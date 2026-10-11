Luciana Fuster y su reacción tras la eliminación de Zuliet Seminario del Top 11 del ‘Miss Grand International 2026′

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Luciana Fuster reaccionó con sorpresa luego de que Zuliet Seminario, representante peruana, no fuera nombrada entre las 11 finalistas del Miss Grand International 2026. Un registro difundido en redes sociales mostró el gesto de la ‘Miss Grand International 2023′ durante el anuncio de las clasificadas en la gala final del certamen.

La participación de Zuliet Seminario estuvo marcada por problemas con la llegada de su equipo y de los vestidos que tenía previstos para las actividades en Tailandia. Ante esta situación, Luciana Fuster intervino para conseguirle una prenda de gala que le permitiera participar en la pasarela preliminar.

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Horas antes de la final, Fuster respondió a los cuestionamientos que recibió en redes sociales por su apoyo a la candidata peruana. La conductora explicó que decidió ayudar por empatía, aunque remarcó que no formaba parte de la organización ni tenía la responsabilidad de resolver los inconvenientes de Seminario.

Luciana Fuster y su reacción de sorpresa luego de que Zuliet Seminario quedó fuera del Top 11 del ‘Miss Grand International 2026′. TikTok.

Luciana Fuster respondió a los cuestionamientos por ayudar a Zuliet Seminario

La exreina de belleza explicó que recibió numerosos mensajes sobre la situación de Zuliet Seminario. Algunos usuarios le preguntaron por qué no tomaba otras medidas para resolver los problemas vinculados con el vestuario de la representante peruana.

“No he dejado de recibir mensajes y comentarios de: ¿por qué no estás haciendo nada? ¿Por qué la estás ayudando? ¿Por qué ese vestido? ¿Por qué no otro vestido? ¿Por qué, por qué no llamaste? ¿Por qué no hiciste? Si tú tienes, si tú haces, si tú puedes, si tú... La verdad que lo que he hecho al ayudarla es con gusto, con cariño y con empatía, y la sigo ayudando porque aún no tiene vestidos para la final”.

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Luciana Fuster precisó que no era parte de la producción del certamen y pidió que dejaran de exigirle soluciones. “Tampoco me corresponde, no soy parte de la organización. Entonces, por favor, stop. Yo no hago las cosas para que me las agradezcan, y si me las agradecen, pues se los agradezco, pero no lo hago con esa finalidad”.

La peruana señaló que conseguir un vestido en poco tiempo resultaba complicado debido a la coincidencia de otros concursos de belleza y a la disponibilidad de los diseñadores. “Los diseñadores acá, justamente en esta época del año, por Miss Grand, por la cantidad de candidatas que hay, por otros certámenes que están a la misma vez, no están disponibles en un cien por ciento y por eso es extremadamente complicado conseguir de la noche a la mañana un vestido”.

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Luciana Fuster se dirige a sus seguidores para brindar explicaciones difundidas mediante sus plataformas digitales sobre la ayuda que le dio a Zuliet Seminario

La ayuda de Luciana Fuster antes de la pasarela preliminar

Zuliet Seminario pudo desfilar en la competencia preliminar con un vestido conseguido por Luciana Fuster. La Miss Grand Perú enfrentó inconvenientes porque las prendas que usaría en las actividades del concurso no llegaron a tiempo a Tailandia.

Según la información difundida en redes sociales, Gabriel Nardiello permanecía en Migraciones de Tailandia sin poder ingresar al país. El integrante del equipo de Seminario llevaba los vestidos que la candidata peruana tenía previstos para la preliminar y la final.

Fuster, que se encontraba en el país asiático como invitada y conductora del evento, explicó que conversó con la embajada de Perú en Bangkok para buscar una salida. Sin embargo, indicó que nadie podía intervenir ante las autoridades tailandesas.

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“Tranquilos, Perú, no le pongan más presión a Zuliet, por favor. Hablé con la embajada de Perú en Bangkok, pero lamentablemente nadie puede intervenir con las autoridades tailandesas. Yo vine como invitada y a conducir, así que también tengo que estar enfocada en lo que vine a hacer”.

A pesar de sus compromisos, Luciana Fuster señaló que decidió intervenir cuando le pidieron ayuda. “Aun así, mientras me alistaba para salir a conducir, me pidieron ayuda y he hecho todo lo que estuvo a mi alcance, porque obviamente no podía ser indiferente. Logré conseguirle un vestido para la preliminar y le queda espectacular, ya la van a ver”.

La ex Miss Grand International también acompañó a Zuliet Seminario durante los minutos previos a su presentación. “He estado con ella los minutos que he podido, la he abrazado, está tranquila y se siente hermosa, que es lo más importante”, añadió.

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Luciana Fuster y el gran gesto que tuvo con Zuliet Seminario para no ser descalificada del ‘Miss Grand International’

Zuliet Seminario quedó fuera del Top 11 del Miss Grand International 2026

La gala final del Miss Grand International 2026 terminó con la coronación de Miss Grand Tanzania. La representante africana se impuso en la definición final frente a Shyare Andrade, representante de Ecuador.

La nueva reina recibió la corona de Emma Mary Tiglao, representante de Filipinas y ganadora de la edición 2025. La entonces titular se despidió entre lágrimas antes de entregar el título a su sucesora.

En medio de los anuncios de la noche, Zuliet Seminario no logró avanzar al Top 11 del Miss Grand International 2026. La reacción de Luciana Fuster ante ese resultado fue registrada en un video que comenzó a circular en redes sociales.

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El gesto de la conductora peruana llamó la atención porque se produjo después de los días de apoyo que brindó a Seminario durante sus dificultades con el vestuario. Fuster no solo consiguió una prenda para la preliminar, sino que también se mantuvo cerca de la candidata en los momentos previos a su salida al escenario.

La participación de Zuliet Seminario en el concurso estuvo atravesada por contratiempos, pero la candidata logró presentarse en una de las pasarelas principales gracias a la ayuda de Fuster. La final dejó a Miss Grand Tanzania como ganadora y a la representante peruana fuera de las 11 clasificadas, tras una competencia en la que tuvo que enfrentar problemas con la llegada de su equipo y sus vestidos.

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El saludo de Zuliet Seminario y su desfile en traje de baño en Miss Grand International 2026. YouTube/ Miss Grand