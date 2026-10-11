Perú

¿Podrá viajar el Papa León XIV al Perú tras su operación? Elmer Huerta explica cuánto tiempo tomará su recuperación

El especialista indicó que el 95% de los nódulos pulmonares son benignos y que el alcance de la operación dependerá de si los médicos deciden extirpar solo la lesión o una sección más grande del pulmón

Ciudad del Vaticano, 11 oct (EFE).- El anuncio del papa León XIV de su próxima operación por un nódulo detectado en el pulmón tomó este domingo por sorpresa a católicos peruanos en la Plaza de San Pedro y que confían en su pronta recuperación para que pueda cumplir con la visita prevista a su país el próximo mes de noviembre. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
Ciudad del Vaticano, 11 oct (EFE).- El anuncio del papa León XIV de su próxima operación por un nódulo detectado en el pulmón tomó este domingo por sorpresa a católicos peruanos en la Plaza de San Pedro y que confían en su pronta recuperación para que pueda cumplir con la visita prevista a su país el próximo mes de noviembre. EFE/EPA/FABIO FRUSTACI
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El papa León XIV anunció que será operado en los próximos días para extirpar un nódulo pulmonar detectado en una fase inicial, un procedimiento que mantiene bajo evaluación la posibilidad de realizar su viaje apostólico a Perú, Uruguay y Argentina previso entre los días 6 y 17 de noviembre.

Aunque la Santa Sede no confirmó una suspensión ni cambios en la agenda, la decisión final dependerá de la evolución posterior a la intervención. El portavoz vaticano Matteo Bruni indicó a la Agencia EFE que la operación está prevista para los primeros días de la próxima semana y que la hospitalización posterior tendría una duración estimada de una semana.

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León XIV explicó que la lesión apareció durante controles médicos recientes y describió el diagnóstico en términos acotados. Durante su mensaje ante los fieles, señaló: “Recientemente, durante algunos controles, los médicos me han encontrado un nódulo circunscrito en el pulmón. Ha sido localizado en una fase muy inicial y bien localizado”.

La evaluación del viaje previsto incluirá las condiciones del desplazamiento intercontinental, el aire acondicionado de los aviones y los cambios de temperatura en los tres países, según fuentes del Vaticano citadas por RPP.

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La operación y la decisión sobre el viaje apostólico

León XIV confirmó que aceptó la recomendación de los especialistas para realizar la intervención. En un mensaje difundido también a través de su cuenta en X, el pontífice expresó que “los médicos consideran oportuno intervenir. Por eso, siguiendo sus consejos, he decidido operarme para removerlo”.

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El médico Elmer Huerta explicó en RPP que un nódulo pulmonar es un bulto localizado en el pulmón que suele detectarse de manera incidental durante un chequeo médico. Además, citó un estudio realizado en Suecia según el cual cerca del 38% de las personas que se someten a estudios por distintas afecciones pueden presentar estas lesiones.

Huerta también precisó que la extracción permitirá conocer las características del nódulo detectado en el papa y saber si era un “bulto” cancerígeno o benigno. Al referirse a los datos disponibles sobre este tipo de hallazgos, afirmó que “el 95% de los nódulos pulmonares son benignos, no son cancerosos. Solo el 5% son cancerosos”.

El especialista añadió que los médicos pueden optar por controles periódicos cuando el nódulo no presenta rasgos de riesgo. La decisión de extirparlo, sostuvo, puede responder a características observadas en sus bordes o en el tejido circundante, que lleven al equipo médico a descartar una vigilancia prolongada.

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Respecto de la cirugía, Huerta señaló que las técnicas actuales permiten procedimientos mínimamente invasivos mediante una abertura pequeña entre las costillas. El alcance de la operación, explicó, dependerá de si los cirujanos deben retirar únicamente la lesión, el tejido cercano o una parte mayor del pulmón.

El corresponsal del medio en el Vaticano interpretó el pedido de oraciones del pontífice por su viaje a Perú como una señal de que el viaje a América del Sur continúa en sus planes. “Creo que el hecho que haya pedido oraciones por su viaje a Perú significa que confirma que el viaje se hará”, afirmó.

Mora advirtió que esa previsión quedará sujeta a la recuperación y a la ausencia de dificultades posteriores. “De todos modos yo creo que el viaje está confirmado a no ser que hubiera posteriores dificultades”, reiteró.

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