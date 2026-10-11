Perú Deportes

Partidos de hoy, domingo 11 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada dominical tendrá acción en la Liga 1, la Premier League, LaLiga y otros campeonatos, con presencia de futbolistas peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 11 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
Partidos de hoy, domingo 11 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo.
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La programación de partidos de hoy domingo 11 de octubre reúne encuentros de la Liga 1, la Premier League, LaLiga y otros torneos internacionales. Además, habría posible participación de jugadores peruanos en el extranjero.

En el campeonato peruano, Sporting Cristal visitará a UTC, mientras que Alianza Lima jugará de visita contra Cusco FC. Sport Boys y Alianza Atlético completarán la actividad anunciada por la fecha 11 del Torneo Clausura.

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Por su parte, el certamen inglés ofrecerá una jornada con presencia de Everton, que enfrentará a Hull City. Crystal Palace y Nottingham Forest también estarán frente a frente. No obstante, el compromiso central será el que disputarán Liverpool y Manchester City en Anfield Road.

La programación de LaLiga contempla los encuentros Elche vs Celta de Vigo, Real Sociedad vs Deportivo La Coruña, Real Betis vs Osasuna y Racing de Santander vs Valencia. Los cuatro partidos ampliarán la oferta de fútbol europeo durante el domingo.

Asimismo, habrá expectativa por la posible participación de futbolistas peruanos en clubes del exterior. Marcos López aparece en la agenda de Copenhague, que jugará ante Midtjylland. En tanto, en Brasil, Erick Noriega tendría actividad con Gremio contra Internacional. André Carrillo, por su parte, figuraría con Corinthians para el partido ante Palmeiras. Jesús Pretell integra la programación de LDU de Quito, que se medirá con Barcelona SC de Guayaquil.

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Eso no es todo, ya que el técnico peruano Juan Reynoso estará con Necaxa, que intentará salir de los últimos lugares cuando se enfrente a Pachuca por la Liga MX.

Partidos de Liga 1

- UTC vs Sporting Cristal (13:00 horas / L1 MAX)

- Sport Boys vs Alianza Atlético (15:30 horas / L1 MAX)

- Cusco FC vs Alianza Lima (18:30 horas / L1 MAX)

Partidos de Liga 2

- San Martín vs Bentín Tacna Heroica (11:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Santos FC vs Deportivo Binacional (15:00 horas / YouTube Bicolor+)

- Comerciantes FC vs ADA Jaén (15:15 horas / YouTube Bicolor+)

Partidos de Premier League

- Hull City vs Everton (08:00 horas / Disney+)

- Crystal Palace 3-1 Nottingham Forest (Finalizado)

- Liverpool vs Manchester City (10:30 horas / ESPN 2, Disney+)

Partidos de LaLiga

- Elche 0-0 Celta de Vigo (Finalizado)

- Real Sociedad vs Deportivo La Coruña (09:15 horas / DSports)

- Real Betis vs Osasuna (11:30 horas / DSports)

- Racing de Santander vs Valencia (14:00 horas / ESPN 2, Disney)

Partidos de Serie A

- Como 1907 0-0 AS Roma (Finalizado)

- Lazio 3-1 AC Monza (Finalizado)

- US Lecce 1-2 Bolonia (Finalizado)

- Sassuolo vs AC Milan (11:00 horas / ESPN 2, Disney+)

- Cagliari vs Juventus (13:45 horas / ESPN, Disney+)

Partidos de Bundesliga

- Colonia vs Borussia Monchengladbach (08:30 horas / Disney+)

- Friburgo vs Schalke 04 (10:30 horas / Disney+)

Partidos de Ligue 1

- Niza 2-1 Racing Estrasburgo (Finalizado)

- Rennes vs Auxerre (10:15 horas / Disney+)

- Troyes vs Olympique de Marsella (13:45 horas / Disney+)

Partido de liga de Dinamarca

- Midtjylland vs Copenhague (11:00 horas)

Partido de MLS

- St. Louis City vs Los Angeles Galaxy (18:00 horas / MLS Season Pass - Apple TV)

Partidos de Liga MX

- Atlético San Luis vs Santos Laguna (18:00 horas / ViX, ESPN 2 México, Disney+ Premium)

- Pachuca vs Necaxa (18:10 horas / TUDN, FOX One)

- Pumas UNAM vs Cruz Azul (20:15 horas / Canal 5, TUDN, ViX)

Partidos de fútbol argentino

- San Lorenzo vs Deportivo Riestra (12:45 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

- Platense vs Argentinos Juniors (15:00 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

- Rosario Central vs Independiente Rivadavia (15:00 horas / TNT Sports, Max)

- Racing Club vs Belgrano (17:15 horas / ESPN Premium, Disney+ Argentina)

- Talleres de Córdoba vs Independiente (19:30 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol brasileño

- Atlético Mineiro vs Santos (14:00 horas / Premiere)

- Gremio vs Internacional (15:30 horas / RBS TV, Premiere, Globo)

- Flamengo vs Fluminense (15:30 horas / Globo, Premiere)

- Palmeiras vs Corinthians (15:30 horas / Globo, Premiere)

- Bahía vs Mirassol (17:30 horas / Premiere)

Partidos de fútbol uruguayo

- Juventud de Las Piedras vs Racing de Montevideo (09:00 horas / Disney+)

- Cerro Largo vs Albion FC (13:00 horas / Disney+)

- Central Español vs Nacional (16:30 horas / Disney+)

Partidos de fútbol colombiano

- Jaguares de Córdoba vs Deportes Tolima (16:05 horas / Win Sports)

- Boyacá Chicó vs Cúcuta Deportivo (18:10 horas / Win Sports)

- América de Cali vs DIM (20:15 horas / RCN, Win Sports)

Partido de Copa Colombia

- Independiente de Santa Fe vs Fortaleza FC (14:00 horas / Win Sports)

Partidos de fútbol ecuatoriano

- Universidad Católica vs Macará (11:30 horas / Zapping)

- Orense SC vs Deportivo Cuenca (13:45 horas / Zapping)

- LDU de Quito vs Barcelona (16:30 horas / Zapping)

Partidos de fútbol paraguayo

- Rubio Ñú vs Olimpia (15:00 horas / Tigo Sports)

- Libertad vs Guaraní (17:20 horas / Tigo Sports)

Partidos de fútbol chileno

- Everton vs La Serena (10:30 horas / TNT Sports, Max)

- Coquimbo Unido vs Colo Colo (13:00 horas / TNT Sports, Max)

- Deportes Concepción vs Unión La Calera (15:30 horas / TNT Sports, Max)

- Deportes Limache vs Palestino (18:00 horas / TNT Sports, Max)

Partidos de fútbol boliviano

- Real Potosí vs The Strongest (14:00 horas / Fútbol Canal)

- Aurora vs Nacional Potosí (16:15 horas / Fútbol Canal)

- Bolívar vs Blooming (18:30 horas / Fútbol Canal)

Partidos de fútbol venezolano

- Trujillanos FC vs Academia Puerto Cabello (15:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Anzoátegui FC vs Carabobo FC (15:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Caracas FC vs Zamora FC (16:30 horas / YouTube Liga FUTVE)

- Monagas SC vs Estudiantes de Mérida (17:00 horas / YouTube Liga FUTVE)

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