelva si Rafael López Aliaga recibirá credenciales como alcalde de Lima

Andrés Hurtado pide el cese de su prisión preventiva: ‘Chibolín’ dice que trabajará produciendo espectáculos

¿Cuáles son los retos que afrontará el futuro burgomaestre de Lima Metropolitana?

Jesús Maldonado espera un fallo electoral para seguir al frente de San Juan de Lurigancho: ¿Qué pasará con el distrito que tiene más de 1 millón de habitantes?

ENTRETENIMIENTO

Stephanie Cayo sorprende al confesar su amor por Alejandro Sanz: “Qué voy a decir del hombre que amo”

Stephanie Cayo sorprende al confesar su amor por Alejandro Sanz: “Qué voy a decir del hombre que amo”

Gianella Marquina, hija mayor de Melissa Klug, dio a luz a su primera bebé: “Mi pequeño amor”

ARMY Perú se despide de BTS con emotivos mensajes en redes sociales: “Gracias por todo el amor que nos dieron”

Taehyung sorprendió al bajar del escenario y regalar su chullo a ARMY en el último concierto de BTS en Perú

“Perú es top, Perú es clave”: BTS conmueve a sus fans army luciendo ponchos peruanos y con emotivos agradecimientos en su último concierto en Lima

DEPORTES

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Gol de Luis Iberico tras sutil cabezazo en Sporting Cristal vs UTC por Torneo Clausura 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs UTC HOY: partido en Cajamarca por Torneo Clausura de Liga 1 2026

El duro descargo de Bernardo Cuesta por errores arbitrales en empate de Melgar ante Universitario: “El único que pierde es el fútbol peruano”

Alianza Lima vs Cusco FC EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026